Eurotel DataPhone II - vzhůru do světa (2)

V první části recenze jsme popisovali vzhled přístroje, dodávané příslušenství a podobně. Dnes se budeme bavit o tom, co přístroj umí, jaký software k němu Eurotel přibaluje, ale také jak se přístroj uplatňuje jako telefon.

Po prvním zapnutí komunikátoru Eurotel Dataphone II zjistíte, že jeho prostředí je v angličtině. Češtinu si musíte doinstalovat z přiloženého CD. Dále z CD můžete nainstalovat prostředí od Eurotelu, které vám vše nastaví tak, jak má být. Dataphone II od Eurotelu je méně softwarově vybavený než MDA II od T-mobilu. Chybí mu GPRS monitor a prohlížeč prezentací. Jinak vše ostatní je u obou modelů identické. Tak se pojďme podívat co komunikátor nabízí.

Today obrazovka vypadá velmi podobně, jako u jiných kapesních počítačů. Navíc zde přibyly dva další řádky a to: první, který vás informuje o příchozích MMS zprávách a druhý, který ukazuje, zda bluetooth sluchátko je aktivní. V nastavení můžete libovolné položky, které méně nebo vůbec nepoužíváte skrýt.

Fotoaparát

Fotoaparát můžete aktivovat postraní klávesou na komunikátoru, nebo jej můžete spustit přes nabídku Start. Fotoaparát pořizuje fotky v maximálním rozlišení 640 x 480. Na denním světle pořízené fotky jsou dobře prokreslené, ale se zvyšujícím se šerem se kvalita fotek rapidně snižuje. Můžete také fotit kompozice do předefinovaných rámečků. Kamera má několik nastavení. Než budete fotit, tak si můžete nastavit režim denního světla, umělého světla, ostrého světla nebo slabého světla. Také můžete použít efekty, jako jsou odstíny šedé, sépie,modrá a také negativ. Foťák neumí jenom fotografovat, ale také pořizovat video snímky. Video dokáže snímat v nejvyšším rozlišení 320 x 240. Vzhledem k rozlišení s foťákem profi fotky rozhodně nepořídíte, ale nějaké momentky, které pošlete například formou MMS určitě ano, poslouží dobře i jako obrazový zápisník, který máte stále po ruce.

Jak na obrázky

Nafocené fotky fotoaparátem, nebo jakékoli jiné fotky a obrázky, které máte nahrané v přístroji, můžete prohlížet dvěma způsoby. A to programem Album a prohlížečem obrázků. Prohlížeč obrázků nevyužijete jako hromadné prohlížení fotek, jelikož mezi fotkami nemůžete D-padem nebo stylusem posunovat. Musíte vždy fotku ukončit křížkem a zase si vybrat další. Využijete jej spíše pro drobnou úpravu fotek jako například ořezávání, zesvětlování a další. Programem album můžete prohlížet i hodně fotek, a nemusíte přitom nic mačkat. Dá se tam spustit přehrávání, takže se vám budou fotky po 3 vteřinách posunovat.

Kontakty

Ke svým kontaktům si můžete přidat libovolný počet čísel, emailu, poznámek, ale také fotku. Při přiřazování fotky ke kontaktům bude využívat program Foto kontakty. Když jej spustíte tak se vám zobrazí seznam kontaktů, vyberete kontakt, ke kterému chcete přiřadit foto, klepněte na něj a v dolní liště dáte přidat foto. Poté dáte procházet a vyberete fotku či obrázek, který chcete k dané osobě přiřadit. Dále máte několik možností nastavení. Můžete použít šablonu, nebo necháte pouze samotnou fotku. Pokud ponecháte samotnou fotku, tak můžete měnit velikost a pozici fotky. Nahoře můžete dát náhled, který vám ukáže jak to bude vypadat, když vám někdo zavolá (zobrazí se bublina s fotkou, jménem a číslem). Pod položkou volby se nachází pokročilejší nastavení jako je barva pozadí, velikost a typ písma, a další. Výše jsem vzpomněl, že můžete použít šablonu k zobrazení fotky. Šablon je celkem 6, a další si můžete vytvořit sami nebo stáhnout z internetu. Jak fotka vypadá, při použití šablony můžete vidět na obrázcích. Dále si v tomto programu můžete zvolit profil - panel vytáčení. To znamená, že nebudete volat kontakt podle jména v adresáři, ale podle fotky. Na vaší obrazovce se zobrazí indexové fotky, a vy jen poklepete na fotku a zvolíte, které číslo se bude vytáčet (mobilní telefon, domů, práce ...).

Internet

Eurotel Dataphone II budou mnozí z vás využívat zejména k mobilnímu internetu. Ale přístroj nefunguje pouze jako prohlížeč, ale funguje také jako modem, kterým můžete připojit k internetu svůj stolní počítač. K tomu slouží program Bezdrátový modem, který když spustíte, tak vám dá na výběr, jestli máte přístroj připojený přes Serial, Infračervený port, USB, anebo Bluetooth. Zvolíte tedy připojení, dáte spustit a na stolním počítači nastavíte správné vytáčení, a můžete surfovat. K internetu na komunikátoru se připojujete pomocí ikony, která se nachází v horní liště, a která vás mimo jiné informuje o stavu signálu. Při poklepání na ni se vám nabídnou možnosti: Vypnout vysílací část - ta slouží, pokud chcete mít telefon vypnutý, a využívat tak přístroj pouze jako kapesní počítač. Dále je tam Eurotel internet připojení. Ťuknutím na tenhle nápis se během chvilky připojíte k internetu. Pokud budete chtít ukončit připojení, stačí podržet 3 vteřiny tlačítko s červeným sluchátkem.

Posíláme MMS a SMS

Posílání a přijmutí MMS zpráv je velmi primitivní. Když chcete vytvořit MMS zprávu, tak v Today obrazovce klepnete na přečíst MMS zprávy, a dole zvolíte nová. Zobrazí se vám okno rozdělené na tři části. Do první části vložíte video nebo obrázek, do druhé napíšete text, a do třetí můžete vložit zvuk. Po vytvoření zprávy si ji můžete přehrát, ať víte, jak bude vypadat u příjemce. Když vám přijde MMS zpráva, tak po otevření se vám ihned automaticky přehraje.

Když vám přijde SMS zpráva, tak vám zobrazí bublina, která vás o tom informuje a vypíše obsah textovky. Jinak je uložená v inboxu zpráv v profilu SMS. Psaní SMS zpráv je také velmi jednoduché, dokonce máte k dispozici odpočítávání znaků. Při odesílání poklepete na volné pole příjemce se otevře adresář, ze kterého můžete přidat číslo.

Bluetooth

Přístroj je vybaven bezdrátovými přenosy bluetooth, které můžete zapnout klepnutím v pravém dolním rohu Today obrazovky. Při klepnutí na ikonu se vám ukážou tři možnosti výběru. Zapnout/vypnou/dostupný pro ostatní. Pokud budete chtít spárovat komunikátor s jiným zařízením, jako například mobil nebo počítač, tak dáte druhou záložku Spárovaná zařízení, a klepnete na Nový. Přístroj najde všechna zařízení, která jsou v dosahu, a se kterými se může spárovat.

Telefonování

Telefon spustíte buď přes nabídku start, nebo zmáčknete tlačítko se zeleným sluchátkem. Ukáže se vám nabídka s čísly, kterou budete využívat při volání. Když klepnete na ikonu Přehled, tak se vám ukážou poslední volaná čísla. Kontakt z adresáře vytočíte tak, že na něj v seznamu klepnete a zmáčknete tlačítko se zeleným sluchátkem. Pokud máte přístroj vypnutý, tak se sám automaticky zapne při příchozím hovoru.

Ostatní

V komunikátoru nechybí ani aplikace jako je Word, Excel, Kalkulátor a další programy, na které jsme zvyklí. Při přehrávání kontaktů ze SIM karty do Dataphonu použijete program Správce SIM, kde si pouze označíte kontakty, které chcete vložit do komunikátoru, a zvolíte možnost zkopírovat.

Závěr

Jedná se o opravdu dobře vybavený telefon a kapesní počítač v jednom. Díky velké paměti můžete do přístroje dát mnoho aplikací, fotek a komprimovaných videí. Pokud máte 23 tisíc a přemýšlíte o nějakém kapesním počítači a nějakém telefonu, tak proč nemít oboje a v jednom.