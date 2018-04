EuroTel Business Messaging Gateway - profesionální SMS

Je nesporné, že v poslední době zájem o SMS služby a jejich proprietární aplikace pro podnikové a vnitrofiremní účely roste. Až doposud však byla velká brzda - poměrně demonický a komplikovaný přístup k odesílání a přijímání SMS zpráv. EuroTel ohlásil novou službu, která vše změní - Business Messaging Gateway.

Zatímco dosud jste museli složitě napojovat mobilní telefon případně speciální modul M1 na počítač, EuroTel nabídl službu, která je již v některých zemích obvyklá: vyhražený přístup na zvláštní port SMS centra a to buďto pevnou linkou, modemem nebo propojením přes veřejnou datovou síť potažmo internet.

SMS zpráva tedy nemusí putovat přes telefon, ale jde přímo linkou do SMS centra společnosti EuroTel nebo naopak přímo z něho do patřičného počítače. Odpadá investice do specializované techniky, odpadají speciální aplikace - vše lze definovat na základě existujících protokolů.

Je zřejmé, že tato aplikace míří především na firemní využití při středním a vysokém přenosu SMS zpráv. Zejména firmy s internetovou pevnou linkou vy ovšem mohly výhodně napojit svůj vnitrofiremní groupware na SMS aplikace. Typickým příkladem by tak mohlo být zanesení nové schůzky do Outlooku - patřičný program by všem zúčastněným mohl poslat SMS zprávu a v případě, že by měli mobilní telefony Nokia 6110, bylo by možné poslat jim i zápis přímo do kalendáře.

Tisková mluvčí EuroTelu Iva Taťounová uvedla, že službu s úspěchem používá například společnost DHL Internacional, která tak zajišťuje komunikaci mezi řídícím střediskem v Praze a kurýrními vozy na cestách.

Nyní jde jen o to, aby se našly firmy vytvářející softwarovou podporu s obecnější platností - například právě na bázi poměrně rozšířeného Outlooku.

