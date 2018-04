Eurotel a Paegas v souboji o mobilní Internet

Na českém trhu mobilních služeb jsme v poslední době svědky hašteření, které bychom nečekali ani u malých dětí. Oba naši operátoři tvrdí, že mají vedoucí postavení na trhu, oba jsou nejlevnější, oba jsou nejinovativnější, oba mají nejlepší pokrytí atd. Vše přirozeně platí široko daleko. Zmiňované zpravidla reklamní přestřelky samozřejmě zasahují i do služeb souvisejících s WAPem.

Již před časem jsme vám podali základní informace o funkcích Paegas WAPu, vytknuli jsme několik nedostatků a vypíchnuli přednosti. Které z vlastností převažovaly (zda pozitivní či negativní), zřejmě necháme na vašem úsudku.

Po několika měsících, kterými jsme chtěli dát provozovatelům prostor pro doladění v ostrém provozu, však jistě přišel správný čas alespoň trochu služby WAPu našich operátorů srovnat a pokusit se tedy udělat závěr, kdo je nebo není nejlepší. Pokusíme se také držet hlavních reklamních sloganů, kterými se Eurotel a Radiomobil snaží přesvědčit zákazníka, že právě jeho WAP je ten pravý.

Jistě nebude sporu, že primárním kritériem je rychlost. Tady se Eurotel honosí skutečností, že spolu s Nokií 7110 podporuje i přenos o rychlosti 14,4 kbps, zatímco "ostatní" nabízejí pouze 9,6 kbps.

Původně jsme zvažovali, že do článku zařadíme konkrétní test délky trvání desetinásobného znovunačtení vybrané stránky. Od tohoto záměru jsme však nakonec museli upustit, neboť původní myšlenka prostého srovnání časové délky se ukázala být nereálnou. Rozdíly mezi jednotlivými pokusy byly totiž naprosto neočekávané. Rychlost se zásadně odlišovala zřejmě dle zatížení (počtu uživatelů současně připojených), i o tom však lze vyslovit značné pochybnosti, neboť výkyvy nebyly specifické pro danou denní dobu, ale zřejmě pro dané povětrností podmínky a úroveň oblačnosti.

Zjednodušeně řečeno - zatímco jednou jsme desetinásobné načtení stránky zvládli za 30 sekund, druhý den ve stejnou dobu stejný úkon trval 2,5 minuty, potom 1 minutu, 2 minuty, 40 sekund atd.. Tyto "brutální rychlostní výkyvy" byly znatelné zejména u Eurotelu a zhruba v polovině případů jednoznačně docházelo k situaci, kdy Paegas v rychlosti uspěl podstatně lépe. Eurotel však tvrdí, že kapacita jeho brány několikanásobně převyšuje celkový počet zákazníků.

Z uvedeného tedy vyplývá, že rychlost uváděná reklamou není tím pravým kritériem pro racionální výběr. Pokud však chcete oslnit sousedy skutečností, že vy máte 14,4 a oni ne, pak jste na správné cestě. Problém má i další technické aspekty, kdy rychlost přenosu je dána také "ochotou" brány svižně kompilovat WML stránky a právě zde najdeme řadu omezení, proti kterým nepomůže ani zvýšení fyzické rychlosti přenosu.

Jednou z uváděných předností Eurotel WAPu je údajně možnost využívat zpravodajství CNNMobile jakožto u jediného operátora v ČR. Možnost je to jistě skvělá, nicméně pokud byste zde hledali třeba počasí v České republice (nebo alespoň v Praze), hledali byste marně. Pokud byste hledali kurzy české koruny vůči ostatním měnám, vcelku by vám to vydrželo, protože ty tam také nejsou. Lze už jen tiše uznat, že zprávy z České republiky nebo zprávy o událostech s ČR alespoň trochu spojenými nejsou pro CNN tou pravou vodou na mlýn, a proto tam (pro změnu) nejsou.

Lze tedy jen tlučením hlavou o zeď spekulovat o tom, proč Eurotel tento rys považuje za tak významný. Jistě, najde se určitě minimálně 5 zákazníků (třeba roamujících), kteří takové zpravodajství bohatě využijí. Určitě to však nebude zákazník, který přišel k Eurotelu kvůli víkendovému volání zdarma své babičce. Zcela komicky už jen na celou situaci dopadá fakt, že Paegas WAP zpravodajství ze CNN obsahuje taky, pouze se jmenuje CNNtext a má odlišné uspořádání. Pokud však u Eurotelu nepohrdnete zpravodajstvím ČTK, u něho najdete i anglickou verzi.

Zkusme společně na krátkou chvíli ustat s kritikou a připusťme myšlenku, že nelze úroveň WAPu operátorů porovnávat prostřednictvím kvality a kvantity jejich vlastních stránek. Lze totiž najít vcelku jasnou analogii s běžným internetem, kde jistě valná většina jeho uživatelů nevyužívá primárně služeb na WWW stránkách přímo u svého providera a úroveň těchto stránek ani není kritériem jeho výběru.

Pozor - kritika pokračuje... Určitě však na stránkách internetového providera oceníme možnost zjištění délky "prosurfovaného" času, výši následného měsíčního účtu apod. Obdobnou možnost bychom jistě hledali i na WAP stránkách svého operátora. Paegas tuto možnost nabízí - v položce Profil si může zákazník zjistit výši měsíčního účtu, aktivované a neaktivované služby včetně data provedení atd. Eurotel však drží naznačený trend a takové informace ve WAPu pochopitelně nenabízí.

Jedná se tedy o možnosti, které přirozeně nemůžeme hledat nikde jinde než přímo na stránkách operátora a které jsou jedinou, objektivně řečeno, smysluplnou službou nabízenou těmito stránkami. Pro vybírání pošty přes POP3, zpravodajství, vyhledávání atd. uživatel jistě rád navštíví portál specializovaný na konkrétní problematiku, který ji má podstatně propracovanější. Stejně jako to dělá uživatel "pevného" Internetu. Proč totiž vymýšlet vymyšlené!? I Paegas by samozřejmě své nabízené možnosti mohl podstatně rozšířit např. o podrobný výpis hovorů, jejich cen, množství provolaných volných minut atd. I zde však platí známé přísloví - lepší něco než nic.

Dalším prezentovaným rysem Eurotel WAPu je mimořádný rozsah 1500 stran. Jistě, pokud spočítáme veškeré stránky, na nichž je uvedeno "služba se připravuje" (např. odeslání telegramu), popř. stránky s nefunkčními službami (jako třeba zasílání loga a zvonění) a připočteme stránky s ceníky a popisovaným "geniálním" CNNMobile, pak k tomuto číslu jistě dospějeme. Otázkou zůstává, jestli má pro zákazníka takové "číslo 1500" vážnější smysl a lze jej považovat za smysluplné kritérium výběru operátora.

Pokud by si zákazníci Eurotelu přesvědčení o přednostech svého WAPu mysleli, že tím kritika končí, pak asi dojde ke zklámání. WAP našeho "vedoucího operátora" je totiž dosti pochybný i ve svých základních principech, ke kterým jistě patří i zobrazování WML stránek. Některé stránky, které bezproblémů zobrazíte na simulátoru Nokia 7110, na reálné 7110 s Paegas WAPem apod., na 7110 s Eurotel WAPem zobrazují standardní výsledek "Stránku nelze zobrazit...". Lze jen spekulovat o příčinách, nicméně pokud stránky fungují všude, jenom s Eurotel WAPem ne, pak je vcelku snadné najít viníka takového stavu (tvůrce stránky to však rozhodně není a není to ani Paegas WAP, který má tu "drzost" takovou stránku zobrazit).

Možná někomu přijde neobjektivní tuto disfunkci popisovat pouze v souvislosti s Nokií 7110. Nicméně pokud by zákazník Eurotelu projevil zájem používat Motorolu Timeport s WAPem, pak od infolinky *11 dostane jasnou odpověď: neprodáváme + netestujeme + neoptimalizujeme = u nás nefunguje. Technici tohoto operátora zřejmě vychází z přesvědčení, že standardem je Eurotel a nikoliv WAP. Inu, taky úvaha... Paegas tento telefon prodává a s jeho WAPem funguje vcelku bezproblémů.

"Předností" služeb, které vám takto dají "více ze života", bychom našli ještě celou řadu. Na závěr poslední: Paegas umožňuje přístup ke svým vlastním stránkám a WAP službám i zákazníkům Eurotelu. V praxi to vypadá tak, že s kartou Eurotelu a nastavením (gateway, číslo datového volání atd.) pro Paegas WAP můžete klidně brouzdat. Naopak to však nefunguje zřejmě díky jasné myšlence Eurotelu - ta brána je naše a jenom naše a žádný "okřídlený" zákazník nám po ní nebude "cválat" )):.

Od závěru tohoto článku asi nemůžete čekat zásadní zvrat. Eurotel se pokusil alespoň nachvíli postavit do role tohoto "nejinovativnějšího" a nabídnul WAP jako první. Brzy mu však došel dech a není schopen reagovat na skutečnost, že (zřejmě jen z pohledu Eurotelu) druhý operátor jde ve své nabídce podstatně dále a navíc poskytuje tuto novou technologii i zákazníkům předplacených karet. Racionálně uvažující klient operátora spíše přivítá jeden Twist s WAPem než dva GO bez WAPu. Situace se však může rychle měnit. Co není dnes, může být zítra. Eurotel se již pochlubil se svým MobilJuice. Vize však zůstala pouhou vizí. Klient by měl však také vždy pečlivě zvážit (nejen v případě WAPu), zda informace poskytované draze placenou reklamou mají nějaký význam nebo se jedná jen o nicneříkající čísla "jedinečná mezi českými operátory".