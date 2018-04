EuroTel chystá SMS zprávy pro NMT síť TIP

SMS zprávy představují v současné době jednu z nejoblíbenějších služeb s přidanou hodnotou pro telefonní síť - a také službu nejziskovější. Úspěšný vzestup předplacených karet Twist a Go po zavedení možnosti odesílat z nich SMS zprávy je toho přesvědčivým důkazem stejně jako provoz a zisk z této služby.

Není se tedy čemu divit, že EuroTel hodlá implementovat odesílání SMS zpráv i do analogové sítě NMT, kterou provozuje pod názvem TIP. Technologie odesílání SMS zpráv je realizovatelná na zařízeních Nokia, které ale EuroTel používá. Implementace není příliš laciná, ale zdá se, že se vyplatí a to i přes to, že SMS zprávy by bylo možno přijímat a odesílat pouze z telefonů Nokia 540 a 550. Tyto telefony se totiž díky masivní reklamní kampani staly docela rozšířené.

Počet klientů sítě TIP se podle údajů uvedených ve zprávě vlastníka EuroTelu - SPT Telecom - pohybuje okolo 60 000. Vzhledem k tomu, že po rozšíření sítí GSM velká část klientů sítě NMT přešla do sítě GSM, dá se očekávat, že nově aktivovaní klienti mají právě telefony Nokia 540 a 550. Je přitom zajímavé, že telefon Nokia 650, nejmodernější NMT telefon firmy Nokia s integrovaným FM rádiem, nelze v síti EuroTel TIP používat - údajně pro problémy spolupráce firmware a sítě.

Očekává se, že EuroTel představí možnost odesílat SMS zprávy v síti NMT ještě do léta letošního roku. Tím by si počet potenciálních klientů služeb InfoText rozšířil o dalších několik desítek tisíc a nezanedbatelný by byl i marketingový potenciál - šlo by o významný důvod, proč se rozmýšlet nad modernější sítí GSM a starší sítí NMT.

Ze sítě NMT lze nyní odesílat SMS zprávy pouze přes služby společnosti Creatis na číslech *920 se speciální tarifikací.