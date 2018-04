Eurotel a Paegas nerespektují rozhodnutí ČTÚ

(ČIA) – Cenu přesahující čtyři koruny za minutu propojení hovoru z pevné do mobilní sítě navrhují mobilní operátoři Eurotel a RadioMobil při jednání s operátory pevných linek. Již v listopadu loňského roku přitom Český telekomunikační úřad (ČTÚ) stanovil cenu propojení na 3,66 koruny. Mobilní operátoři však zároveň odmítají, že by rozhodnutí regulátora nerespektovali. "RadioMobil se neztotožňuje s výší přiměřené návratnosti vloženého kapitálu, předpokládanou v rozhodnutí ČTÚ. Přesto však listopadové rozhodnutí o ceně propojení respektuje," sdělil na dotaz ČIA ředitel pro telekomunikační vztahy a strategii RadioMobilu Martin Klocperk. Služba propojení však podle něj není sama o sobě dostačující pro realizaci koncového volání - nebyla by totiž zajištěna součinnost vlastního koncového zařízení, zprostředkovaná mimo jiné funkční SIM kartou. "Tento a některé další nezbytné související náklady jsou zahrnuty do služby zpřístupnění telekomunikačního zařízení," upřesnil Klocperk. K ceně určené ČTÚ tak proto RadioMobil požaduje od ostatních operátorů ještě dalších 48 haléřů. Podobně argumentuje také Eurotel. "Při návrhu ceny vycházíme z rozhodnutí ČTÚ," řekl bez bližších podrobností jeho mluvčí Jan Kučmáš. Podle senior konzultanta pro regulace a licence společnosti Aliatel Richarda Stonavského požaduje Eurotel úhradu dalších nákladů spojených s přenosem propojeného volání mezi koncovým bodem a mobilním telefonem účastníka. "Na rozdíl od něj se domníváme, že listopadové cenové rozhodnutí ČTÚ pokrývá celou službu terminace v mobilní síti, která v praxi umožňuje komunikaci mezi dvěma účastníky, a to bez nutnosti odebírat další dodatečnou službu," vysvětlil Stonavský. Jeho názor byl údajně při zatím posledním vzájemném jednání s Eurotelem potvrzen přítomnými zástupci ČTÚ. "Jednající strany mají zájem na dohodě, další jednání proto proběhnou začátkem dubna," dodal Stonavský s tím, že Aliatel mezitím požádal ČTÚ o výklad cenového rozhodnutí.