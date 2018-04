Eurotel bojuje proti nepoctivým taxikářům

(ČIA) - V boji proti okrádání zákazníků taxislužby pomáhá pražskému magistrátu první z mobilních operátorů a brzy by se měly přidat další dva. Eurotel zavedl službu, kterou mohou zájemci využít pro kontrolu taxikářem účtované ceny. Pražané a návštěvníci metropole odesláním sms na číslo operátora zjistí maximální cenu a ujetou vzdálenost. "Magistrát tuto iniciativu vítá a předpokládá, že přispěje k dosud realizovaným opatřením proti nepoctivým taxikářům, " řekl dnes mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Martin Kupka.

Nová aktivita Eurotelu funguje jako sms služba i přes Juice Easy. Prostřednictvím krátké zprávy zákazník Eurotelu zašle na telefonní číslo 999111 zprávu ve tvaru CPT a název ulice nástupu a výstupu do taxíku. Pomocí služby Juice Easy se možnost zjistit požadované údaje nalézá v podmenu cestování. Při obou postupech odpovídá odchozí dotaz ceně podle tarifu zákazníka a za odpověď si operátor účtuje 2, 40 korun bez DPH.

Na počátku června ředitel magistrátu Zdeněk Zajíček avizoval, že by magistrát uvítal aktivitu některého z provozovatelů digitální sítě, který by se s mobilními operátory na realizaci této myšlenky dohodl. Možnost informovat se mobilním telefonem o ceně jízdy prostřednictvím sms zpráv označil za průlom v boji s okrádajícími taxikáři. "Umím si představit už ten efekt na taxikáře, kdyby si zákazník začal hrát s mobilním telefonem a řidič by nevěděl, zda si ověřuje cenu nebo píše domů," řekl Zajíček.

Ověřování správné ceny pro své zákazníky v Praze nabízí prostřednictvím sms zpráv také jeden z největších podnikatelských subjektů v taxislužbě AAA Radiotaxi. Pokud si zákazník objedná vůz u této společnosti, obdrží nabídku zaregistrovat si u společnosti číslo svého mobilního telefonu. Potom může vyslat sms dotaz s adresou nástupu a výstupu a počítač mu zašle maximální možnou částku, kterou může taxikář požadovat. Cena za zprávu je standardní.