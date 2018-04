EuroTel a RadioMobil honí zelené mužíky

Po upozornění z našich zdrojů jsme zjistili, že RM a ET nejsou konkurenti jen na poli operátorů mobilních sítí v České republice. Vyšlo na jevo, že dva naši jediní a tudíž i největší operátoří o volném čase “honí ufony”. Jistě některým z vás neunikl Patrickův záznam na Mobil Serveru o projektu SETI@home, kde vy, jako součást velkého internetového počítače prohledáváte částečku dat, která k jsou snímána z radioteleskopu a vyhledáváte v nich jakýkoliv náznak něčeho, co by mohlo vést k objevení jiných inteligentních ras ve vesmíru.

Univerzita v Berkeley, kde tento program začal má na svých stránkách i informace o průběhu tohoto vyhledávání a samozřejmě statistiky aktivity některých soutěživých nadšenců. Mezi nimi jsou mimojiné samozřejmě také naši dva mobilní operátoři, které zastupují jejich týmy.

Bohužel nejsou zařazeni ve stejné tabulce, jelikož EuroTel je zařazen v kategorii Large Company Teams a Radiomobil je veden v regionálních statistikách v České republice. Nicméně toto nám nebrání porovnat jejich činorodost mezi sebou.

EuroTel je na 37. místě v kategorii lagre comp. teams a RadioMobil obsadil první místo za Český region. Na následujících řádcích zkuste porovnat sami, jak si stojí naši operátoři v konkurenčním boji o nalezení zeleného mužíka.

Czech Republic

Name and Email Results

received Total CPU time Average CPU time

per work unit 1) SETICZ Team

seticz@radiomobil.cz 1533 29138 hr 36 min 19.9 sec

( 3.33 years) 19 hr 00 min 27.3 sec

Large Company Teams

Name Members Results

received Total CPU time Average CPU time

per work unit 37) EuroTel 28 1387 27608 hr 06 min 08.6 sec

( 3.15 years) 19 hr 54 min 17.7 sec

Jak vidíte, jsou výpočetní síly obou operátorů skoro stejné a drží se v závěsu za sebou. Uvidíme, jak se jim bude dařit dále a slibujeme, že vám o jejich honbě za co největším počtem zpracovaných packetů budeme podávat průběžné hlášení.

Je vidět, že se naši operátoři opravdu snaží ... jde jen o to, co z toho budou mít? Představa, že by po nalezení jiné civilizace uzavřeli roamingovou smlouvu je sice pěkná, ale pro někoho ne zcela přijatelná. Čas možná ukáže, jaké je tajné poslání onoho soupeřivého honu na zelené, šedivé, duhové či jakkoliv jinak barevné bytosti. :-)