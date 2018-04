Eurotel a jeho velké červnové změny – nové telefony a levnější aktivace

S novým měsícem přichází také nové ceny a nové telefony u Eurotelu. Kromě nich se dočkáme také několika změn v nabídce, přejmenování služeb a dalších drobností, o kterých je dobré vědět.

Od 1. června se mění zvýhodněná cena telefonu Siemens S35i z 5995 korun na 4995 Kč. Také normální, nedotovaná cena tohoto telefonu klesá, a to na 10 995 korun, podobně je na tom také jeho mladší bratr SL45, který bude od června stát 19 995 korun.

Do stáje Eurotelu také přibude nový kůň. Philips Azalis 238 nahrazuje novější verze, tenčí a lehčí, s číselným označením 288. Naleznete ho v nabídce dotovaných telefonů za cenu 495 korun, jako nedotovaný ho můžete u Eurotelu koupit za 5995 Kč. Stejně tak se Azalis 288 protlačil i mezi Go sady, kde vytlačil svého předchůdce ze sady s názvem Go Street. Ta bude nyní stát 5995 Kč. Recenzi telefonu Philips Azalis 288 naleznete zde.

Mezi Go sadami se také zjevuje další nová varianta Go Puls, která obsahuje Ericsson A2628. Zaplatíte za ní 3995 korun. Další inovací v oblasti Go je zlevnění sady Styl s Ericssonem T10 na 3495 korun. Ty, kteří si chtějí pořídit Go sady Party (Siemens A35) nebo Hot (Siemens C35i), jistě potěší, že v balení naleznou zdarma něco navíc, a to headset.

Pro ty, kteří již Go kartu vlastní, Eurotel připravil na léto malou sběratelskou akci. Ti, kteří si v období mezi 1. červnem a 31. srpnem koupí všechny varianty dobíjecích kupónů (300, 500, 1000, 2000 Kč - speciální letní sada), následně si jimi dobijí svou kartu a odešlou vyplněný leták, získají kredit 500 korun pro odchozí roamingové hovory a SMS. Naopak si nyní musí majitelé Go karet dávat pozor na dobíjení přes operátora Go linky. Jestliže využije tuto variantu, zaplatí za dobití 15 korun.

Poplatky za nedotovanou aktivaci se od 1. června výrazně snižují. Aktivace čísla v síti GSM nyní bude stát 495 korun (místo původních 1595 Kč) a aktivace v síti T!P přijde pouze na jednu korunu (dříve 1000 Kč). Množstevní slevy při odběru více SIM karet se také mění, vypadají nyní následovně:

Nedotovaná aktivace Počet aktivací Cena bez DPH Cena včetně DPH T!P 1 1,- Kč 1,05 Kč T!P 2 a více 1,- Kč 1,05 Kč Nedotovaná aktivace Počet aktivací Cena bez DPH Cena včetně DPH GSM 1 495,- Kč 519,75 Kč GSM 2 - 4 395,- Kč 414,75 Kč GSM 5 - 9 295,- Kč 309,75 Kč

Na službu Eurotel Asistent se nyní dovoláte i ze zahraničí. Stačí jen vytočit číslo +4201188. Hovor je účtován podle následující tabulky: