EuroTel chystá novou Go sadu

Společnost EuroTel chystá v nejbližší době uvést novou Go sadu - narozdíl od doposud nejlacinější Go sady za 5995 Kč s telefonem Alcatel One Touch Easy bude tato stát 4995 Kč a bude obsahovat telefon Siemens C10, jenž nedávno společnost Siemens uvedla na trh. Jde o lacinější odvozeninu telefonu Siemens E10.

V této Go sadě bude také možná chybět i tisícikorunový Go kupon a bude nahrazen lacinější 500 Kč variantou - to ovšem ještě není zcela jisté.

Go sada tak půjde příjemně s cenou dolů, což bude pro předvánoční trh velmi zajímavý impuls. Očekává se, že Twist zareaguje podobně, protože i Twist sada dostane pro předvánoční boj nové železo. Go má momentálně mírnou početní převahu nad Twistem a až vánoce - období velkých nákupů - ukáží, zda to Paegas změní. Vzpomeňme loňskou reklamní akci Paegas Twist pod stromeček.