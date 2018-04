Eurotel DataPhone II - vzhůru do světa (1. díl)

Seznamujeme se

Společnost Eurotel přišla na trh jako první s komunikátorem, kterému dala název Eurotel Dataphone II. O několik týdnů později dal T-mobile do prodeje již dlouho očekávaný komunikátor MDA II. Tyto dva modely se liší pouze drobnými úpravami vzhledu a dodávaným softwarem operátora.

Dataphone II je nástupcem úspěšného modelu XDA/MDA. Oproti starému modelu Dataphone II oplývá mnohými vylepšeními. Eurotel Dataphone II se může pochlubit silnějším procesorem taktovaným na frekvenci 400Mhz. Od starého modelu zhubnul asi o 25 g a také získal příjemnější rozměry. Nesmíme zapomenout na integrovaný fotoaparát a přítomnost bezdrátových přenosů Bluetooth.

Příslušenství

V krabici spolu s komunikátorem najdete synchronizační kolébku, která je velmi dobře provedená. Je v kombinaci barev stříbrné a černé. Navíc je v ní zdířka, která slouží k dobíjení druhé baterie. K přístroji dostanete také černý kožený obal, který nevypadá zle. Sami můžete posoudit z obrázků. Dále dostanete stereofonní sluchátkovou handsfree sadu, která je velmi kvalitní. Sluchátka se uplatňují dobře nejen při volání, ale také při poslouchání písniček či sledování filmů na přístroji.V balení najdete také náhradní stylus, který se vždycky hodí. Nevyjímaje český manuál obdržíte dvě CD. Jedno je přímo od výrobce, je na něm program ActiveSync 3.7, který slouží na komunikaci s Dataphonem II a stolním počítačem. Druhé CD je od společnosti Eurotel, pomocí něho nainstalujete češtinu do přístroje.

Kdekoliv a kdykoliv

Komunikátor s rozměry 130 x 70 x 18 mm rozhodně nepatří mezi nejmenší, ale do kapsy od kalhot či od saka se vám určitě vejde. Přístroj váží 185g, takže můžete počítat s tím, že vám to kapsu mírně zatíží. Zařízení má paměť 128MB na aplikace a 64MB na Windows Mobile. Díky rozšiřovacím paměťovým kartám SD/MMC nebudete mít o místo nouzi. Pro komunikaci s jinými zařízeními můžete využít infraport nebo bluetooth.

Výdrž

V základní sadě je k přístroji dodávaná baterie Li-lon 1200 mAh. Výrobce uvádí pohotovostní dobu 170 hodin a 240 minut v plném chodu. Výdrž závisí hodně na tom, co děláte. Pokud si prohlížíte internetové stránky, a neděláte nic jiného, co by mohlo zatěžovat procesor, tak přístroj vydrží tak 4 hodin v kuse běžet. Například jestli sledujete filmy, tak při stálém podsvícení displeje a při velké zátěži na procesor vydrží přístroj stěží 3 hodiny. Když se stav baterie blíží pomalu k nule, tak komunikátor automaticky sníží intenzitu podsvícení displeje, aby ušetřil energii. V případě, že je energie opravdu nízká, tak se přístroj sám vypne, abyste nepřišli o data. Po vypnutí budou vaše data uchovány ještě asi 50 hodin, do té doby musíte přístroj dobít. V komunikátoru je ještě záložní baterie, která dokáže uchovat data asi 30 minut po vyjmutí, nebo vyčerpání hlavní baterie. Uplatňuje se zejména při výměně SIM karty.

Hardwarové klávesy

Ti z vás, kteří už vlastnili kapesní počítač s platformou PocketPC, byli určitě zvyklí na čtyři hardwarové klávesy, kterými se dostali do kontaktů, pošty, úkolů a kalendáře. Eurotel Dataphone má nahoře po stranách reproduktoru klávesy pro vstup do kontaktů a kalendáře. Zbylé dvě odpadly. Samozřejmě jsou to programovatelné klávesy, takže jim můžete přiřadit libovolnou funkci. Naspodu přístroje jsou klávesy pro příjem a ukončení hovoru, tyhle klávesy jsou neprogramovatelné. Mezi nimi se nachází D-pad, který se velmi povedl. Jeho citlivost je tak akorát a manipulování s ním je jisté a přesné. Nahoře na levém boku komunikátoru je tlačítko, kterým aktivujete diktafon. Pod ním je posuvné tlačítko, kterým můžete rolovat stránky textu, nebo při hovoru snižovat či zvyšovat hlasitost reproduktoru. Dále se pod posuvníkem nachází tlačítko pro spuštění fotoaparátu. Přístroj zapnete a vypnete tlačítkem na horní straně vlevo, vedle slotu na výměnné karty. A nakonec, resetová dírka se nachází na boční straně vlevo naspodu.

Drobnosti nakonec

Na vrchní straně přístroje jsou z obou stran diody, které vás informují o příjmu signálu a o přítomnosti bluetooth. Na vrchní straně vlevo, jak jsem již zmínil, je tlačítko pro zapínání a vypínání přístroje. Vedle něj se nachází slot pro paměťové karty. Kartu vytáhnete tak, že na ní zatlačíte a ona vyskočí. Vedle slotu je infraport. A nakonec vedle něj je otvor pro stylus. Na spodní straně přístroje je konektor, na který nasadíte kolébku, napravo od ní je záslepka, pod kterou je dírka, do které se připojují sluchátka. Je dělaná přímo na originální sluchátka, ale také se dají připojit obyčejné sluchátka přes redukci 2,5mm jacku, ale není to stoprocentní.

Závěr

V první části recenze jsme se zaměřili spíše na zevnějšek přístroje. V druhé části se budeme věnovat softwarové výbavě, telefonování a funkcím přístroje.

Zítra na Palmare.cz