Eurotel Dataset II: internet v náprsní kapse

Současné mobilní sítě se postupně začínají přibližovat požadavkům kladeným ze stran uživatelů na rychlost datového spojení. Stále sice nemůžeme hovořit o přenosu velkých objemů dat, ty snad přinese až UMTS, ale pro běžnou práci v terénu to bohatě postačí, obzvláště pokud využíváte služeb Eurotelu. Technologie vyhrazeného spojení HSCSD je zatím stále nejrychlejší a když ji navíc vhodně zkombinujete s někdy vhodnějším GPRS, budete mít v ruce skutečnou mobilní kancelář, dokonce za rozumnou cenu. Podívejme se na nový Dataset, označený římskou číslicí II, slibující tyto vlastnosti ve skutečně kapesním balení.

Nabízená kombinace osobního organizéru Compaq iPAQ H3630 a mobilního telefonu Ericsson T39m vzbuzuje už sama o sobě určitý respekt. Oba přístroje bez nadsázky patří mezi špičku ve svém oboru a kategorii a jsou předurčeny pro práci „v terénu“. Na druhou stranu však stavějí na svých zcela individuálních platformách, což může přinést řadu počátečních problémů. Ericsson spolupracuje na vývoji datových produktů s firmou Psion, své produkty tedy odvozuje od platformy Epoc. Compaq naproti tomu spoléhá na software Microsoftu. Eurotel tak v DataSetu spojil dvě zařízení, která na sebe nejsou příliš zvyklá. U vyhrazeného datového spojení (CSD, HSCSD) to samozřejmě nevadilo, mobil zde pouze hraje roli modemu, ovšem nabízí se otázka, jak tato konstelace projde u podstatně složitějšího paketového přenosu GPRS.

PDA

Celkovým pojetím vychází Compaq iPAQ H3630 z populárního Palmu. Výkonný procesor Intel StrongARM s taktovací frekvencí 206 MHz mu dává dostatečný prostor pro využití multimediálních funkcí operačního systému Windows Powered Pocket PC, ovšem ten správný rozměr mu dodává hlavně barevný displej TFT s rozlišovací schopností 240x320 bodů. Velmi praktický je vestavěný světelný senzor, který po příslušném nastavení vcelku obstojně dokáže regulovat intenzitu podsvícení. Přestože organizér disponuje lithium-polymerovou baterií, vyplatí se energií šetřit, neboť zářivka podsvícení ji doslova vysává.

Ovládání je zcela založeno na dotykovém peru. Před jakoukoliv činností musíte stisknout malou pojistku a z vrchní části přístroje vyskočí požadovaná umělohmotná tyčinka. Při jejím navracení ve tmě pak bezpochyby oceníte lehké nasvícení otvoru, ve kterém je umístěna zelená LED dioda.

K obsluze přístroje máte sice ještě dalších šest funkčních tlačítek a osmisměrovou kolébku, ale všechny operace nakonec stejně provedete až ťuknutím na patřičné místo displeje. Jde především o samotné psaní znaků. Každé písmeno totiž musíte buď vybrat z nabídnuté softwarové klávesnice, která ve chvíli, kdy není potřeba, prakticky „zajíždí“, nebo ho zkusit jednoduše nakreslit v rozpoznávacím softwaru. Oba způsoby mají své nevýhody. Zatímco bezchybně vybrat požadované písmeno z titěrných kláves je při sebemenším pohybu dost obtížné, tak nakreslení jeho obrysů není zase zrovna nejrychlejší. Na psaní e-mailů i jednoduchých textů to však bohatě stačí, ale například tuto recenzi byste tímto způsobem těžko napsali. Ledaže byste si z volitelného příslušenství dokoupili plnohodnotnou rozkládací klávesnici, která však stojí celých 99 USD.

Samostatnou kapitolou je komunikace s počítačem. Teoreticky by mělo stačit k sériovému portu připojit dodávanou synchronizační kolébku a nainstalovat dodávaný program Microsoft ActiveSync 3.1. Alespoň manuál k tomuto problému takto přistupuje. Bohužel, zas tak jednoduché to není. Majitelům většiny verzí operačních systémů Windows 2000/NT 4.0 totiž vznikne zajímavá situace. Zatímco ve snaze obě zařízení spojit organizér zahlásí snahu o přípojení, počítač ho paradoxně vůbec „nevidí“. Nepomůže změna portu ani reset. Musíte si totiž z internetu stáhnout tento program, který upraví systémové registry Windows. Teprve pak už vše funguje bez problémů.

V kompletu najdete hned několik instalačních CD. Kromě zmiňovaného synchronizačního softwaru Eurotel dodává ještě Microsoft Outlook 2000 a několik užitečných programů pro PDA. Předně je to čeština od Sunnysoftu, obousměrný anglicko-český slovník Lingea Lexicon 2000 se 75 tisíci slov a GSM manager. Jisté výhrady by se zde však přeci jen našly. Především čeština není zřejmě zcela posvěcena Microsoftem, a tak najdete aplikace a jejich části, kterým se lokalizace vyhnula. Velmi zajímavé je to kupříkladu u kalendáře v menu připomínka. Při listování jsou možné volby napsány česky, ovšem vybraná položka bude dále interpretována anglicky, tedy místo „upozornit“ najdete „Remind me“.Takovýchto detailů najdete v iPAQu poměrně dost. Česká klávesnice ale funguje spolehlivě.

Obsluhu mobilního telefonu má na starosti zmiňovaný GSM manager. Dokážete s ním synchronizovat svůj telefonní seznam s uloženými kontakty, přičemž s výběrem vhodných čísel vám pomůže filtr, v němž definujete požadovaný typ údaje, například mobilní telefon.

Samozřejmostí je správa textových zpráv. Při jejich psaní ale vzniká otázka, jestli není rychlejší za tímto účelem využít mobil. Pokud byste si chtěli SMS archivovat, tak s největší pravděpodobností budete postrádat možnost rozřazení zpráv do jednotlivých složek.

Velmi důležitou částí organizéru je kalendář, vycházející z počítačového MS Outlooku. Přestože hravě zvládne základní funkce, tedy jednoduše a pokud možno přehledně informovat o plánech na daný den, týden, měsíc či rok, uživatel znalý produktů Psionu bude lehce rozčarován. Může sice vytvářet různé kategorie dané události (například pracovní, provozní, soukromé apod.), což je poměrně praktické, ale zcela zde chybí možnost vytvoření úkolů. Jediným ekvivalentem může být celodenní událost, ovšem tady zase chybí tolik potřebné priority. Nepříliš promyšlené se jeví i zadávání narozenin. Ve chvíli, kdy zadáte patřičný předdefinovaný předmět, organizér nenabídne nic dalšího, takže k výslednému efektu, tedy pravidelnému připomenutí výročí, musíte ještě učinit několik dalších kroků. Naopak velmi praktická je možnost definice osob (podmínkou je zadaný e-mail v kontaktech), které se daného setkání zúčastní. Ve chvíli, kdy například změníte termín, se vás kalendář optá, zdali účastníky nemá na tento fakt upozornit. Potvrdíte-li funkci, automaticky odešle stručný e-mail.

K maximálnímu využití schopností PDA jsou nezbytné kontakty. Ostatně komu by se chtělo v paměti lovit e-maily, jména osob či telefonní čísla. Samotné zadávání údajů je provedeno vcelku zdařile, v seznamu jsou všechny důležité údaje (včetně narozenin, poznámek apod.) a počítá se s několika e-mailovými adresami i telefony. Ovšem jisté výhrady máme k vyhledávání. Jediným parametrem jsou totiž jména, takže pokud znáte jen adresu firmy, databáze vám nepomůže. Když už hledanou osobu najdete, jednoduchým kliknutím jí rovnou odešlete e-mail nebo textovou zprávu.

Z běžných kancelářských programů pak máte k dispozici vám dobře známý Word a Excel, ovšem v úpravě pro kapesní zařízení, tedy bez většiny výhod, kterými tyto programy prosluly po celém světě. Textový editor si můžete představit spíš jako jednoduchý WordPad a v Excelu rozsáhlé tabulky plné maker také neuděláte. Zkrátka se nepočítá, že v terénu budete dělat složité operace. V běžném provozu vám to ale bohatě postačí. Jediné, co trochu schází, stejně jako u konkurenčních organizérů, je typicky „excelovské“ automatické doplňování hodnot, kdy zadáte prvních několik údajů a tažením myši necháte software, aby data do tabulky doplnil sám.

Díky relativně velkému displeji je prohlížení internetových stránek pomocí Internet Exploreru nejen vcelku jednoduché, ale s přihlédnutím k velikosti organizéru také poměrně přehledné. I graficky poměrně složitá stránka, jako je například ta naše, se rozloží vcelku inteligentně a jde snadno přečíst. Samozřejmě, že máte k dispozici také pětistupňový zoom. Jediným omezením je tedy počet oken, neboť operační systém vám nedovolí otevřít více jak právě prohlíženou stránku.

Pochvalu zaslouží software pro psaní elektronické pošty. Podporuje mimo jiné protokol pro stahování pošty IMAP4, dokáže vytvořit různé složky a obecně se s ním dobře pracuje. Zároveň si poradí s konverzí dokumentů Word/Excel připojených k danému e-mailu, takže k přečtení připojených zpráv nepotřebujete stolní počítač. Tato schopnost je nedocenitelná především ve chvíli, kdy jste na cestách a rozhodně se kvůli jedné příloze nemíníte vracet do kanceláře.

Neméně zajímavá jsou multimédia. Díky relativně velkému displeji i solidnímu zvukovému výstupu si můžete troufnout na přehrávání oblíbených MP3 nebo jednoduchého videa. Samozřejmě, že z malého reproduktoru nedostanete efekt vaší audio soupravy, ale pro nezávaznou zvukovou kulisu to bohatě postačí. Chcete-li mít soukromí nebo lepší zvuk, můžete využít sluchátkový výstup, který najdete na vrchu přístroje.

Silnou stránkou iPAQu je bezpochyby paměť. Standardních 32 MB můžete dynamicky rozdělovat mezi programy a soubory, přičemž tento poměr měníte jednoduchým posuvníkem. Pokud vám to však stále nestačí, tak jsou tu paměťové karty. Na výběr máte ComPact flash 32/64 MB a velmi zajímavý IBM Microdrive s kapacitou pozoruhodných 1GB, který vás však přijde na 499 USD. Zkrátka, za nadstandardní prostor se vždycky platí, u kapesních zařízení to platí dvojnásob. Ovšem pokud si bez oblíbených písní nedokáže práci představit a všechny poznámky s oblibou opatřujete hlasovým záznamem, bez rozšiřující karty se opravdu neobejdete.

Mobilní telefon

Lepší mobil než Ericsson T39m si lze v malé kanceláři jen těžko představit. Se svými 86 gramy vaši kapsu rozhodně nezatíží, přičemž Li-Pol baterie ho dokáže udržet až 300 hodin v pohotovosti, případně vydrží 660 minut hovoru. Přistupujme teď k tomuto telefonu z pohledu prostředníka mobilního přístupu k internetu a zapomeňme na většinu ostatních charakteristik. Na ty se můžete podívat v této recenzi.

Jednou z nejzajímavějších vlastností je podpora obou technologií datového přenosu. Rozhodnete-li se pro vyhrazené spojení HSCSD, nabídne vám možnost současného využití dvou kanálů, tedy maximální rychlost 28,8 kbps. To využijete především v době, kdy potřebujete mít co nejrychlejší přístup například k internetu. Proti tomu, zejména při stahování elektronické pošty, stojí GPRS. S paketovou technologií si „erik“ poradí mnohem lépe, zvládá totiž alokaci tří kanálů pro příchozí a jednoho pro odchozí směr. Teoretická maximální rychlost se tedy pohybuje v síti Eurotelu na hranici 40,2 kbps, ovšem tento údaj je spíše zbožným přáním.

S okolními přístroji může komunikovat třemi možnými způsoby. Kromě kabelu a dnes už téměř samozřejmého infračerveného rozhraní totiž svým uživatelům nabídne také technologii bluetooth. Bohužel, tuto komfortní variantu majitel Datasetu II nevyužije, neboť organizér rádiovou komunikaci nepodporuje a nedají se pořídit ani vhodné rozšiřující karty. Podle našich informací jí bude disponovat až model iPAQ H3870.

Dataset II v akci

Vzhledem k tomu, že organizér se s mobilem dorozumívá přes infračervené rozhraní, tak nejjednodušší je pro datovou komunikaci položit oba přístroje na stůl či jinou podložku. Pokud jste však v místech, kde podobnou odkládací plochu nenajdete, tak s trochou šikovnosti se vám podaří oba přístroje podržet v jedné ruce tak, aby infraporty byly namířeny proti sobě. Tuto pozici bohužel moc dlouho nevydržíte.

Nejdříve jsme zkoušeli Eurotelem předinstalované GPRS. Při pohybu ve městě se spojení sestavilo nejpozději do deseti vteřin a v nočních hodinách data běhala rychlostí až 38 kbps. Ve dne jsme zůstávali na stále rozumné úrovni 20-25 kbps. Horší je to však v místech, kde signálu mnoho není. Spojení se navazovalo více než půl minuty a o připojení rychlostí vyšší než 10-15 kbps nemohla být ani řeč. Přišlo tedy na řadu HSCSD.

K našemu překvapení se Eurotel u Datasetu II touto technologií nechlubí, a tak nejenže vám instalační program toto připojení samočinně nenainstaluje, ale navíc se v návodech nedozvíte ani potřebné inicializační řetězce pro mobil. Při koupi tedy žádejte, aby vám prodejce HSCSD nastavil, nebo postupujte následovně:

1, vytvořte nové připojení, pojmenujte ho například Eurotel HSCSD a vyberte IrDA připojení

2, zadejte telefonní číslo +420602900009

3, uživatelské jméno ani heslo nevyplňujte

4, do speciálních příkazů pro modem zadejte: +CBST=80,0,1;+CHSN=4,1,0,12

Spojení přes HSCSD je spolehlivé, nezávisle na denní době máte garantovanou rychlost připojení 28,8 kbps. Na druhou stranu nenabízí u elektronické pošty komfort paketové technologie GPRS. Trvalé zjišťování nových e-mailů pomocí trvalého připojení přes HSCSD není totiž ekonomicky únosné ani praktické. Škoda, že Ericsson T39 podporuje u HSCSD pouze dva timesloty pro stahování a nevyužije tedy plně možností sítě a technologie (tři timesloty, rychlost až 43,2 kbps).

Ať už si vyberete jakýkoliv z výše uvedených způsobů připojení, dříve či později zjistíte, že při aktivním používání budete muset svůj iPAQ ukládat do nabíječky každý den. Podsvícení displeje i infračervený přenos bateriím zrovna neprospívá. Ericsson T39m pak bez dodávky nové energie vystačí přibližně tři dny. Hodně ale záleží na tom, jak ho používáte. Při našem testování byl stále v permanenci a o maximální výdrži zdaleka nemohla být řeč. Podle našeho subjektivního dojmu vydrží o něco déle než Nokia 6210, ovšem tu lze hodnotit pouze z hlediska HSCSD přenosu.

Tarif a ceny

Dataset II pořídíte za velmi zajímavou cenu 22 995 Kč včetně DPH, za což zaplatíte tím, že se při nákupu budete muset Eurotelu uvázat dvouletou smlouvou na libovolný tarifní program, k němuž si necháte aktivovat data. Kromě poplatku za data (204,75 Kč měsíčně), vám bude navíc účtováno ještě 40 Kč, za něž však získáte bezplatné stáhnutí 4 MB dat prostřednictvím GPRS. Uvážíte-li, že samotný Compaq iPAQ H3630 vás přijde na 24 380 Kč a za Ericsson T39m zaplatíte přibližně 15 tisíc korun, je tato nabídka skutečně zajímavá.

Dataset II stojí za úvahu

Uvážíte-li poměr cena/výkon, tak je tato mobilní kancelář bezkonkurenčně vítěznou volbou nejen pro mnohého manažera, ale i pro řadového občana, který potřebuje mít jednoduchý přístup k e-mailu a internetu. Nenapíšete na ní sice román, neboť další čtyři tisíce za externí klávesnici zřejmě nedáte, ale pro jednoduchou práci bohatě postačí. Navíc, připojíte-li k iPAQu sluchátka, můžete směle nechat svého walkmana doma. Vzhledem k multimediálním schopnostem ale doporučujeme dokoupit rozšiřující paměť, optimálně 64 MB.

Základní technické parametry:

Ericsson T39m

rozměry: 96 x 50 x 18 mm

hmotnost: 86 g

baterie: Li-Pol, 600 mAh

pohotovost: 160-300 hod

hovor: 3-11 hod

data: CSD, HSCSD (2+1), GPRS (3+1, připravuje se 4+1)

komunikace: IrDa, Bluetooth, sériový kabel

displej: 54 x 101 obrazových bodů

kontakty: 510 záznamů

T9: anglická, česká se připravuje

hlasové ovládání

WAP 1.2.1

SyncML

Compaq iPAQ H3630