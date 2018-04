Eurotarif koncem léta výrazně zlevní

Podle nařízení komise totiž musejí operátoři nabízet volání v rámci eurotarifu za devětačtyřicet centů, což bylo přepočteno podle kurzu v rozhodný den 30. června 2007 na 16,70 s DPH. Komise ale zároveň každý rok tuto částku snižuje, takže letos koncem srpna bude regulovaný eurotarif za šestačtyřicet centů a příští rok za třiačtyřicet.

Přepočítávat na místní měnu se bude eurotarif 30. července. Od loňska ale česká měna k euru výrazně posílila. "Kurz k tomuto datu by se měl pohybovat mezi 25,45 až 25,60 korun za euro, koruna by měla tedy proti současnému stavu mírně oslabit," řekl LN analytik společnosti Cyrrus Ondřej Moravanský.

V takovém případě by tedy cena eurotarifu byla mezi 13,90 až 14 korunami s daní – tedy o necelé tři koruny za minutu méně. Příchozí hovory za regulovaných 24 eurocentů, za které chtějí operátoři nyní 8,20, klesnou na 22 eurocentů. To znamená, že za minutu příchozího volání by příjemce hovoru zaplatil přibližně šest korun a sedmdesáti haléřů.