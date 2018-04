EuroTel chystá v březnu větší tarifní změny

Společnost EuroTel podle doposud neoficiálních zpráv chystá rozsáhlejší tarifní změny na měsíc březen. Tyto změny ovšem nebudou příliš příjemné - jsou především motivovány tlakem na přesun placení klientů k inkasu z účtu, tedy pro společnost pohodlnější a především finančně jistější variantou placení.

V praxi to znamená, že paušální měsíční poplatek by se měl zvýšit o cca. 10% - například samotný Start by tak stál 341 Kč namísto stávajících 310 Kč s DPH. Ovšem v případě, že budou klienti EuroTelu souhlasit se strháváním peněz inkasem z účtu, dostanou slevu ve výši 60 Kč a paušál pro ně bude prakticky levnější, než ve stávající podobě. Podobný princip byl v říjnu zaveden i v rámci T!Pu. Tarif Business by se tak například dostal na téměř 2130 Kč.

Zachován bude počet volných minut, ale vvětších změn by měly doznat i samotné poplatky za hovory do pevné sítě a sítě Paegas. Za telefonát ve špičce do pevné sítě tak majitelé Startu zaplatí přes 10,08 Kč s DPH, namísto stávajících 9,87 Kč a z původních 6,83 Kč se cena změní na 6,93 Kč u programu Global.

Cena hovorů v rámci tarifního zvýhodnění Týden do sítě SPT Telecom a Paegas se také během víkendů zvýší ze stávající 1,05 Kč na 2,70 Kč ve všech tarifech rozšířených o Týden.

Vzhledem k tomu, že tarifní rozšíření Týden, jehož se velká část změn týká, není podle všeho vázáno smluvně, není EuroTel povinen zákazníky několik týdnů předem upozornit na změnu cen tak, jako v případě změn samotného tarifu. Také změna cen měsíčních paušálů zřejmě bude presentována jako faktická sleva (v případě použití inkasa), takže by se EuroTel mohl z avizační povinnosti vyvléknout.

Připomínám ovšem, že tyto informace nejsou oficiální a dosud není jisté, zda EuroTel opravdu k tomuto zvýšení cen ve své síti přistoupí. Je dobré si povšimnout, že EuroTel tak odstraňuje poměrně těsné přiblížení cen volání mezi mobilní a pevnou sítí, k němuž došlo po nedávném zvýšení cen v síti SPT Telecom.