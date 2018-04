EuroTel a Paegas představují poslední předvánoční novinky

Předvánoční boj operátorů o zákazníka je s největší pravděpodobností u konce. Vyplývá to z posledních zpráv a novinek, které přinesl EuroTel s RadioMobilem. Pravidelně jsme vás informovali o slevách a novinkách, kterými operátoři reagovali na své nabídky a postupem času se tak dopracovali k velmi přijatelným cenám předplacených sad a dotovaných telefonů.

O tom, že oba operátoři podcenili zájem obyvatel o zvýhodněné nabídky mobilních telefonů, svědčí i vyprodání zásob některých Go sad EuroTelu (Philips Savvy a Alcatel One Touch Max db) a vyčerpání zásob batohů Reebok přidávaných k Twist sadám u Paegasu.

Přestože zájem o mobilní telefony neutichá, oba operátoři ještě jednou přinášejí slevy na předvánoční trh.

EuroTel

Od včerejška máte možnost zakoupit Go sady Alcatel One Touch View WAP db za 2 495 korun a Motorolu T2288 za 2 995 korun.

Doposud jste v Go sadách mohli nalézt dárek v podobě takzvané bondovky (případně plyšového pouzdra na telefon), Go kupónu v hodnotě 300 korun a Go karty zdarma navíc. S dárky a Go kupóny se budeme u předplacených sad EuroTelu setkávat i nadále, ale s nabídkou Go karet navíc se bohužel budeme muset rozloučit. Počínaje dnešním dnem totiž EuroTel ukončil jejich distribuci.

RadioMobil

RadioMobil dnes zařazuje do nabídky svých dotovaných telefonů Nokii 9110i, kterou při podepsání smlouvy na dva roky získáte za 18 299 korun. RadioMobil prodloužil distribuci kupónu v hodnotě 400 korun v Twist sadách a s touto nabídkou můžete počítat až do konce letošního roku. Ve Twist sadě tedy dnes získáte navíc kupón v hodnotě 400 korun.Zároveň se zavedením těchto novinek Paegas ukončil distribuci dotovaného telefonu Panasonic GD50. Předvánoční boj operátorů je v cílové rovince a dalších slev se už zřejmě nedočkáme.