Eurotel DataSet I – recenze

Eurotel má nabídku pro zákazníky potřebující skutečně mobilní internet. Ve značkových prodejnách si můžete koupit sadu Eurotel DataSet I, ve které najdete notebook Fujitsu-Siemens LifeBook B2175 a mobilní telefon Siemens S40. Její součástí je i SIM karta se speciálním tarifem Dataset I. V současnosti ji zakoupíte za 48 794 korun s daní (bez DPH 39 995 korun).

Sadu si může koupit každý, stávající i nový zákazník Eurotelu. Jedinou podmínkou je dvouletá smlouva na používání sítě Eurotel a složení zálohy ve výši 26 tisíc korun. Tu vám Eurotel po roce vrátí, nebo ji použije na hrazení vašich dalších účtů – rozhodnutí je na vás. Dlouhodobým zákazníkům s dobrou platební morálkou může být dokonce odpuštěna.

Speciální datový tarifní program DataSet I

Tarifní program DataSet je určen pouze pro přenos dat. Za 2094,75 Kč měsíčně vám nabídne 600 volných minut mimo špičku (20 – 8 hodin). Minuta připojení technologií HSCSD ke službě Mobile Internet (od partnerů Eurotelu) i Juice (WAP) stojí 2,10 Kč. Rozhodnete-li se pro GPRS, přijde vás kilobajt při wapování na 0,42 Kč, u Mobile Internet pak klesne na zajímavějších 0,0315 Kč. Ostatní ceny najdete v tabulce.

Služba HSCSD Fast GPRS Fax+faxová schránka Juice 2,10 0,42 - Mobile Internet 2,10 0.0315 - Eurotel 4,20 - 4,20 Ostatní směry (PG,OS,CT) 6,30 - 6,30

Prohlédnete-li si ceník, zjistíte, že když se připojujete k internetu přes Internet On-Line, který spolupracuje s Eurotelem, platíte nižší sazbu platnou pro službu Mobile Internet. Pokud však voláte například do firemního systému, tedy na jiné telefonní číslo, platíte sazbu za volání do konkrétní sítě. Na první pohled je tento tarifní program výhodný a minutové, respektive objemové sazby jsou skutečně velmi zajímavé. Jenže volné minuty mimo špičku využije jen malé procento majitelů, kteří se budou rekrutovat spíše z řad podnikatelů pracujících převážně přes den.

K tarifu DataSet si můžete za poplatek 519,75 Kč aktivovat na stávající SIM kartu i další tarifní program Eurotelu. Pro datové přenosy budou i nadále platit ceny DataSet I, hlas pak bude zpoplatněn dle přikoupeného programu. Stejně tak si každý zákazník s tarifním programem může koupit celou sadu a ke stávajícímu paušálu (na své SIM kartě) si aktivovat i datový tarif DataSet I za 1575 korun. Nemůžete ho však aktivovat zvlášť, bez zakoupení celé sady.

Siemens S40

Stříbrná barva, malé rozměry, nízká hmotnost a modré podsvícení jsou vlastnosti, které zaujmou snad každého, kdo s tímto přístrojem přijde do styku. O něco horší je to však s ovládáním, koncepčně vycházejícím z logiky Bosch. Máte k dispozici dvě menu, která se sice u starších telefonů osvědčila, ovšem kvůli rostoucímu počtu funkcí působí u S40 spíš nepřehledně. Jde však do jisté míry o zvyk. Všechna důležitá nastavení, vyzváněcí melodie, režim výběru sítě apod. máte k dispozici po stisku menu. Ostatní, často používané funkce jsou pak přístupné v rychlém menu, dostupném pod dolní šipkou.

Podívejme se však na tento přístroj z pohledu mobilní kanceláře a zanedbejme všechny jeho další přednosti jako například telefonní seznam pro 1000 položek či podporu trojice pásem GSM. O těch se dočtete v této recenzi. Vezměme si na paškál schopnost přenášet data technologií HSCSD. Stávající firmware verze 2.3.0 totiž nezvládne obsloužit infraport do té míry, aby zvládnul právě obsluhu čtyř kanálů. Podle zjištěných informací totiž dosahuje nižší přenosové rychlosti než mobilní síť. Chybu má odstranit až verze 2.9.0, na níž si ještě nějaký ten čas počkáme. Servisy totiž dostanou v nejbližší době pouze novější, avšak stále ještě nevyhovující 2.4.0. Eurotel však ve svém manuálu upozorňuje, že pro přenosy přes HSCSD musíte využít dodávaný kabel připojovaný k sériovému portu počítače. V opačném případě se musíte smířit pouze s využitím jednoho kanálu a dosažením maximální přenosové rychlosti 14,4 kb/ss. Když nic jiného, tak s kabelem alespoň trochu ušetříte baterii, neboť infračervený přenos je energeticky náročnější než sériový.

Notebook tvoří lepší část sestavy

Nejcennější z celé sestavy je notebook Fujitsu-Siemens B2175, samostatně prodávaný za 101 491,80 korun s daní (83 190 korun bez DPH). Pokud byste si jednotlivé komponenty pořizovali zvlášť, zaplatíte za ně přibližně 120 000 korun (v závislosti na cenách příslušenství a mobilu). Eurotelu za dva roky, započítáte-li pořizovací náklady i paušální poplatky, dáte sice minimálně 99 068 korun, ale bude to pořád míň než při samostatném nákupu, kde se platbě paušálních poplatků (GO karty datové přenosy nepodporují) stejně nevyhnete.

Notebook je příjemně malý (251 x 214 x 24 mm) s půdorysem menším, než má list papíru A4. Na svém těle má dva porty USB, dále VGA, LAN, 2 x PC karta (PCMCIA), Audio in/out. Nestačí-li to, pak po připojení replikátoru získáte ještě PS/2, LPT, COM a port pro připojení externí disketové mechaniky. CD-ROM se s notebookem nedodává, můžete si ho ale zakoupit u prodejců Fujitsu-Siemens za přibližně 6 700 korun.

Aktivní (TFT), dobře čitelný displej s úhlopříčkou 10,4“ zvládne rozlišení až 800 x 600 bodů při 64 tisících barvách. Jeho velkou předností je dotyková fólie, díky níž namísto myši nebo quickpointu (malý joystick mezi klávesami, který nahrazuje myš) můžete použít speciální ukazovátko, uchycené hned vedle samotné obrazovky. Při tomto způsobu ovládání si ale budete muset zvyknout na to, že kurzor na displeji se objeví vždy několik milimetrů vpravo dolů od místa, kde se ho pero dotýká.

Hmotnost notebooku včetně baterií je 1,3 kilogramu. Pokud jste zvyklí přenášet v aktovce nebo tašce spoustu věcí, potom jeho přítomnost téměř nezaznamenáte. LifeBook B2175 se velmi dobře používá, klávesnice je příjemná a na ovládání si také velmi rychle zvyknete (navíc si můžete vybrat mezi dotykovou obrazovkou nebo quickpointem).

Použitý procesor Intel Celeron 500 MHz, 64 MB paměti RAM a grafická karta s 4 MB RAM (zvládne monitor s rozlišením 1024 x 768 bodů při 85 Hz) vám bude stačit pro drtivou většinu kancelářských aplikací. Na notebooku je nainstalovaný operační systém Windows 98 SE a kancelářské aplikace Microsoft Word 2000 a Microsoft Works 2000. Výrobce však počítal i s použitím Windows 2000. Celý systém je výborně optimalizován a je skutečně rychlý. Pokud nehodláte používat náročné grafické a matematické aplikace (nebo hrát hry), potom ho rozhodně nebudete považovat za pomalý.

Instalace a komunikační software

Celý komplet byl sestaven s ohledem na co nejjednodušší nasazení. Námi testovaná sada sice ještě vyžadovala spuštění instalačního programu pro obsluhu mobilního telefonu, ale to zabralo jen několik málo vteřin. Pro zahájení práce pak už stačí připojit portový replikátor respektive USB adaptér, k takto získanému sériovému portu datový kabel a samotný telefon. Není to nic složitého, měl by to zvládnout úplně každý. Zvláštní pozornost si ještě před zahájením datového volání zaslouží program S40 modem, s nímž konfigurujete konkrétní parametry spojení. Kromě nastavení používaných komunikačních protokolů (standardně digitální V.110 x méně používaný V.120), typu připojení (IrDa x kabel) a přenosové rychlosti kanálu (9,6 x 14,4 kbps) zároveň definujete využití čtyř kanálů HSCSD. Software je natolik intuitivní, že vám nedovolí kombinaci, kterou telefon nepodporuje, například tedy zmiňované připojení přes IrDa a rychlost vyšší než 14,4 kbps. V zásadě máte na výběr dva možné režimy. Vysílat i přijímat oběma směry 28,8 kbps, popřípadě kapacitu využít asymetricky, tedy 14,4 kbps pro odchozí, resp. 43,2 kbps pro příchozí data. Tato varianta je nejvhodnější pro přístup k internetu, stahování souborů apod.

Mobilní internet

Připojení k celosvětové síti je velmi jednoduché. Stačí zadat přístupové číslo +420 602 900009, uživatelské jméno ani heslo nevyplňovat a IP adresy nastavit na dynamické přidělování. Samotná konfigurace vám tedy také nezabere víc než jen pár vteřin. V této souvislosti se hodí připomenout, že pokud plánujete notebook používat i v rámci firemní sítě, ostatně byla by škoda nevyužít vestavěnou síťovou kartu, vyplatí se v prohlížeči nastavit, aby mobil využíval jen tehdy, jste-li mimo kancelář. Vypadá to sice jako naprostá triviálnost, ale tohoto faktu si zpravidla všimnete až tehdy, když uvidíte okno pro sestavení vytáčeného spojení. Drobná odlišnost nastane jen při konfiguraci e-mailu, neboť pro odchozí poštu musíte využívat služeb providera IOL.

Potřebujete-li se připojit například do firemní sítě, pak už konfigurace spojení i používaný software závisí především na vás. Data set vám pro tuto příležitost nabídne jen s Windows standardně dodávaný software.

Fax

Posílání faxových zpráv má na starosti dodávaný software FaxTools. Potřebujete-li odeslat libovolný dokument, stačí dát pokyn pro tisk a namísto standardní používané tiskárny zvolit právě faxový nástroj. Ten zprávu zachytí, vyzve vás k zadání iniciálů adresáta, event. nastavení obálky a o víc už se nemusíte starat. Samočinně zajistí správné doručení, stačí jen mít připojený telefon. Díky přehledu odeslaných, popřípadě přijatých zpráv pak získáte výborný přehled o všech přenášených dokumentech. Protokol o každém přenosu obsahuje informace o dni, době, rychlosti přenosu, počtu stran, telefonním čísle i průběhu spojení. Nestačí-li vám to, pak si kliknutím na příslušný záznam otevřete konkrétní fax.

DataSet I se bude hodit především méně náročným

I když je celá sada velmi dobrá – především v poměru cena/výkon, rozhodně neuspokojí velmi náročné uživatele, kteří jsou zvyklí pracovat převážně s notebookem. Ti totiž už svůj pracovní notebook mají a nebudou jej měnit za méně výkonný stroj. Sada se bude hodit spíše pro menší a střední firmy, které dosud nemají vyřešen problém zaměstnanců pracujících po večerech mimo pracoviště. Pro ty je tato sada (i díky tarifu s volnými minutami mimo špičku) ideální. Hodit se bude jistě i správcům serverů nebo telekomunikačních zařízení, kteří se potřebují připojovat k internetu na cestách. Společnosti, které už problém mobilního internetu vyřešily, totiž tato sada zatím neosloví. Nicméně je možné, že Eurotel připraví i jiné sady – koneckonců tuto označil římskou číslicí I; pro další sady je tedy toto označení připraveno. Nicméně odpovědné osoby v Eurotelu zatím spekulace o dalších sadách nekomentují.