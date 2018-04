EUnet Traveller - internet v roamingu za lokální tarif

Mnoho z nás zajisté zná službu Traveller poskytovanou firmou EuNet. Jde v podstatě o možnost připojení k lokálnímu internet providerovi během cest - momentálně si můžete vybrat ze třiceti států, kde se lze připojit přes službu Traveller.

Společnost EuroTel se dohodla s EuNetem na podmínkách využívání této služby klienty společnosti EuroTel. Co tím získají? Možnost přístupu k internetu za tarif volání po místní mobilní síti nebo z místní mobilní sítě do pevné sítě oproti dosud nutnému volání mezinárodnímu. Úspora předsavuje nezřídka i 20-50 Kč za minutu! Pokud jste tedy v Mnichově, nemusíte volat na číslo EuroTelu do České republiky, ale zavoláte si místně na mnichovské číslo - v případě, že jste na internetu závislí, výrazně to ušetří vaší peněžence.

Není snad nutno připomínat, že k využívání služby Traveller potřebujete běžné vybavení pro připojení k internetu - tedy modem, počítač a patřičný software.

Kolik za službu zaplatíte?

Jednorázový aktivační poplatek 300 Kč.

Poplatek za využití služby Traveller - tedy 0,14 USD za minutu spojení v přepočtu na aktuální kurs (nyní cca. 5 Kč za minutu).

Minutovou sazbu za hovor v síti operátora, jehož služby využíváte. Přístupové body mohou být na síti GSM nebo na pevné telefonní síti - je třeba se informovat na stránkách služby Traveller.

Službu můžete aktivovat i telefonicky, její aktivace vám bude připsána k tíži na další faktuře. Jako SMS zprávu obdržíte svoje uživatelské jméno a heslo - heslo lze změnit prostřednictvím WWW formuláře.

Vzhledem k tomu, že provozovatelem služby Traveller je EuNet, společnost s velmi kvalitní internetovou konektivitou v celé Evropě, je provoz na tomto internetu poměrně svižný - například v SRN můžete používat i protokol K56Flex, tedy rychlost 56 kbps - ovšem pouze v případě, že využíváte připojení po pevné komutované lince, nikoliv přes GSM síť. Většina přípojných bodů je sváděna přes ISDN, takže kvalita spojení je vysoká.

Zajímavým faktem je, že pokud chcete, můžete se připojovat i z pevné telefonní sítě, nikoliv pouze z mobilního telefonu. Nastavení poštovní schránky zůstává stejné, součástí služby Traveller v tomto případě není vlastní poštovní schránka.

EuroTel tak výrazně zvyšuje komfort služeb pro cestující obchodníky využívající internetu. Vzhledem k poměrně solidním cenám lze tuto službu jen vřele doporučit!

Tip Mobil serveru: v lednu je aktivace této služby zdarma, aktivujte si ji, neboť službu neplatíte, pokud ji nepoužíváte. Taktéž aktivace datové služby, faxové služby a faxové služby s faxovou schránkou je v lednu zdarma.

Informace o přístupových bodech naleznete zde.