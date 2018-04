Eurit 30: ISDN telefon pro každého

Přestože monopolní operátor stále odrazuje potencionální zákazníky digitální sítě euroISDN svými nemorálními cenami, poptávka po službě pomalu roste. Ústředny dostávají rozšiřující karty, aby mohly být vzápětí připojeny modernější technologií a manažeři propočítávají výhodnost investice. Problém však nastane ve chvíli, kdy si chcete pořídit naprosto běžný telefon, od něhož vyžadujete pouze identifikaci volajícího, schopnost ovládat dvě linky, ...neboli zcela základní služby. Na trhu jich totiž mnoho nenajdete. Rádi bychom vám proto představili produkt švýcarské společnosti Ascom, která se na našem trhu proslavila především svými bezdrátovými telefony.

Lehce konzervativní design je maximálně přizpůsoben funkčnosti a zcela potěší příznivce ostrých rysů. Ostatně to mu v době zakulacování lecjakých maličkostí dodává na určité originalitě. Celému přístroji kraluje fixně klopený, dvouřádkový displej s velmi dobrou čitelností. V pohotovostním režimu zobrazuje údaje o aktuálním datu, čase a event. zmeškaných hovorech. Zároveň informuje o funkcích aktuálně dostupných pod jedním ze čtyř multifunkčních tlačítek, ukrytých v celistvé, rádoby ozdobné liště.

Ovládání se obecně tak trochu vymyká z navyklých standardů. Zatímco u naprosté většiny přístrojů se stiskem odpovídajího tlačítka dostanete do menu a posléze šipkami vybíráte požadovaný parametr, u Euritu 30 výběr provádíte několikerým stiskem klávesy menu. Nepovažoval bych to za nic jiného, než otázku zvyku a nejsem si jist, zda-li to naopak není ve prospěch uživatele. Navíc díky komunikaci v češtině nebude třeba nahlížet do přiloženého manuálu.

Disponuje kapacitou pro 150 telefonních čísel, což je příjemné i z hlediska podpory identifikace, neboť všechna příchozí volání konfrontuje. Najde-li v seznamu číslo volajícího, rovnou vám zobrazí jeho jméno, obdobně, jak to znáte u mobilů. Zároveň si pamatuje 9 posledních uskutečněných hovorů.

Jednou z výhod digitální sítě je možnost odlišení čísel různých zařízení. Pokud by jste však chtěli pouze odlišit osoby, pro něž je hovor určen, vystačíte si jediným Euritem 30. Podporuje totiž 3 různá vícenásobná účastnická čísla (MSN), přičemž každému z nich umí přiřadit rozdílný vyzváněcí tón. Každému členovi rodiny, kolegovi, apod. můžete přiřadit různé číslo, všechny hovory přijímat na jednom místě a přitom poznat, s kým si dotyčný přeje mluvit. Nebudete-li přitomni, zapamatuje si až 20 nezodpovězených volání.

K maximálnímu uživatelskému komfortu přispívá podpora všech využitelných funkcí euroISDN, mezi nimiž najdete možnost přijmutí druhého hovoru a s ním souvisejícímu střídání, parkování či předávání. Nabízí se i třístranná konference, vhodná pro okamžiky, kdy potřebujete něco důkladně prodiskutovat, zpětný dotaz pokud má volající obsazeno a konečně i dokonalý systém účtování AoC přinášející přesný údaj o provolané částce. Při používání zajisté oceníte i funkci nerušit, která bude odmítat příchozí hovory za vás. Navíc voláte-li často na jedno telefonní číslo, přijde vhod i tzv. přímé volání, kdy do 10 sec od vyzvednutí sluchátka a nezadání jiné volby začne telefon samočinně vytáčet předvoleného účastníka. To je vhodné i pro nouzová volání menších dětí, kdy po samotném vyzvednutí se dovolají např. vám. Přesměrování hovorů je samozřejmé.

Z nadstandardních funkcí bych rád ještě vyzdvihl možnost připojení k počítači, kdy po využití speciálního adaptéru můžete přímo volit telefonní čísla. Jedná se tedy o nejjednodušší možnou variantu CTI (počítačové telefonie), teoreticky představující neomezený telefonní seznam.

Shneme-li všechny vlastnosti přístroje Ascom Eurit 30, představující maximální využití možností přípojky euroISDN, spoustu nadstandardních funkcí a v neposlední řadě cenu, nemůžeme ho než doporučit. Za necelých 6 500 Kč včetně daně je totiž tím nejlepším, co můžeme u nás na trhu pořídit.