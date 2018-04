Eurotel chce Vánoce s dlouhými hovory zadarmo

Letošní Vánoce jsou pro mobilní operátory v lecčems poslední. Oskar zřejmě zažívá poslední nadílku, příští rok jej čeká přejmenování na Vodafone. Přejmenování se vznáší ale i nad Eurotelem, kterého letos na jaře koupila spolu s Českým Telecomem španělská Telefónica.

Všechny tři operátory ale na začátku příštího roku čeká přenositelnost mobilních čísel. Proto se celý podzim předhánějí ve vymýšlení lákavých nabídek, které jsou často podmíněny dvouletou smlouvou. Vánoční výhody se tak úplně nedotýkají stávajících zákazníků. - více zde...

Co všechno si připravili operátoři? Oskar se chlubí bezplatným voláním do vlastní sítě, T-Mobile násobí volné minuty a Eurotel vsadil na dlouhé hovory. Reklamy jsou výrazně inspirovány batmanovskou estetikou.

Eurotel spustí svou vánoční nabídku v pondělí 7. listopadu. Z výhod, které operátor nasadil pro letošní Vánoce je nabídka volání zdarma po třetí minutě. To platí nejen pro všechny stávající, ale také pro všechny nové zákazníky, jak se tarifem tak s předplacenkou. Ti, kteří mají dvouletou smlouvu, mohou využívat volné minuty už do všech mobilních sítí a ne jen do sítě Eurotelu, jako tomu bylo dosud.

Dlouhé vánoční hovory jsou po třetí minutě zdarma

Pro telefonisty, kteří si chtějí opravdu pořádně popovídat. Balíček Dlouhé hovory vám umožní volání po třetí minutě zdarma v jakoukoli denní i noční hodinu do sítě Eurotelu nebo na pevnou linku během celého dne o víkendech a státních svátcích a ve všední dny mezi sedmou večerní a sedmou ranní.

Jako tarifní zákazníci zaplatíte jen za první tři minuty Dlouhého hovoru do sítě Eurotel nebo pevnou linku cenu. Pak už máte volání zdarma. Tuto nabídku si nemusíte vůbec aktivovat. Služba bude pro paušální zákazníky automaticky aktivována v pondělí 7. listopadu. Nabídka je platná pro všechny zákazníky Eurotel a všechny tarify z aktuální nabídky.

Jestliže máte předplacenou kartu, tak si musíte Dlouhé hovory aktivovat sami. Je to zdarma, stejně jako deaktivace. Začít můžete hned v pondělí. Stačí poslat SMS zprávu ve tvaru DLOUHO na telefonní číslo 999151. Každý Go zákazník zaplatí za první tři minuty volání do sítě Eurotelu nebo na pevnou linku patnáct korun, a pak už volá zadarmo. Volání zdarma se nevztahuje na prémiové čísla a volání do a v zahraničí.

Dobijte si předplacenku, dáme vám jednou tolik

Stejně jako T-Mobile, tak i Eurotel připravil pro své zákazníky s předplacenou kartou dobíjecí bonus. Při zakoupení jakékoliv vánoční Go sady v období získáte automaticky bonus 100 % na první dobití. V okamžiku prvního dobití bude jeho kredit automaticky navýšen o stejnou částku, jakou dobil svůj kredit. Maximální výška bonusové částky je 1000 korun, což je stejné jako u T-Mobile.

Go sady s dárkem pro váš CD přehrávač

Ti z vás, kteří podlehnou vábení velkých Go sad s telefony Nokia 2600, Nokia 3120, Siemens A75 nebo Samsung X480, získají navíc padesátikorunový kredit a dárek v podobě hudebního CD či DVD. Na výběr jsou alba od Madonny - „Confessions On A Dance Floor“, Green Day - „American Idiot“, Eminema - „Encore“, Daddy Yankee - „Barrio Fino“, Vlasty Horvátha - „Místo zázraků“, No Name - „Čím to je“ a nebo DVD Anety Langerové - „Spousta andělů … na cestě“.

Hudební překvapení je připraveno i pro ty, kteří mají zájem jen o malou Go sadu bez telefonu. Zakoupením SIM karty získávají automaticky nárok na stoprocentní bonus při prvním dobití.



Nokia 2600, Samsung X480, Siemens A75, Nokia 3120

T-Mobile násobí volné minuty a přišel s levnými telefony

Ve vánoční nabídce T-Mobile najdete výhodné telefony různých typů - módní véčka, manažerské telefony či stylové mobily s MP3 přehrávači a kvalitním fotoaparátem. Jestliže uzavřete novou smlouvu, tak se můžete i po Vánocích těšit z desetinásobku volných minut.

Ti, kdo si pořídí vánoční Twist sadu nebo samotnou Twist kartu, získají opět oblíbený předplacenkový tahák - stoprocentní bonus po prvním dobití. A aby toho nebylo málo, jako dárek bude Ježíšek rozdávat příruční brašny značky Puma ve čtyřech barevných variacích. Je otázkou, jestli je operátor brašnami dobře zásoben, aby nebyl překvapen zájmem jako tomu bylo před dvěma lety. - více zde...

Volejte bez starostí – desetinásobek volných minut

Každý, kdo od prvního listopadu do konce roku uzavře novou účastnickou smlouvu na dva roky (v případě tarifu Student na jeden rok), přejde na tarif z Twistu a nebo prodlouží stávající smlouvu na dobu určitou, získá desetinásobek volných minut do sítě T-Mobile a na pevné linky.

Bonusové volné minuty pak může využívat v průběhu následujících šesti měsíců. Zároveň všichni zákazníci obdrží při podpisu smlouvy dárek v podobě sportovní brašny značky PUMA.

Co patří k nově sjednanému tarifu? Nový mobil za výhodnou cenu! Pod stromečkem se tak může objevit například nové véčko Nokia 6101 za 499 korun nebo Sony Ericsson K700i za jednu korunu.

Ti co nechtějí nosit MP3 přehrávač si mohou pod stromeček nadělit Sony Ericsson SE W800i, který je už od pěti tisíc. K tomu přidíví operátor dosud nevydanou nahrávku Robbieho Williamse – Don’t Stop Talking v nezkrácené verzi. - více zde...



Nokia 6101, Sony Ericsson K700i, Sony Ericsson W800i

Ani s předplacenkou nepřijdete zkrátka

K mobilnímu telefonu v TWIST sadě letos T-Mobile přibaluje dva dárky. Prvním je sportovní brašna aa druhým dárkem je stoprocentní bonus, který dostanete po prvním dobití. Kredit tak naroste o dvojnásobnou částku. Minimální suma pro získání bonusu je 300 korun. Můžete získat maximálně tisícovku a poslední násobící dobití musíte stihnout do konce března příštího roku.

V Ježíškově nůši najdete Nokii 1600 za 2299 korun, Sony Ericsson J210i za 2599 korun a nebo vánoční novinku Nokia 6030 za 3299 korun.



Nokia 1600, Sony Ericsson J210i a Nokia 6030

Poslední Vánoce s Oskarem jsou ve znamení neomezeného volání

Oskar včera představil svou vánoční nabídku. V té se jako hlavní tahák objevila možnost bezplatného volání. Zdarma do sítě Oskara budou moci volat všichni noví zákazníci, kteří si od prvního listopadu do konce roku pořídí tarif Naplno s doplňkem Nonstop Vánoce.

tarif s nabídkou Nonstop Vánoce cena nabídky Nonstop Vánoce počet mesíčních paušálů v ceně počet měsíců bezplatného volání 50 Naplno s Nonstop Vánoce 1190 korun 4 3 150 Naplno s Nonstop Vánoce 2142 korun 3 6 300 Naplno s Nonstop Vánoce 2380 korun 2 9 500 Naplno s Nonstop Vánoce 3808 korun 2 12 ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Po provolání volných minut budou moci volat do vlastní sítě jak jen budou chtít. V rámci služby Nonstop Vánoce v ceně od 1190 do 3808 korun nebudete muset platit čtyři, případně dva měsíční paušály, a získáte tři až dvanáct měsíců bezplatného volání.

Tuto výhodu si budou moci užívat dvanáct měsíců. Stávající zákazníci si tento vánoční dárek mohou pořídit zaplacením aktivačního poplatku ve výši 595 korun. S neomezeným voláním se objevily i nové internetové stránky www.neomezenevolani.cz.

Z nabídky telefonů se u Oskara objeví Samsung D600 a v průběhu měsíce také další z walkmanů od Sony Ericssonu - W550. Zvýhodněné telefony jsou už i k Rozjezdu Naplno. K tomuto tarifu si můžete vybrat telefon za ceny z vánoční nabídky. - více zde...



Sony Ericsson W550 a Samsung D600

Další Oskarty na obzoru a víkendy zadarmo

Od poloviny měsíce pak firma nabídne speciální předplacené Oskarty s možností volat bezplatně čtyři víkendy. Balíček bezplatného volání se jmenuje Nonstop víkend a jeho aktivace stojí 59,50 korun.

Předplacená Oskarta Super zavádí vedle čtyř víkendů bezplatného volání i jednotnou sazbu pro volání do všech sítí 7,14 korun za minutu, což má podle operátora usnadnit orientaci uživatele po lednovém zavedení přenositelnosti mobilních čísel.

Operátor také pro nové super Oskarty připravil zvýhodněné volání Program dvojka. Při jeho používání získáte volání na dvě vybraná čísla ze sítě Oskar za 2,38 korun. Aktivace programu je zdarma a změna čísel stojí 95,20 korun. Součástí vánočních nabídek jsou i telefony za zvýhodněné ceny a dárek v podobě malé sportovní brašny.

Oskar také s příchodem zimy otevře v Praze a Ostravě oblíbené kluziště. Bruslaři se mohou těšit už na začátek prosince.

Připravme se na nový rok

Operátoři pochopili, že letošní konec roku je jeden z posledních měsíců, ve kterých mohou ulovit další duše s dvouletou smlouvou. Jestli se jim nakonec podaří dvouletým závazkem vystavit vašim zaječím úmyslům stopku záleží jenom na vás. Přenositelnost se blíží, a zatím jen operátoři vědí, jak budou vypadat novoroční nabídky. - více zde...