Eurotel a RadioMobil chtějí UMTS splácet dvacet let

(ČIA) - O licence na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace (UMTS) mají operátoři Eurotel a RadioMobil zájem pouze tehdy, když jejich cenu ve výši 6,7 miliardy korun budou moci splácet postupně po dobu následujících dvaceti let. Informuje o tom aktuální vydání deníku Mladá fronta Dnes (MfD) s tím, že do státního rozpočtu by tak letos obě společnosti přispěly jen necelými sedmi sty miliony korun.

Podmínky navrhované operátory musí nyní zpracovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a do konce srpna je předložit vládě k posouzení. "Ministři musí rozhodnout, protože vláda dosud počítala s dvacetimiliardovým příjmem do státního rozpočtu," cituje MfD předsedu ČTÚ Davida Stádníka. Obě společnosti dále požadují, aby další mobilní licence nebyla vydána po dobu dalších dvaceti let, a aby komerční spuštění sítě UMTS neproběhlo dříve než v roce 2004.

V prvním kole tendru byly licence za pevnou cenu nabídnuty stávajícím operátorům Eurotelu, RadioMobilu a Českému Mobilu. Ve druhém kole pak budou formou dražby prodány licence, o kterých se nerozhodne v prvním kole. Přímo z podmínek výběrového řízení jednoznačně nevyplývá, zda ČTÚ udělí původně plánované čtyři licence, nebo zda budou nakonec uděleny pouze tři. Nejmladší operátor Český Mobil se rozhodl cenové podmínky prvního kola neakceptovat, potvrdil však zájem o získání licence ve druhém kole tendru.