EuroTel Bratislava: Třetí operátor ani UMTS nepřijdou brzy

BRATISLAVA (SITA, ČIA ) - Společnost EuroTel Bratislava nepředpokládá na Slovensku spuštění sítě mobilní komunikace třetí generace - tzv. UMTS - minimálně v období nejbližších 18 měsíců. Současně nepředpokládá, že by v tomto období vstoupil na slovenský trh mobilní komunikace třetí operátor. Agentuře SITA to řekl generální ředitel společnosti Jozef Barta.

"Co se týče vstupu třetího operátora, nemáme vůči němu výhrady, pokud se zachovají férové podmínky na trhu pro všechny operátory," dodal Barta.

EuroTel Bratislava je společným podnikem Slovenských telekomunikací, s.p. a amerického konsorcia Atlantic West B.V. (to je tvořeno firmami Bell Atlantic a MediaOne International). Provoz sítě NMT začal EuroTel Bratislava v roce 1991, v září 1996 mu byla udělena licence na provoz sítě GSM.

Druhý slovenský mobilní operátor - společnost Globtel GSM - zahájil provoz sítě GSM v lednu 1997. Jeho akcionáři jsou France Telecom Mobiles International a slovenské firmy Slovtel a.s., Slovenský plynárenský průmysl a.s., Slovenské elektrárny, a.s., Západoslovenské, Středoslovenské a Východoslovenské energetické závody.