Euro2004 - malý průvodce fotbalovým šampionátem

Evropský fotbalový šampionát se rychle blíží a je určitě načase porozhlédnout se po nějaké aplikaci, která nás jím může provázet.

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje před časem představený Funambol EuroCup 2004, můžete zkusit Euro2004 - je zdarma a těžko budete hledat něco opravdu zásadního, co byste mu mohli vytknout...

Euro2003 je dodáván autorem v černobílé a barevné verzi.

Hned na základní obrazovce je jasné, o co v toto programu jde (pokud by to nebylo někomu jasné z názvu a ikony programu). Je to rozcestník k jednotlivým modulům, kde můžete navštívit i záložku General Info - ta ukrývá informace o šampionátu, upoutávku na komerční produkt autora P-Lotto a hlavně kompletní výsledky předchozího Euro 2000.

Týmy a skupiny

Moduly Teams a Groups skrývají základní informace o složení kvalifikačních skupin (s vlajkami států) a rozpisy utkání ve skupinách pro všechny účastníky, včetně termínů a místa, kde se zápasy hrají.

Stadiony

Informacím o stadionech je věnována pozornost v modulu Stadiums - vidíte zde program zápasů na jednotlivých stadionech a k dispozici jsou i mapky s náčrtem umístění stadionu v zemi, která evropský šampionát letos pořádá.

Program hracích dnů

Důležitý modul Dates obsahuje informace o programu jednotlivých hracích dnů šampionátu - kalendářík je interaktivní a obsahuje rozpis utkání, které s v daný den odehrají, včetně času a místa. Za zaznamenání stojí ještě to, že podle autora program bude další verze programu podporovat nastavené časové pásmo.

Výsledky

Nejdůležitějším modulem je samozřejmě Results (výsledky). Euro2004 patří k programům, kde si je můžete doplňovat sami (při počtu utkání to určitě nebude problém) a v interaktivní tabulce se výsledky ihned promítají do pořadí. K dispozici je i nápověda. Důležité je, že nám tabulka umožňuje vkládat vedle skutečných výsledků i různé hypotetické a rozehrané (atd.) a zkoumat tak nejrůznější varianty "co kdyby".

Závěr

Fotbalový šampionát Euro2004 je nepřehlédnutelnou událostí letošního sportovního roku a zcela nepochybně se k němu vynoří ještě celá řada dalších programů. Budou mít možná hi-res grafiku, daleko podrobnější informace o účastnících a my o nich budeme rádi informovat. Možná se objeví i nějaký komerční "mercedes" typu PSCup2002. Dnes představený produkt Euro2004 je ale pro hodně uživatelů naprosto vyhovující a neměli byste ho rozhodně přehlédnout!

A dvě zajímavosti na závěr - autor je otevřený případným lokalizacím, kdybyste měl někdo chuť. A taky by připravil PocketPC verzi, jenže nemá licenci na NS Basic for Windows Mobile 2003.

Domácí stránky programu jsou zde, aplikaci můžete stáhnout tady. Autorem programu je Lúcio Quintal.