Eurotel Data Nonstop naostro! (první zkušenosti)

Mobilní operátor Eurotel byl tím, kdo nedávno jako první u nás přišel s paušálním připojením na internet. Na nabídku Data Nonstop od Eurotelu jsme se v minulých dvou dnech zaměřili a přinášíme vám první zkušenosti s mobilním a časově neomezeným připojením na internet.

Jak jsme testovali?

Zjišťování silných i slabých stránek GPRS spojení prováděli jsme na notebooku s 256MB pamětí, který byl zpočátku propojen přes IrDa port s telefonem Sony Ericsson T68i. Druhý den testování jsme propojili obě zařízení přes Bluetooth Dongle (USB adaptér). Mapovali jsme několik oblastí v různých denních dobách. Přes den jsme pracovali na počítači v redakci na Vinohradské ulici, večer se notebook s telefonem přesunul na Kačerov. Druhý den dopoledne jsme si neodpustili test sítě na rušném pražském Václavském náměstí.

Vezměme to od začátku...

Samotné nastavení a následné propojení telefonu s počítačem je poměrně jednoduché. Jak se později ukázalo, připojení přes infraport nebylo nejvhodnější volbou - může být pouze nouzovým řešením, se kterým si ovšem mobilní internet příliš neužijete. Stačí malé odchýlení notebooku od portu telefonu a spojení je pryč. "Modrý zub" však vše vyřešil.

První připojení

V ideálním případě (to znamená, když se spojíte hned napoprvé) trvá vytočení připojení jen několik málo sekund, asi jako u ISDN linky. Síť se po celou dobu testování jevila jako kvalitní a většina spojení proběhla hned na první pokus. Problém byl v některých případech s udržením spojení. Rychlost stahování stránek přes GPRS příliš nezaostává za modemovým připojením. Tuzemské weby byly povětšinou do 40 sekund kompletně staženy, tzn. včetně všech obrázků a bannerů, které síť zatíží asi nejvíc.

A jedeme...

Během testování jsme nezaznamenali výkyvy rychlosti ani v různých časových úsecích, stahování jede stabilní rychlosti ve kteroukoli denní dobu. Stránky se průměrně načítaly a data stahovala okolo 5 kBps. Takové rychlosti jsme dosahovali však pouze v případě spuštění pouze jedné stránky. S dalšími stahovanými stránkami rychlost adekvátně klesala. Web šlo vcelku obstojně projíždět i se zapnutým ICQ.

Po hodině na internetu...

Nejlépe se při prohlížení osvědčila tato metoda: po spuštění prohlížeče nevadí spuštění více oken najednou, chce jen trochu trpělivosti s načtením obsahu. Pak už stačí jen střídat - projedu jeden web, dám načítat další a mezitím čtu obsah dalšího okna.

Večerní surfování přineslo první problémy

Rychlost natahování stránek od nějakých 20 do 23 hodin byla přibližně stejná jako během dne. S večerem však přišly první problémy. Zhruba po 20-30 minutách surfování došlo k tomu, že spojení bylo stále aktivní, avšak nepřijímala se data (odesílání dat ale fungovalo). Následně tedy nezbylo nic jiného než se odpojit a znovu připojit... Nejednalo se přitom o přetížení sítě, protože další připojení proběhlo hned na první pokus.

Po zhruba 40 minutách došlo k samovolnému odpojení (22:06), přičemž navázání dalšího spojení trvalo několik minut. Je otázkou, zda byla na vině skutečně vytíženost sítě, nebo telefon. Ten totiž nebyl přes infraport propojen s PC - alespoň to počítač nehlásil "IrDa" ikonkou v Tray liště. Možné je, že infraporty obou zařízení dostaly během dne pořádně zabrat a podle toho se již během večera chovaly. Poměrně dlouhé prodlevy (stahování zachováno, ovšem žádná odezva) jsou vcelku běžné u modemového připojení. Je tedy možné, že stejným neduhem trpí i síť Eurotelu.

Asi největší obavy z nízké rychlosti byly u načítání našeho redakčního systému. Ten "pozře" více než megabajt dat, a tak je zadávání článku na pomalejším typu připojení utrpením. Na GPRS od Eurotelu však nebylo ono utrpení o moc větší než u "rychlejšího" modemového připojení. Za minutu byl systém načten a dalo se v něm pracovat.

Jak na Václaváku?

Při testování kvality sítě na Václavském náměstí (cca od 9:30 druhého dne) jsme se připojili téměř vždy napoprvé. Přenosová rychlost činila nadprůměrných 5,7 kB/sekundu a po dobu jedné hodiny byla přibližně stejná v kterýkoliv okamžik měření. Nebylo však spuštěno nic jiného než webová aplikace, která měřila přenosovou rychlost.

Po zalogování se do messengeru ICQ poklesla odhadovaná rychlost na příjemných 5,1 kB/sekundu. Při zhruba hodinovém testování přenosu dat jsme nezaznamenali žádný problém a nedošlo k výpadku, jako tomu bylo předchozí den ve večerních hodinách.

Streamované video - bez větších problémů

Vyzkoušeli jsme i streamované připojení. Zajímalo nás, jak si GPRS poradí se zprávami na ČT1. Natahování "Poledních zpráv" trvalo asi minutu. Bez přerušení byla vysílána ovšem pouze zvuková část. Obraz se zpočátku sekal, po zhruba dvou minutách byl již zobrazován korektně spolu se zvukem. Čas od času došlo k přerušení datového toku - to když počítač stahoval další data do paměti. S trochou shovívavosti se na zprávy ze záznamu dívat dá. To je příjemné překvapení!

Audio - vezmete si internetové rádio na cesty?

Větší problémy s přehráváním nebyly ani u streamovaného rádia. Stanice "Radio 1" se příliš nezpožďovala a rovněž prodlevy způsobené načítáním dalších dat se vyskytovaly zřídka, během desetiminutového poslouchání došlo k natahování dat jen jednou. Kvalita zvuku odpovídala rychlosti, při 32Kbps se nedaly očekávat zázraky, ve sluchátkách trochu praskalo. V reproduktorech by se tento nepatrný zvukový nedostatek nejspíše ztratil. Těžko říct, co by se sítí udělaly stovky takových posluchačů a diváků... Pro tyto aplikace GPRS určeno není.

Stojí paušální GPRS zato?

Nebudeme se rozepisovat, kdo by mohl tarif Eurotelu využít. Spíše si zrekapitulujme, co jsme od neomezeného mobilního přístupu k internetu očekávali a čeho jsme se dočkali.

Rychlost neohromí, ale zároveň ani výrazně nepokulhává za modemovým připojením. Uživatelům, kteří chtějí brouzdat ještě o fous rychleji, dopuručujeme GPRS 4+1, spojení bude o čtvrtinu svižnější. Na stahování se paušální GPRS nehodí, možná tak ještě na několikamegový soubor. Větší porce bude lepší nechat na pevnou linku.

Obávané problémy s výpadky se spíše nekonaly, neduhem je sice občasné "vytuhnutí" připojení, je však otázkou, co jej způsobuje. Na tuto oblast se dále soustředíme a hledáme vysvětlení (na řadě je testovaní s PCMCIA kartou, tudíž odpadne připojení přes BT či IrDA).

Jak se nám počin Eurotelu jeví? Na běžné surfování se nám tarif DATA Nonstop zdá dostačující. Mobilita je zaručena, připojení se většinou povede napoprvé a rovněž rychlost je únosná. Ideální je všude tam, kde je potřeba být "na příjmu", ale pevná linka není k dispozici.

Se zjišťováním silných stránek, ale i slabin delšího připojení k internetu přes mobil samozřejmě nekončíme. V příštích dnech budeme podrobovat paušální GPRS dalším testům, a to nejen v Praze, kde je BTSka na každém druhém rohu. Mapovat budeme rovněž dlouhodobé zkušenosti.