Euro2004 - průvodce pro PocketPC zdarma

Před pár dny jsme shrnuli stav aplikací k Euro 2004 pro PDA, byl to ale spíše článek ve stylu "PalmOS only". Později se přidal program Football Manager Euro 2004 od TinyStocks, to ale byl rovněž program pro PalmOS. Teprve minulý týden se objevil opravdický průvodce Eurem 2004 pro PocketPC s názvem Euro 2004, je ale za poplatek 2,99 USD.

Pokud se někomu nechce platit za aplikaci, kterou po šampionátu vymaže, může nyní zkusit program Euro2004 z japonské provenience od autora, který si říká Yishin. Euro2004 funguje na Windows Mobile 2003 a Pocket PC 2002. Zkoušeli jsme i na iPAQu 3630 s PocketPC, zde program, bohužel, nepracoval korektně (nefungovalo menu).

Aplikace má několik oken, které vyvoláváte z levého dolního menu - jednotlivá okna jsou základní skupiny A - D a poté finálové zápasy. Okno skupiny funguje interaktivně, to znamená, že si můžete do okének k tomu určených doplňovat výsledky zápasů a po kliknutí na tlačítko Calc se vám patřičně upraví tabulka. V rozpisu utkání ještě vidíte datum a čas.

V tabulce se zobrazí sloupce:

mužstvo (team)

vítězné zápasy (W)

remízy (D)

prohry (L)

vstřelené branky (GF)

inkasované branky (GA)

body (Pt)

pořadí (P)

Šířku sloupců můžete měnit tažením za okraje.

V programu už dále najdete jen rozpis vyřazovacích zápasů a krátkou obrazovku "About". Aplikace Euro2004 neskýtá tolik možností jako placené programy tohoto typu, je ale zdarma, nezabírá mnoho místa a můžete si v něm průběh základních skupin sledovat stejně kvalitně, jako v placeném manažeru.

Aplikaci si můžete stáhnout zde.