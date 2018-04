Euro 2004 - další radost pro naše palmisty

Před pár dny jsme shrnuli stav aplikací k Euro 2004 pro PDA, byl to ale spíše článek ve stylu "PalmOS only". Později se přidal program Football Manager Euro 2004 od TinyStocks, to ale byl rovněž program pro PalmOS. Teprve minulý týden se objevil opravdický průvodce Eurem 2004 pro PocketPC s názvem Euro 2004, je ale za poplatek 2,99 USD.

Program s nepříliš originálním názvem Euro2004, o kterém dnes píšeme, pochází z dílny německého autora Thomase Pundta, jehož Bundesliga nás provází zápasy našich ligových ročníků a který k velkým světovým turnajům připravuje i zvláštní verze svých produktů. (WorldCup 2002 apod.).

Euro2004 navazuje na standardní produkty tohoto typu z dílny zmíněného autora. Thomas Pundt si nepotrpí na rozsáhlou grafiku (letos přidal alespoň vlajky účastníků), jeho aplikace o velikosti 60+27 kB je ale jinak našlapaná informacemi, až se člověk diví, kolik se do takovéhoto programu vejde.

Euro2004 je ke stažení i v češtině, na rozdíl od Eura 2004 Lúcia Quintala ale umí i háčky a čárky. Thomas ale nenechal přeložit názvy mužstev, což je trošku škoda.

Vzhled i ovládání jsou strohé, ale takřka dokonalé. V zobrazení skupin si můžete doplňovat výsledky, tabulka se mění průběžně. Po kliknutí na tlačítko "i" si můžete prohlédnout detailní informace o utkání - kde a kdy se hraje. Mezi skupinami se přepínáte v menu vpravo nahoře.

Kliknutím na mužstvo si můžete vyvolat detail s vlajkou, umístěním v žebříčku FIFA a hlavně sestavou. Ta je interaktivní - po kliknutí na hráče se vám zobrazí detailnější údaje. Můžete si zde nechat rovněž zobrazit seznam zápasů daného týmu

Další ikony v základní obrazovce nahoře vpravo slouží k přepnutí do zobrazení chronologického seznamu zápasů (s výsledky) a poslední ikona vás přenese do "pavouka", kam se již automaticky doplňují výsledky ze základních skupin. Samozřejmostí je nastavení časového pásma a beamnutí aktuální databáze.

Thomas Pundt doplnil nabídku manažerů Euro 2004 pro PalmOS. Fanoušci dnes mají na výběr čtyři kvalitní aplikace zdarma a jednu placenou.

Euro2004 si můžete stáhnout zde.