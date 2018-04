EuroTel chytil půlmiliontého klienta!

Společnost EuroTel včera měla malý důvod k oslavě - přibyl jí očekávaný půlmiliontý zákazník. Radostně mi to volala PR agentura EuroTelu s tím, že slavnostní předání ceny bude u dealera Duha ve Vinohradském paláci po druhé hodině. Jako na potvoru jsem jediný den v týdnu nechal fotoaparát doma a tak jsem se po úvaze rozhodl tam nejít - bez foťku bych tam beztak byl k ničemu.

A tak fotku šťastného půlmilionté zákaznice slečny Gábiny Švecové neuvidíte - ji to rozhodně mrzet nemusí, EuroTel ji totiž platí cestu do Paříže a na vánoční nákupy ji podaroval sumičkou značící její klientské číslo u EuroTelu - to aby se jí to lépe pamatovalo. Řekl bych, že slečna bude doma pochválena.

A jelikož tam nikdo z nás nebyl, necháme prostor pro oficiální tiskovou zprávu EuroTelu.

Praha 23.9.1998 Tisková zpráva EuroTel s.r.o.: Jubilejního, půlmiliontého zákazníka získala společnost EuroTel Praha, největší provozovatel sítí pro mobilní telefony v České republice.

Ještě na konci roku 1997 přitom EuroTel registroval přibližně 350.000 zákazníků, tzn. že v období leden až září 1998 si mobilní telefon v sítích EuroTel GSM Global nebo T!P pořídilo téměř 150.000 nových majitelů ! EuroTel Praha poskytuje své služby téměř dvěma třetinám zákazníků , kteří využívají výhod mobilní komunikace a zůstává jasně vedoucí společností na českém trhu.

Každý den mohou zákazníci vyzkoušet, že služby, které nabízí EuroTel nejlépe kombinují cenovou dostupnost a vysokou kvalitu. Nové služby, jako například GO a nabídka hovorů za pouhou 1 Kč za minutu uspokojí potřeby každého zákazníka.

"S přibližně 5.000 nových zákazníků týdně se databáze našich klientů velice rychle rozrůstá.Předpokládáme, že na konci tohoto roku se počet uživatelů mobilních telefonů v České republice přiblíží jednomu milionu," uvádí Jamie Macdonald, zastupující výkonný ředitel společnosti EuroTel Praha.

Jubilejním, půlmiliontým zákazníkem společnosti EuroTel Praha se stala slečna Gábina Švecová, která podepsala žádost o poskytování telekomunikačních služeb sítě EuroTel ve Vinohradském Pavilonu u dealera společnosti EuroTel DUHA.

Jako půlmiliontý zákazník získala od společnosti EuroTel atraktivní dárek - exkluzivní šestidenní zájezd do Paříže a navíc 500.000 Kč na vánoční nákupy.

