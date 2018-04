Eurotel a T-Mobile dostaly roční odklad na spuštění UMTS

7.3.

PRAHA - Společnost T-Mobile zřejmě v březnu získá od ČTÚ licenci na provoz rychlé mobilní datové sítě, která by mohla konkurovat síti CDMA společnosti Eurotel. Firma koncem února zvítězila ve výběrovém řízení, které úřad na přidělení frekvencí v pásmu 872 MHz vypsal. Druhý v tendru skončil Eurotel a třetí České radiokomunikace, uvedl ČTÚ na svých stránkách.

SAN FRANCISCO - Americká internetová firma Google dnes spustila definitivní verzi svého vyhledávače, který bude hledat informace zasuté na pevném disku stolního počítače. S novým produktem bude chtít firma účinněji konkurovat rivalům jako Microsoft a Yahoo. Google Desktop Search vyhledává e-maily, internetové diskuse i internetové stránky, které uživatel dříve otevřel.

BRUSEL - Evropská komise spustila nový informační portál, který má firmám ze zemí Evropské unie usnadnit přechod z jednoho státu do jiného. Na serveru "Vaše Evropa" si podnikatelé u jednotlivých zemí mohou najít přehledné informace o tom, kde či jak musí svou firmu registrovat, jaké se na ně vztahují zákony, jaký daňový systém v zemi funguje, či zda mají nároky na nějakou finanční podporu.

8.3.

VARŠAVA - Francouzská mediální skupina Vivendi možná bude chtít po německém Deutsche Telekomu dvě miliardy eur, pokud přijde o své investice do polského mobilního operátora PTC. Uvedli to v pondělí ve Varšavě představitelé francouzské skupiny. Deutsche Telekom vlastní v PTC 49 procent akcií a loni nabídl 1,3 miliardy eur za 51 procent, které v PTC drží společný podnik Elektrimu a francouzské Vivendi. Prodej však uvízl na mrtvém bodě kvůli množství právních sporů mezi akcionáři PTC a věřiteli Elektrimu.

NEW YORK - Americká společnost Qualcomm v pondělí zlepšila výhled na první čtvrtletí a podpořila tak vývoj obchodování s technologickými tituly na světových trzích. Akcie firmy, která vyrábí technologii pro bezdrátové sítě, zpevnily o více než pět procent, díky nim ale rostly technologické tituly na amerických i evropských trzích.

SAN FRANCISCO - Americká společnost Texas Instruments zhoršila odhad čtvrtletního zisku kvůli slabé poptávce po čipech pro televizory a videoprojektory. Oznámila to v noci na dnešek firma, která je největším výrobcem čipů pro mobilní telefony na světě. Společnost nyní očekává, že za první čtvrtletí vykáže zisk 22 až 24 centů na akcii při tržbách 2,91 až 3,03 miliardy dolarů.

PRAHA - Antivirové firmy objevily první virus pro mobilní telefony, který se dokáže šířit prostřednictvím multimediálních zpráv MMS. Podle společnosti F-secure se virus nazvaný Commwarrior.A objevil ve dvou variantách a může napadat jen tzv. chytré mobily vybavené operačním systémem Symbian Series 60. Technologie MMS umožňuje odesílat obrázky, fotografie či zvuky z jednoho telefonu na druhý nebo na emailovou adresu. Virus obsahuje nápis v ruštině "OTMORO3KAM NET". Po doručení do telefonu vytváří v systémovém adresáři několik souborů, a poté se snaží rozesílat prostřednictvím Bluetooth nebo MMS různé vzkazy.

TOKIO - Americký výrobce počítačových čipů Intel Corp. Dostal dnes od japonské Komise pro dodržování obchodních pravidel (FTC) upozornění na nekalé podnikatelské praktiky. Ze strany japonského antimonopolního orgánu je to druhý takový krok proti počítačovému kolosu po loňském varování softwarové společnosti Microsoft.

PRAHA - Finanční skupina PPF se chce, pokud stát neprodá Český Telecom v nynějším tendru, zúčastnit prodeje akcií firmy na kapitálovém trhu nebo v případné nové soutěži. ČTK to dnes řekla mluvčí firmy Romana Tomasová. Konsorcium PPF, J&T, InWay a Tiscali z tendru minulý týden odstoupilo, když nemohlo provést v Telecomu hloubkovou kontrolu.

9.3.

PRAHA - O nejmladšího českého mobilního operátora Oskar se podle dnešní Mladé fronty Dnes uchází světová jednička Vodafone. Jednání o prodeji deníku potvrdily zdroje blízké prodeji, žádná z firem však vstup Vodafone do Oskara nechtěla komentovat. Zároveň je v Oskarovi do konce týdne zákaz mluvit o čemkoliv, co by mělo souvislost s případným prodejem, píše.

SAN FRANCISCO - Americký výrobce podnikového softwaru Oracle Corp. nabídl v noci na dnešek zhruba 500 milionů dolarů za softwarovou firmu Retek Inc. Zahájil tak bitvu o podnik, o nějž má zájem také německý rival SAP. Navrhovaná akvizice je překvapivá, protože jsou to teprve dva měsíce, co Oracle dokončil problematickou akvizici rivala PeopleSoft za 10,3 miliardy dolarů. I tuto transakci Oracle provedl proto, aby si posílil pozici v konkurenci s firmou SAP.

PRAHA - Zájem českých firem o účast na počítačovém a komunikačním veletrhu CeBIT, který dnes oficiálně začal, stoupá. Počet vystavujících firem z tuzemska se z loňských 30 rozšířil na téměř čtyři desítky. V Hannoveru budou nabízet především zařízení pro telekomunikační sítě a telefonování přes internet, počítačové komponenty, software a antivirové programy. Vyplývá to z údajů vystavovatelů.

PRAHA - Případný vstup světové mobilní jedničky Vodafone do společnosti Oskar podle analytiků zvýší konkurenční tlak, který se ale na trhu domácností zřejmě neprojeví poklesem cen. Ten lze čekat spíše u firemních zákazníků, zatímco domácnosti se mohou těšit na nové služby. Vstup Vodafone by také znamenal výrazné posílení finanční pozice nejmenšího operátora, shodli se ekonomové pro ČTK.

TORONTO - Kanadská firma Telesystem International Wireless (TIW) dnes potvrdila, že jedná s britskou skupinou Vodafone Group o prodeji českého mobilního operátora Oskar. Zároveň s Oskarem by TIW světové mobilní jedničce prodala i rumunského operátora MobiFon, napsala agentura Reuters. Oskar Mobil vstoupil na český trh pod názvem Český Mobil v roce 2000.

10.3.

HANNOVER - Ztrátová mobilní divize německého koncernu Siemens ve středu představila svůj první mobilní telefon pro sítě třetí generace (3G nebo UMTS). První model z letošních plánovaných dvou Siemens předvede na začínajícím světovém veletrhu informačních technologií CeBIT v německém Hannoveru.

PRAHA - Mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile nebudou muset spustit datové mobilní sítě UMTS v lednu 2006, jak jim ukládá licence, ale až o rok později. O odklad operátoři požádali ČTÚ, který jim podle informací ČTK vyhověl. Předseda úřadu David Stádník to zatím odmítl komentovat.

HANNOVER - Relativně nový způsob telefonování přes internet je připravený ke spuštění a k masovému používání. Dokazuje to řada firem, které vystavují na největším světovém veletrhu informačních technologií CeBIT. Internetová telefonie už přitom není jen pro technicky zdatné, ale prakticky pro každého občana.

11.3.05

SAN FRANCISCO - Největší světový výrobce čipů Intel zvýšil odhad tržeb i ziskové marže pro první čtvrtletí kvůli silné poptávce a nízkým výrobním nákladům. Oznámila to v noci na dnešek firma, která má více než 80procentní podíl na celosvětovém trhu s mikroprocesory pro osobní počítače. Společnost v tomto čtvrtletí očekává tržby 9,2 až 9,4 miliardy dolarů, zatímco dříve příjmy odhadovala na 8,8 až 9,4 miliardy.