Eurotel a T-Mobile protestují

„Oficiálně jsme od vlády žádné informace nedostali,“ řekl k rozhodnutí vlády mluvčí Oskara Petr Šindler. Podle neoficiálních informací si ale licenci firma cení na výrazně nižší částku mezi 300 a 500 miliony korun.

"Nevidíme důvod, proč by třetí licence na UMTS měla být udělena za úplně jiných podmínek než ty dvě předchozí," řekla dnes ČTK mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Rovněž T-Mobile je podle mluvčího Jiřího Hájka přesvědčen, že cena licence by měla být na úrovni, za jakou ji získali operátoři před třemi lety. Oskar se tehdy o licenci také zajímal, ale kvůli finančním podmínkám, které nemohl akceptovat, nakonec nabídku nepodal.

Vláda ve středu rozhodla, že Český telekomunikační úřad nabídne přednostně licenci pro UMTS společnosti Oskar Mobil. Pokud Oskar nabídku nevyužije, bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení, v němž bude vláda za licenci požadovat stejnou částku. Tendr má být vyhlášen neprodleně.

Přednostní nabídka pro Oskara platí do 28. února, o udělení licence má být rozhodnuto nejpozději do 30. června. "Pokud žádný ze zájemců nenabídne dvě miliardy korun,stát licenci neprodá," řekl ministr informatiky Vladimír Mlynář. Podle vyjádření předsedy ČTÚ Davida Stádníka eviduje úřad dva zájemce o licenci.

Podle Mlynáře to ale není operátor, který by již v tuzemsku na trhu mobilních služeb působil či na něj chtěl vstoupit. Oskar dostal ve výběrovém řízení přednost proto, že je to v souladu s koncepcí telekomunikační politiky vlády. "Vláda nemá zájem, aby na trh vstupovali další operátoři," řekl Mlynář.

Eurotel a T-Mobile se zavázaly spustit UMTS na části území Prahy v lednu 2006. Původně firmy počítaly se zprovozněním o rok dříve, ale dosáhly odkladu výměnou za závazek splatit cenu licencí nikoliv do roku 2011, ale v letošním roce.

Podle ČTK je firma údajně v současnosti na prodej a vlastnictví licence by podle ekonomů mohlo zvýšit její atraktivitu pro případného kupce. Mluvčí Oskara Petr Šindler v pondělí ČTK řekl, že bude za přiměřených podmínek získání UMTS licence zvažovat. Podle zdroje ČTK je ale Oskar ochoten dát za licenci výrazně méně než konkurenční operátoři před třemi lety. To se konkurenci ale samozřejmě nelíbí.

Rozvoj UMTS ve světě se oproti původnímu očekávání zásadně zpomalil kvůli velké finanční vyčerpanosti operátorů, kteří byli nuceni zaplatit za licence příliš vysoké částky a neměli dost peněz na investice.