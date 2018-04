EuroTel a Paegas někdy myslí i na druhé

Společnost EuroTel daruje před Vánoci dětským nemocnicím přibližně 200 mobilních telefonů. Budou to sady Go Tuti s mobilem Alcatel One Touch Gum, Go kartou a kreditem v hodnotě 800 Kč. Tyto telefony zůstanou na dětských odděleních šestnácti českých a moravských nemocnic. Celou tuto akci nazval EuroTel Vánoční linka domů a její hlavní myšlenkou je umožnit dětem, zůstávajícím přes Vánoce v nemocnici, kontakt se svojí rodinou. „Telefonický kontakt s rodinou působí na děti pozitivně a tím může kladně napomáhat samotné léčbě,“ prozradil doc. MUDr. Jozef Hoza, přednosta Kliniky dětí a dorostu v Praze – Ke Karlovu. EuroTel také v předvánočních dnech uspořádá v nemocnicích vánoční besídky, na kterých všechny hospitalizované děti obdrží dárky v podobě společenských her, hraček, skládaček apod.

S dětskými nemocnicemi spolupracuje i RadioMobil. V říjnu věnoval prostřednictvím nadace Archa Chantal 1,5 milionu korun na rekonstrukci dětského oddělení psychiatrické kliniky v Brně. Už dříve sponzoroval také rekonstrukci dětského oddělení v pražské nemocnici v Motole.

Zatímco v České republice ještě není zvykem pořádat a financovat podobné akce, v jiných vyspělých zemích snad každá firma přinejmenším před Vánoci předvádí podobné aktivity. Nicméně tyto dva příklady naznačují, že i u nás se tyto akce prosazují. Takže až budete ve vánočních časech nadávat na svoje operátory a utvrzovat se v pocitu, že vás neustále odírají, berte na vědomí, že část těchto peněz skončí i v dětských nemocnicích.