Eurotel dal do reklamy skoro miliardu

(ČIA) – Absolutní prvenství v žebříčku největších investorů do reklamy získal v loňském roce mobilní operátor Eurotel. Jak s odkazem na údaje TNS A-Connect uvedl týdeník Strategie, firma vloni do reklamy investovala celkem 997,3 milionu korun. Na druhém místě skončila společnost Procter & Gamble ČR s investicemi ve výši 938,3 milionu korun, z nichž největší podíl připadl na značky Always, Ariel, Pampers, Pantene Pro-V a Old Spice.

Třetím největším zadavatelem reklamy v loňském roce byl s 869,1 milionu korun RadioMobil, propagující svou síť mobilních telefonů Paegas. První desítku dále doplňují Danone (718,4 milionu), Opavia LU (714 milionů), Nestlé (678,3 milionu), Český Mobil (633,7 milionu), Unilever ČR (537,6 milionu), Reckitt Benckiser (504,8 milionu) a Kraft Foods ČR (461,5 milionu).