Euro 2004, aneb do Portugalska i s PocketPC

Zdá se, že do zahájení Eura 2004 se dočkáme ještě některých překvapení. Když jsme před pár dny bilancovali stav aplikací k Euro 2004 pro PDA, byl to spíše článek ve stylu "PalmOS only". Později se přidal program Football Manager Euro 2004 od TinyStocks, to ale byl rovněž program pro PalmOS.

EURO 2004 - pro PocketPC 2002/2003

EURO 2004 je aplikace od neznámé firmy PocketPC Enovation. Obsahuje zejména rozpisy zápasů ve skupinách a pozdější vyřazovací fázi až do finále. Má interaktivní tabulky, to znamená, že se automaticky řadí podle výsledků zápasů dle pravidel FIFA. Kromě skutečných výsledků můžete tedy program používat i vytváření a zkušení různých scénářů "co kdyby".

U každého zápasu vám program ukáže datum, čas a místo konání spolu s přehlednou mapkou.

Můžete si vybrat mezi verzí v němčině, angličtině a francouzštině.

EURO 2004 není zdarma...

Oproti aplikacích pro PalmOS je EURO 2004 za poplatek - zaplatíte 2,99 USD, tedy přibližně "stovku". Není to sice moc, program je ale jednoúčelový a po Euru jej můžete z PDA smazat. Trial verze běží po spuštění vždy jednu minutu a neukládá výsledky.

Program je funkční na PocketPC 2002 a 2003.