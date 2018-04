EuroTel chystá GSM bankovnictví nejméně se čtyřmi bankami

Společnost EuroTel připravuje spuštění SIM toolkitového GSM bankovnictví. V tuto chvíli jedná o spolupráci se čtyřmi bankami. Jde o Citibank, Českou Spořitelnu, eBanku a Komerční banku. Zákazníkům by měl EuroTel nabídnout GSM bankovnictví již za několik měsíců.

EuroTel začne nabízet GSM bankovnictví až v okamžiku, kdy bude mít uzavřenu dohodu o spolupráci s více bankami. Nebude tak opakovat postup RadioMobilu, který spustil GSM bankovnictví ve spolupráci s eBankou (tehdy ještě Expandia bankou) a postupně během dvou let uzavíral dohody s dalšími bankami. Dohody s některými bankami jsou na spadnutí – podle našich informací by měly být první dohody uzavřeny nejpozději na přelomu března a dubna.

Samotné banky se ke zprovoznění GSM bankovnictví pro zákazníky EuroTelu nehodlají vyjadřovat. Markéta Dvořáčková z Komerční banky nám řekla: “Bližší informace o spolupráci na zavedení GSM bankingu nemůžeme bohužel v tuto chvíli sdělovat, protože neustále probíhají jednání.” Podobnou informační politiku (nic neříkat) zastává v této otázce i EuroTel. Jan Kučmáš, tiskový mluvčí EuroTelu, nám pouze sdělil: “Vyjednáváme s několika bankami o spolupráci na GSM bankovnictví.”

Ještě loni nepovažoval EuroTel GSM bankovnictví za zajímavé. Počet uživatelů GSM bankovnictví v průběhu loňského roku byl příliš nízký. Na podzim ale začal zájem o ovládání bankovního účtu přes mobil růst a na konci roku 2000 u nás bylo více než 85 tisíc uživatelů GSM bankovnictví. To už bylo zajímavé i pro EuroTel, a tak začal připravovat spuštění podobných služeb. To přiznává i Jan Kučmáš: “Dříve nebyla reálná poptávka po GSM bankovnictví. Nyní už ale tato poptávka existuje a my se chystáme GSM bankovnictví svým zákazníkům nabídnout.”

Velkou neznámou zatím zůstává, zda SIM toolkitové karty EuroTelu s podporou GSM bankovnictví budou podobně jako u Paegasu univerzální (multibankingové), nebo zda pro každou banku bude existovat samostatná řada karet SIM. Pravděpodobnější je použití prvního řešení – zákazník si tak jen nechá vyměnit kartu SIM, se kterou zajde do banky, kde mu teprve zprovozní GSM bankovnictví. V případě použití speciálních karet SIM pro každou banku by dostal zákazník aplikaci GSM bankovnictví nahranou na kartě SIM a do banky si ji zajde pouze aktivovat. Výhodou multibankingových karet jsou nižší náklady na jejich výrobu, snazší distribuce a jednodušší obsluha – aplikace GSM bankovnictví je pro všechny banky stejná.

Zájem o GSM bankovnictví bude stále větší – je to totiž nejpohodlnější způsob ovládání bankovního účtu. Zákazníci EuroTelu už tak nebudou muset mít v případě zájmu o GSM banking další kartu SIM – Paegas Twist, ze které ovládají svůj bankovní účet.

