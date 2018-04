Eurotel a T-Mobile se brání snižování propojovacích poplatků, Oskar je chce zlevnit

Jak jsme již informovali, provozovatelé pevných sítí sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) požadují snížení propojovacích poplatků za hovory do sítí mobilních operátorů. Současné ceny podle APVTS zbytečně předražují volání mezi pevnými a mobilními sítěmi, což dokazují také zahraniční studie z dalších evropských zemí.

Cílem současné kampaně APVTS je podle jejího sdělení odstranit bariéry v telefonování. V důsledku optimalizace nákladů se totiž musí nyní firmy i jednotlivci rozhodovat, zda pro ně bude v danou chvíli výhodnější použít mobilní telefon či pevnou linku. Příklady z minulosti dokazují, že snížení cen za propojení sítí má globální dopad na ceny za volání.

Volání na mobily je drahé

„Problém výše cen za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi není nový, první úspěšná jednání proběhla již v roce 2001. Ta zároveň dokazují, že snížení cen za propojení sítí má na koncové ceny za volání přímý vliv,“ uvedl Svatoslav Novák, předseda APVTS. V průběhu roku 2001 platil účastník pevné sítě při volání do mobilní v průměru 10 korun za minutu.

„Šlo o neúměrně vysoké ceny, proto ČTÚ vydalo rozhodnutí, v němž snížil maximální cenu za propojení do mobilní sítě na 3,66 Kč/min. Tato cena je uplatňována dodnes a cena za volání z pevné do mobilní sítě se pohybuje v průměru mezi 4 až 5 Kč/min,“ řekl Svatoslav Novák. „Z uvedených údajů vyplývá, že snížení propojovacích cen z pevných do mobilních sítí o necelých 50 % vedlo v konečném důsledku ke zlevnění volání pro koncové uživatele o více než 50 %,“ doplnil Novák.

APVTS chce změnit metodu

Operátoři sdružení v APVTS požadují, aby metoda plně alokovaných nákladů (Fully Allocated Cost, FAC) používaná pro výpočet propojovacích poplatků byla nahrazena metodou dlouhodobých přírůstkových nákladů (Long Run Incremental Cost, LRIC). Český telekomunikační úřad (ČTÚ) teto požadavek zamítl, APVTS podle něj mylně poukazuje na to, že metoda plně alokovaných nákladů zahrnuje veškeré náklady operátora. I u této metody musejí být zahrnuty do výpočtu pouze ekonomicky oprávněné náklady - tak jako u metody dlouhodobých přírůstkových nákladů.

Metodu plně alokovaných nákladů použil ČTÚ v roce 2001 v cenovém rozhodnutí, kterým stanovil způsob výpočtu a maximální ceny za propojení pro ukončení volání v mobilní síti ve výši 3,66 korun za minutu. Mobilní operátoři nemusejí uplatňovat cenu v maximální výši a je plně v jejich pravomoci dohodnout si s ostatními operátory nižší ceny za propojení. Z tohoto důvodu ČTÚ nepovažuje za nutné zasahovat do současného nastavení cen.

Nabídne Oskar svým partnerům nižší ceny?

Společnost Český Mobil provozující mobilní síť Oskar se podle svého mluvčího Igora Přerovského podrobně seznámila s výzvou zaslanou všem provozovatelům mobilních sítí od APVTS. Český Mobil připouští, že by skutečně mělo dojít ke změně stávajících nerovných podmínek, které jsou uplatňovány pro regulaci cen za propojení u mobilních a pevných veřejných telefonních sítí (VTS), a vítá výzvu k otevřenému dialogu s provozovateli pevných VTS.

Poslední cenové rozhodnutí ČTÚ vydané koncem listopadu 2001 používalo ke stanovení cen za propojení náklady operátorů za rok 2000. V současné době je toto cenové rozhodnutí podle Přerovského již zastaralé, a proto jako dočasné a okamžité řešení vzniklé nerovné situace předpokládá, že ČTÚ stanoví v co možná nejkratší době nové ceny za propojení do mobilních VTS na základě předložených historických nákladů jednotlivými operátory za předchozí rok 2002.

Pokud by mělo skutečně dojít k úplnému odstranění všech stávajících nerovných podmínek mezi operátory a k použití shodné metodiky výpočtu pro pevné i mobilní VTS pro určení ceny za propojení, konečná cena za propojení hovorů do mobilních VTS by se podle Igora Přerovského musela dostat ještě výrazně pod hranicí 2,15 Kč/min. Právě toto je totiž cena stanovená metodikou dlouhodobých průměrných přírůstkových nákladů v mobilní síti GSM (tedy cena vypočtená podle metodiky LRAIC upravené pro mobilní VTS) pro ukončení hovorů v síti Oskar.

Český Mobil předpokládá, že v sítích GSM ostatních provozovatelů mobilních VTS se jednotkové náklady musejí pohybovat ještě níže s ohledem na vyšší celkový objem provozu. Veškeré ekonomické kalkulace dokladující výpočet této ceny již společnost Český Mobil předložila k posouzení příslušnému odboru ekonomické regulace na ČTÚ. ČTÚ se ve svém stanovisku ovšem podivil, proč Oskar tyto ceny zatím neuplatňuje.

T-Mobile odmítá požadavek APVTS jako zcela nepřijatelný

Martina Kemrová z T-Mobile uvedla, že náklady na provoz mobilních a pevných sítí jsou zcela rozdílné. Podle Kemrové se do nich promítá i míra inovace, dotace mobilních telefonů a podobně. Rozdíl oproti pevným sítím musí být podle T-Mobile samozřejmě zohledněn v odlišných cenách za ukončení hovorů. Pro srovnání Martina Kemrová uvedla, že v Evropě je průměrná cena za ukončení hovorů v mobilní síti zhruba 15x vyšší než v pevné síti, u nás pouze sedmkrát.

Eurotel chce zdražovat

„Poplatky v České republice jsou již nyní na nejnižší úrovni v Evropě, hned za Rumunskem,“ říká Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel. „Za posledních 24 měsíců regulátor tyto poplatky prudce snížil pod úroveň běžných cen a podle našeho názoru je stávající vzorec pro výpočet nákladů v souladu s platnými právními předpisy.“

Při použití vzorce stanoveného v cenovém rozhodnutí a způsobem schváleným ČTÚ společnosti Eurotel vyšla při použití dat z roku 2001 cena propojovacího poplatku ve výši 3,90 Kč a za data za rok 2002 pak ve výši 3,96 Kč, což je nad maximální sazbou stanovenou ČTÚ. Eurotel očekává, že použitím vstupů za rok 2003 se vypočítaná cena dále zvýší za hranici 3,96 Kč. Především proto, že celkový počet hovorů se díky konkurenčnímu prostředí a nasycenému trhu nezvyšuje, ale odpisy již realizovaných investic, jakož i potřeba nových investic drží podle sdělení tiskové mluvčí Eurotelu Diany Dobálové náklady na stejné úrovni.

V případě, že by společnost Eurotel mohla do těchto nákladů zahrnout i náklady na prodej dotovaných telefonů (jak je tomu v jiných zemích, např. v Rakousku), překročily by propojovací poplatky za rok 2002 hranici 4,80 Kč. Mluvčí Eurotelu Dobálová upozorňuje, že jednotliví operátoři sice nesmějí maximální cenu propojovacích poplatků stanovenou regulátorem překročit, mohou ale stanovit poplatky nižší, než jsou propočítané náklady. Takové rozhodnutí záleží na jejich volbě a odráží se v jejich finančních výkonech a individuálních ukazatelích výkonnosti. Společnost Eurotel je podle Dobálové přesvědčena, že regulace je v této oblasti řízena dobře a s rozvahou.

Podle materiálu Eurotelu, které máme k dispozici, propojovací poplatky z pevných do mobilních sítí v České republice nejsou druhé nejnižší. Nižší propojovací poplatky podle tohoto materiálu účtuje švédská Telia a rakouský Mobilkom. Pokud generální ředitel Eurotelu tvrdí, že se propojovací poplatky snížily pod úroveň běžných cen, má na mysli běžné ceny za propojení v Evropě, ne však běžné ceny za volání z mobilu na mobil v České republice.

Motivace jednotlivých mobilních operátorů je pochopitelná

Mobilní operátoři samozřejmě nemají zájem na tom, aby zákazník volal do jejich sítí z pevné sítě za srovnatelnou cenu jako z mobilu. Klíč k problému propojovacích poplatků z pevných na mobilní sítě je třeba hledat i v propojovacích poplatcích za spojení opačným směrem. Tržby mobilních operátorů z volání do pevné sítě představují zajímavé tržby v řádu miliard korun, operátoři chtějí jejich objem samozřejmě co nejvíce ochránit.

Motivace Českého Mobilu provozujícího síť Oskar je složitější, Český Mobil se snaží přetahovat zákazníky ostatním dvěma mobilním operátorům, proto rád nabídne svým zákazníkům výhodnější ceny. Eurotel ani T-Mobile však již nemohou doufat v podobný extenzivní rozvoj, proto se snaží udržet nebo zvyšovat průměrný výnos na jednoho zákazníka (Average Revenue Per User, ARPU).

Jednou z možností je prosazování a rozvoj datových služeb jako SMS, mobilní internet či MMS, snižování propojovacích poplatků do pevných sítí by však mohlo s ARPU nepříjemně zacvičit. Údiv může vyvolat snaha mobilních operátorů, aby v ceně za propojení byly obsaženy náklady na dotování některých mobilních telefonů. Zajímá snad uživatele mobilní sítě sleva, kterou mobilní operátor poskytl úplně cizímu člověku?

Snížením cen za volání z pevných do mobilních sítí se zabývá většina evropských států

Podobné iniciativy, jakou nyní vyvíjí APVTS, se dají očekávat také v ostatních evropských zemích. „Evropská komise i telekomunikační regulátoři prakticky ve všech evropských státech již před více než rokem zahájili šetření, podle nějž jsou ceny za propojení do mobilních sítí nepřiměřeně vysoké,“ uvedl šéf APVTS Svatoslav Novák a doplnil: „Výsledkem byla jednoznačná opatření, která mají vést v krátkodobém i dlouhodobém horizontu ke snížení cen za propojení do mobilních sítí“.

Nutnost snížení cen za propojení do mobilních sítí je podle Nováka oprávněná také z hlediska nového evropského regulačního rámce. Podle britského regulátora Oftel mobilní operátoři vytvářejí svým působením oddělený trh terminace, který je monopolním. „Tlak na snížení cen propojení do mobilních sítí přichází také ze Spojených států, které prostřednictvím Federal Competition Comission oficiálně vyjádřily obavu z diskriminace zákazníků při volání z pevných sítí do evropských mobilních sítí,“ poznamenal Novák.

Dnes od 12 hodin můžete klást otázky Svatoslavu Novákovi, předsedovi Asociace poskytovatelů veřejných sítí (APVTS). Asociace pořádá kampaň za snížení propojovacích poplatků. Otázky pro Svatopluka Nováka můžete pokládat zde , odpovědi pak naleznete na této stránce