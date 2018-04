Eurotel DataPhone – telefon nebo kapesní počítač? (preview)

Taiwanská firma HTC si může mnout ruce. Své jméno si v poslední době udělala výrobou kapesních počítačů iPaq pro Compaq a nyní se připravuje na doslova nával nabídek od mobilních operátorů – díky mnohaletým zkušenostem s výrobou kapesních počítačů s Windows CE (nyní Windows Pocket PC) a s podporou Microsoftu totiž přišla s konceptem kapesního počítače s integrovaným mobilem. A každý, kdo má zájem a objedná si dostatečné množství těchto chytrých telefonů, si může určit, jaké designové úpravy má HTC provést a kam všude dát vaše logo.

Není divu, že po této nabídce skočili mobilní operátoři jako diví, a tak se dnes můžeme setkat například s mmO2 XDA, T-Mobile MDA nebo Eurotel DataPhone. Vždy jde o stejný přístroj, jen s lehce rozšiřujícím softwarem (základní kancelářské aplikace jsou všude také stejné) a s jinými logy na pozadí pracovní plochy a na krytu přístroje. My jsme už v minulosti měli k dispozici právě XDA, nyní vás můžeme seznámit s již lokalizovaným Eurotel DataPhone.

Je to kapesní počítač kombinovaný s mobilním telefonem – to ale na první pohled poznáte jenom podle antény. V anténě je ukryto i pero, kterým se DataPhone přes barevný dotykový displej ovládá. K dispozici máte samozřejmě i funkční tlačítka. Některými můžete spustit aplikace. Dole pod displejem je i tlačítko červené a zelené sluchátko. To je velká výhoda oproti dřívějším přístrojům tohoto typu, kdy jste hovor mohli přijmout či odmítnout jenom prostřednictvím dotykové klávesnice. S těmito tlačítky se ale vyplatí více než jindy nastavit si automatické zamykání kláves v pohotovostním režimu, protože klávesa zelené sluchátko (po stisku se dostanete do seznamu posledních hovorů) se velmi snadno a ráda v tašce či kapse stiskne.

Poté, co jsme měli možnost v redakci vyzkoušet několik podobných chytrých telefonů, vám můžeme říct, pro koho je DataPhone určený. Jestli už vám nestačí kancelářské a organizační možnosti mobilu a chcete něco chytřejšího, potom pro vás DataPhone nejspíše není. Vám se bude mnohem více hodit Nokia 9210i, 7650 či připravovaný Sony Ericsson P800. Jestli ale nosíte kapesní počítač a mobilní telefon a ani jedno zařízení vám již nestačí, potom se vám DataPhone bude hodit.

Slovo data v názvu není zbytečně. DataPhone se totiž hodí především pro práci s e-maily, prohlížení internetových stránek (obsahuje ořezaný Internet Explorer, takže nejste odkázaní jenom na wap) a synchronizaci údajů v Outlooku prostřednictvím sítě GSM (GPRS). Telefonování už tak pohodlné jako používání datových přenosů není. DataPhone sice udržíte pohodlně v dlani, ale bude vám připadat velký. Jeho hmotnost odpovídá velikosti (ale je výrazně větší než u klasických mobilů) a první, čeho si všimnete po hovoru, je zapatlaný displej, ať už od ucha nebo obličeje.

Synchronizace je u zařízení s Windows Pocket PC 2002 kapitolou samou pro sebe. Outlook v kapesním počítači totiž dokáže přenést prakticky všechny údaje ze stolního Outlooku, což žádný z konkurenčních chytrých mobilů nenabízí. Synchronizovat samozřejmě můžete nejen přes přímé připojení k počítači, ale i prostřednictvím mobilní sítě – samozřejmě jenom tehdy, pokud máte na serveru Exchange doinstalovaný Mobile Information Server. Taková mobilní synchronizace může probíhat automaticky.

DataPhone má prakticky stejné možnosti jako každý jiný kapesní počítač s Windows Pocket PC: můžete si tedy instalovat aplikace, pracovat s dokumenty ze stolních Office. To, že ale telefonování z DataPhone není prioritou, dokazuje program pro mobilní telefon. Ten je totiž velmi jednoduchý. Základní obrazovka obsahuje velkou číselnou klávesnici s displejem – asi aby DataPhone připomínal mobilní telefon. Výhodou je, že díky dotykovému displeji můžete tuto aplikaci ovládat i prsty.

I když telefonní aplikace vypadá chudě, obsahuje přístup ke všem normálním funkcím mobilního telefonu. Nehledejte v ní ale textové zprávy, seznam a kalendář. Ostatně není to žádný pokus o manažerský telefon, a tak můžete textové zprávy psát v editoru pro e-maily – jenom místo e-mailové adresy zadáte telefonní číslo, které můžete vybrat z adresáře Outlooku (nejste tedy odkázáni na chudé, byť vícepoložkové seznamy). V Outlooku najdete i pokročilý kalendář a úkolovník.

HTC se chlubí tím, že se jí povedlo velmi dobře vyřešit problém se spotřebou a baterií. Kapesní počítače s Windows CE totiž byly pověstné tím, že jejich baterie příliš dlouho nevydržely. Dřívější chytré telefony se stejným systémem vydržely ještě méně. Eurotel DataPhone by měl vydržet více než 150 hodin v pohotovostním režimu, 3,5 hodiny telefonování nebo 15 hodin práce jako kapesní počítač. Naše krátké zkušenosti potvrzují, že by tomu tak skutečně mohlo být.

Tím, co by vás od koupi DataPhone mohlo odradit, je příliš vysoká cena (28 995 korun včetně DPH, RadioMobil bude prodávat shodné MDA v rozmezí 18 až 25 tisíc korun). I když můžeme předpokládat, že u RadioMobilu díky levnějšímu nákupu prostřednictvím T-Mobile International by mohla cena ještě klesnout, pořád to bude velká částka. Každopádně před koupí podobného zařízení se budete jistě velmi dobře rozmýšlet, jestli se vám hodí a především vyplatí. V rozhodování vám snad pomůže naše recenze, kterou přineseme v některém z příštích dnů.