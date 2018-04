EuroTel chystá Go sadu s WAPem

WAP se pomalu ale jistě stává miláčkem EuroTelu. Není to tak dávno, kdy s ním EuroTel začal a již tehdy slibovali představitelé EuroTelu, že s WAPem mají dalekosáhlé plány.

Konkurenční RadioMobil s WAPem odstartoval před několika málo týdny a srovnal náskok EuroTelu. EuroTel ale před několika dny kontroval představením služby Juice. Juice má představovat symbiotickou syntézu ovládání bankovního účtu u Citybanky, přístup ke zpravodajství, kulturním programům a online objednávání vstupenek.

Když se tak podíváte na to, co Juice umí (respektive zřejmě bude umět, oficiální informace jsou dosti kusé), patrně vás napadne, že to jsou právě ty funkce, které by nejspíše využila skupina uživatelů Go karet. Ta si ale WAP nemůže aktivovat. Opravdu bude EuroTel lákat manažery s Business tarifem na objednávku vstupenek?

Zdá se, že nikoliv. Podle nepotvrzených informací z neoficiálních zdrojů EuroTel chystá Go Juice, tedy předplacenou sadu nabídnutou jako kombinaci WAP telefonu a Go karty s aktivovaným WAPem. EuroTel by se tak stal jedním z prvních operátorů na světě, který by nabízel předplacené karty spolu s WAPem. Provoz WAPu by na předplacené kartě vyšel na sumu podobnou té, kterou dnes uživatelé regulérních tarifů za WAP platí.

Zatím přetrvávajícím problémem k této akci je ale nedostatek vhodných mobilních telefonů. Podle některých drbů bude EuroTel kupovat větší množství telefonů Siemens C35i, tedy zřejmě prvního WAP low-end mobilního telefonu na trhu. Ten by se mohl objevit na scéně již v březnu a Siemens si na jeho obchodní úspěch nikoliv neprávem brousí zuby.

Ať již to bude v březnu, nebo o nějaký ten týden později, bude předplacená sada s WAPem velmi zajímavou nabídkou. Zejména v případě, když ji doprovodí opravdu smysluplná a na míru šitá nabídka WAP služeb. A těch je stále jako šafránu.