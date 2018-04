EuroTel a Paegas diskriminují Oskara

EuroTel a Paegas si účtují za volání do sítě Oskar vyšší ceny než za volání mezi svými sítěmi. Například EuroTel účtuje svým zákazníkům za minutu hovoru z tarifu Go do sítě Oskar cenu až o 181% vyšší než za srovnatelný hovor do sítě Paegas. Nejvýraznější rozdíly mezi cenami za odchozí hovory do sítě Oskar a hovory do jiné mobilní sítě jsou u předplacených karet Go a Twist. Je pochopitelné, že nejlevnější volání nabízí operátoři pro hovory v rámci svojí sítě a o něco dráže se pak můžete dovolat do sítí konkurentů. Jenže EuroTel a Paegas volání do sítě Oskara ve svých cenících znevýhodňují.

Tyto ceny, které EuroTel i Paegas za volání do sítě Oskara požadují, nelze nazvat jinak než cenovou diskriminací. Celý problém je o to závažnější, že EuroTel i Paegas jsou dominantní operátoři (EuroTel má 50,2 % trhu mobilních komunikací, Paegas 42,8 %) – jejich chování tak vypadá jako zneužívání dominantního postavení na trhu. Právě nevýhodné ceny za volání do sítě Oskar zaujaly antimonopolní orgán (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, UOHS) natolik, že zahájil šetření cenové politiky společností EuroTel Praha, s. r. o. a RadioMobil, a. s.

Paegas

Zákazníky sítě Paegas stojí každá minuta hovoru do sítě Oskar vždy více než stejně dlouhý hovor do sítě EuroTelu – rozdíl je vždy nejméně jedna koruna. A to bez ohledu na to, jestli má volající předplacenou kartu nebo tarifní program. Například při volání z karty Twist stojí minuta hovoru do sítě EuroTel 5,80 Kč, zatímco hovor do sítě Oskar už stojí 6,80 Kč. Podobné ceny platí i pro majitele nejdražšího tarifu Paegas 300 – hovor do EuroTelu je přijde na 5,25 Kč, zatímco stejný hovor do Oskara už stojí 6,30 Kč.

Srovnání cen za volání do sítí EuroTel a Oskar pro zákazníky Paegasu

Oskar Kč/min. EuroTel Kč/min. rozdíl Paegas 20 6,93/6,30 5,88/5,25 17 % / 20 % Paegas 60 6,93/6,30 5,88/5,25 17 %/ 20 % Paegas 120 6,30 5,25 20 % Paegas 300 6,30 5,25 20 % Twist 6,80 5,80 17 %

Tereza Kakosová, tisková mluvčí RadioMobilu, odmítla srovnat pouze ceny za volání do sítě EuroTel a Oskar: “Ceny a poplatky jsou připravovány na základě složitých výpočtů, které vycházejí jak z finančních podkladů, tak i z marketingových informací a průzkumů. Je velmi těžké vyčlenit jedinou položku a dívat se na ni samostatně, protože veškerá data tvoří důsledně propojený systém. ” Konkrétnější stanovisko nám Kakosová odmítla sdělit, protože problematika cen se v RadioMobilu v těchto dnech právě projednává.

Jestli klesnou ceny za volání ze sítě Paegas do sítě Oskar, se nedá usuzovat ani z dalšího prohlášení Kakosové: “Z cenové politiky společnosti RadioMobil je zcela evidentní, že citlivě sleduje vývoj trhu a operátor sítě GSM Paegas se vždy snažil nabízet zákazníkům nejlepší poměr poskytovaných služeb a cen.” Nicméně cenový pokles, ať už z důvodu vyhodnocení situace na trhu nebo kvůli obavám z rozhodnutí UOHS, samozřejmě může nastat.

Ještě v listopadu loňského roku, kdy se již UOHS začal zajímat o cenovou politiku RadioMobilu vůči Oskarovi, zdůvodňoval RadioMobil vyšší cenu tím, že nemá propojovací dohodu s provozovatelem sítě Oskar, společností Český Mobil. Právě proto, že neexistovalo fyzické propojení sítí, musely být hovory do sítě Oskar ze sítě Paegas spojovány prostřednictvím sítě Českého Telecomu. Jenže k fyzickému propojení sítě Paegas a Oskar došlo již v prosinci roku 2000, takže tato příčina vyšších cen pominula.

EuroTel

Rozdíly mezi voláním do sítě Paegas a Oskar jsou pro zákazníky EuroTelu ještě výraznější, než obdobný rozdíl pro zákazníky Paegasu. Jenže zatímco u Paegasu jsou rozdíly rovny přibližně jedné koruně, EuroTel se nestydí ve špičce účtovat majitelům karet Go s tarifem Original hovorné do sítě Oskar větší o 10 korun, než požaduje za hovor do sítě Paegas. Hovorné do sítě Oskar je tak o neuvěřitelných 181 % vyšší než hovorné do sítě Paegas. Vysoké rozdíly lze nalézt ale i u dalších tarifů. Zákazníci s tarifem Business zaplatí za minutový hovor do sítě Paegas 4,20 korun oproti 6,93 korunám za hovor do sítě Oskar.

Srovnání cen za volání do sítí Paegas a Oskar pro zákazníky EuroTelu

Oskar Kč/min. Paegas Kč/min. rozdíl EuroTel Relax 12,60/6,93 12,60/5,78 0 %/ 19 % EuroTel Relax plus 12,29/6,93 12,29/6,93 0 % / 0 % Start týden 10,08/6,93 10,08/4,20 0 % / 17 % Optimum 8,19/6,93 6,93/5,04 18 % / 38 % Global 7,98/6,93 6,93/4,20 15 % / 65 % Business 6,93 4,20 65 % Go Original 15,50 5,50 181 % Go Quatro 9,90 9,90/7,90 0 % / 25 %

EuroTel zdůvodňuje vyšší ceny za volání do sítě Oskar horší kvalitou sítě Oskar oproti síti Paegas. Podle Jana Kučmáše, tiskového mluvčího EuroTelu, kvůli horší kvalitě sítě Oskar vznikají EuroTelu vyšší náklady: “Kvůli pozdějšímu zahájení budování sítě Oskar než sítě Paegas je rozdílná kvalita a pokrytí těchto dvou sítí. Naši zákazníci se snaží dovolat do Oskara a mají vyšší počet neúspěšných pokusů o spojení kvůli výše zmíněnému rozdílu. My našim zákazníkům samozřejmě neúčtujeme tyto neúspěšné pokusy, ale musíme více investovat do sítě, aby měla vyšší kapacitu. Zvyšuje nám to náklady, ale nechceme tyto zvýšené náklady účtovat všem zákazníkům volajícím do konkurenčních sítí a proto je vyšší cena volání do Oskara než do Paegasu.”

Na přímo otázku, zda EuroTel vzhledem k tomu, že Oskarova síť už má prokazatelně dobrou kvalitu (přinejmenším takovou, kterou požaduje Český telekomunikační úřad) sníží ceny za volání do této sítě, Kučmáš odpověděl: “Pokud si uděláte přehled vývoje cen na trhu mobilní komunikace v ČR, ty mají stále klesající trend. Konkrétní plány vám bohužel nemůžu sdělit, ale naše společnost neustále sleduje vývoj cen a požadavky zákazníků a na ně nejen reaguje, ale často je i určuje. Nicméně již na podzim jsme snížili ceny téměř u všech tarifů na volání do Oskara o jednu až tři koruny na minutu, protože od jara došlo k přiblížení parametrů sítě Oskara k parametrům sítě Paegas. Navíc neustále analyzujeme kvalitu a pokrytí sítě Oskar a jsme připraveni opět změnit ceny.” Při pohledu na vývoj sítě Oskar jsme si však všimli toho, že zatímco Oskarovo pokrytí se neustále vyvíjí, stejně jako nepochybně roste kvalita jeho sítě, ceny EuroTelu za volání do této sítě zůstávají beze změny.

Oskar

Nejmladší operátor v Čechách, který na našem telekomunikačním trhu působí teprve rok, získal ke konci uplynulého roku 300 tisíc zákazníků. Tímto výsledkem se zařadil mezi nejrychleji rostoucí operátory ve střední Evropě. Oskar se domnívá, že jeho růst by byl ještě rychlejší, kdyby nebyl cenově diskriminován ze strany svých konkurentů.

Tuto kritiku si přitom Oskar může dovolit – ceny pro zákazníky Oskara za volání do sítě EuroTel jsou shodné s cenami za volání do sítě Paegas. Podle Igora Přerovského, tiskového mluvčího Oskara, EuroTel i Paegas poškozují svoje vlastní zákazníky: ”Ceny, které si stanovují Eurotel a RadioMobil, jsou součástí jejich cenové politiky a Český Mobil nemá jakoukoliv možnost výši těchto cen ovlivnit. Domnívám se však, že tito mobilní operátoři se dopouštějí poškozování vlastních zákazníků, což se v dlouhodobém horizontu může obrátit proti nim.”

Srovnání cen za volání do sítí EuroTel a Paegas pro zákazníky Oskara

EuroTel Paegas rozdíl Slyším Vás 29,40 29,40 0 % Volám málo 6,30 6,30 0 % Volám často 4,73 4,73 0 % Dohoda s Oskarem 5,25 5,25 0 % Volám stále 3,70 3,70 0 % Oskarta 6,30 6,30 0 %

Dohodnou se operátoři, nebo rozhodne UOHS?

Oskar se právem brání. Jeho potenciální zákazníci totiž pochybují o výhodnosti služeb Oskara – pokud jim totiž na jejich mobilní telefon nebude chtít nikdo volat, protože hovory z jiných sítí jsou drahé, bude jim takový mobil k ničemu. Kdyby cena za volání do sítě Oskar byla u EuroTelu i Paegasu shodná jako za volání do druhé sítě GSM, asi by se pro Oskara rozhodlo více lidí. V současnosti skutečně zvažují, zda si pořídit Oskartu, byť jen za cenu hovorného, když jim přinejmenším jejich známí s kartami Go nebudou vůbec telefonovat.

Ačkoli jde o souboj tří konkurenčních firem, ve skutečnosti na tomto boji nejvíce tratí zákazník. Hovorů mezi sítěmi EuroTel či Paegas a Oskar je mnohem méně a ty uskutečněné jsou za příliš vysoké ceny. Zákazníci Oskara také musí volat do jiných sítí častěji, protože jim spousta lidí volat odmítá.

Nejelegantnějším řešením by bylo snížení cen ze strany EuroTelu i Paegasu na stejnou úroveň, jakou si účtují za volání do jiné sítě GSM než je Oskar. Tento krok by rozhodně prospěl zákazníkům a v důsledku i samotným operátorům (celkový objem tržeb za hovory by zřejmě vzrostl). Navzájem se ale operátoři na snižování cen domlouvat nemůžou – byť by se dohodli na zlevnění, jednalo by se o kartelovou dohodu a ke slovu by opět přišel UOHS.

Na bedrech tohoto úřadu v současnosti leží rozhodnutí o cenách za volání do sítě Oskar. Pokud totiž rozhodne, že EuroTel nebo Paegas cenově diskriminují hovory do sítě Oskar, budou muset tito operátoři zlevnit (a zřejmě zaplatit i pořádnou pokutu). A podle naší analýzy je zřejmé, že k cenové diskriminaci Oskara skutečně dochází.