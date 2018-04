Eurotel chystá nové Go sady a druhou SIM kartu v každé sadě

Eurotel v nejbližších dnech začne prodávat dvě další zvýhodněné sady Go (nyní nabízí Alcatel OT 303 a Philips Azalis). Konkrétně s telefony Siemens C35i a M35i. Cena sad je 2 995 korun a v balení vedle mobilního telefonu najdete dvě karty SIM. Jedna je nabita na 50 korun; druhá je bez kreditu. Speciální vánoční sady jsou určeny jenom těm zákazníkům, kteří dostanou od Eurotelu kupón na koupi těchto zvýhodněných sad.

Druhá karta s nulovým kreditem je přidávána do každé vánoční Go sady a musí být poprvé nabita a uskutečněn první hovor do 31. března 2002. K nabití můžete použít například dárkový - výherní - kupón, který je součástí sad. Na kartě je aktivovaný tarif Quatro Go a obsahuje služby Juice.

Když budete čekat ve frontě na zvýhodněné vánoční Go sady v některých vybraných značkových prodejnách Eurotelu, můžete se zahřát - Eurotel v nich totiž bude zákazníkům podávat horký čaj a kávu. V Praze se jedná například o prodejny v ulicích Jindřišská, Pobřežní, Na Poříčí nebo Sokolovská - ve Vysočanech).