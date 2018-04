EuroTel a Paegas vám řeknou kde máte mobil

O tom, že je možné sledovat pohyb mobilního telefonu, se vědělo. Vždy však diskuse o tomto tématu byly spojeny s obviňováním kohokoliv od tajných služeb až po blíže nespecifikované temné síly v pozadí, které chtějí každého sledovat. Proto pro někoho může být překvapivé, že naši dva největší operátoři představili služby pro zjišťování polohy mobilního telefonu. EuroTel tuto službu nazývá Location Based Service, RadioMobil vsadil na Paegas Locator. Obě služby fungují až na drobné detaily stejně a umožňují zjistit vaši polohu s přesností od několika desítek metrů až po několik kilometrů. Nicméně když si přečtete tento článek, pochopíte, že se nemusíte ničeho bát.

Řešení obou společností je založeno na textových zprávách. Sledovací aplikace (zákazník) odešle na mobilní telefon krátkou textovou zprávu. Telefon zprávu přijme a zjistí, ke které základnové stanici (BTS) je právě přihlášen, zjistí informace o případných dalších základnových stanicích v dosahu telefonu a odešle zpět textovku s těmito informacemi. Tu zpracuje software mobilního operátora, který má informace o poloze všech svých základnových stanic a odešle souřadnice, se kterými si už poradí software u zákazníka. RadioMobil přímo spolupracuje se společností Geodézie ČS, tvůrcem populárního mapového programu Geobáze, takže je možně polohu sledovaných mobilních telefonů (může jich být víc) zobrazovat na poměrně přesných a podrobných mapách ČR od této společnosti. EuroTel v současnosti předvádí zobrazování polohy sledovaného mobilu na webových stránkách, nicméně je připraven poskytovat zákazníkům souřadnicová data a ti už je můžou využít ve svých stávajících aplikacích pro zjišťování polohy. Zjišťování polohy rozhodně není on-line. Lze nastavit interval, ve kterém se sledovací aplikace bude dotazovat na aktuální polohu. Nicméně s pomocí několikaminutových intervalů je možné velmi přesně sledovat pohyb sledovaného mobilu.

Není možné sledovat libovolný mobil, ale jen ty, ve kterých je vložena speciální SIM karta. Tyto karty obsahují aplikaci využívající technologie SIM Toolkit, která na přijatou textovku s žádostí o zjištění polohy reaguje právě zjištěním informací o aktuální základnové stanici a vytvořením a odesláním odpovědi s těmito informacemi. U Paegasu si každý majitel karty SIM vygeneruje přístupový kód pro tuto službu (tzv. LPIN), který potřebuje aplikace pro zjištění polohy znát. Tento kód se totiž posílá v dotazu a jestliže neodpovídá tomu uloženému na kartě SIM, aplikace jednoduše neodpoví. Protože v případě firemních telefonů má tyto kódy jen administrátor sledovacího systému, nikdo jiný vás sledovat nemůže. U EuroTelu si zase každý uživatel telefonu s kartou SIM umožňující zjišťovat polohu může zapnout či vypnout odpovídání na tyto dotazy. Jestliže si odpovídání vypne, nikdo nemůže zjistit jeho polohu. Jenže ve sledovacím softwaru se objeví informace o tom, že uživatel si zjišťování polohy vypnul. V tom případě obsluze nezbude nic jiného, než dotyčného uživatele krátkou textovou zprávou nebo telefonátem upozornit, aby si tuto funkci opět zapnul.

Tyto služby jsou dostupné jen pro velké (firemní) zákazníky, kteří tyto služby rozhodně nechtějí využívat pro šmírování zaměstnanců (i když to nelze vyloučit), ale které by rády měly přehled o tom, kde se nacházejí jejich obchodní zástupci, automobily či technici. Spousta dopravních, distribučních a obchodních firem už totiž systémy pro zjišťování polohy (většinou využívajících satelitního systému GPS) využívá. Řešení nabízené našimi mobilními operátory má oproti stávajícím řešením několik výhod. Není nutné pořizovat nový hardware - stačí starý telefon (ne každý je ovšem možné pro tuto službu využít) a vyměněná karta SIM. Telefon navíc stále slouží svému původnímu účelu - telefonování. Poté už je třeba jen aktivovat tuto službu. Ceny by měly být příznivé, založené zřejmě na jistém paušálním poplatku a ceně za odesílané textové zprávy. Mezi další výhody lze počítat možnost zjišťovat jak polohu vozidla, tak osoby vlastnící mobilní telefon. S pomocí těchto služeb lze poměrně levně vybavit i osobní vozy mobilními telefony a s jejich pomocí vyhledávat ukradené automobily.

A zapomínat by se nemělo ani na psychologický efekt. Když např. obchodní zástupce ví, že si můžete kdykoliv zjistit, kde se nachází, bude se snažit být tam, kde by měl být. Dá se tedy předpokládat (a neoficiální informace od operátorů, kde jsou takto v rámci testovacího provozu sledování technici, to potvrzují), že u takto sledovaných zaměstnanců stoupne i produktivita práce, díky čemuž se vynaložené investice velmi rychle vrátí.

Takže jestli jste se báli, že tato služba umožní trošku nakouknout do vašeho soukromí, doufám, že tento článek vaše obavy rozptýlil. Služby nabídnuté našimi operátory jsou zatím na začátku a jen pro velké zákazníky. Ale už nyní je zřejmé, že běžní zákazníci se můžou těšit na širokou škálu služeb od zjištění nejbližšího hostince čepujícího oblíbené pivo až po přivolání nejvhodnější asistenční či odtahové služby.