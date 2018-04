EU zvažuje speciální daň na SMS a e-maily

Skupina poslanců, která se touto myšlenkou zabývá, je vedená prominentním francouzským zákonodárcem Alainem Lamassourem, informuje o tom agentura Reuters.

Lamassoure, člen francouzské vládnoucí strany UMP a Evropské lidové strany, největší frakce v EP, navrhuje vybírat z jedné esemesky daň 1,5 eurocentu (přes 0,4 Kč) a z jednoho e-mailu 0,00001 centu.

"Je to maličkost, avšak vzhledem k miliardám transakcí každý den by to mohlo vynést ohromný příjem," řekl poslanec.

Pro českého uživatele by daň ze SMS zvýšila náklady na tuto službu poměrně citelně. Ceny za SMS se pohybují od jedné koruny bez daně z přidané hodnoty výše. V používání zpráv SMS je Česká republika na předním místě v Evropě a uživatelé zde rozešlou ročně celkově miliardy zpráv.

"Je to jeden z nesmyslů eurobyrakcie," uvedl David Marek z Patria Finance. Podle něj by sice zdanění e-mailů a SMS mohlo přinést částečný zpětný přesun k hlasové komunikaci, ale zároveň by mohlo vést k zvýšení nákladů a snížení konkurenceschopnosti evropských firem na světovém trhu.

"Bylo by jen otázkou času, než by se přešlo na jiné formy elektronické komunikace, které by nepodléhaly zdanění," dodal.

Rozpočet EU je nyní financován dovozními cly, příjmy z daně z přidané hodnoty a především příspěvky od členských zemí. Po loňské bitvě o schválení sedmiletého rozpočtového výhledu se však v prosinci rozhodlo, že způsob financování rozpočtu by se měl změnit a nové návrhy se čekají do roku 2009.

Podporu řady členských zemí, poslanců EP i Evropské komise získala představa zvláštní daně EU. Dalšími myšlenkami jsou daň z letenek nebo dodatečné zdanění ropných společností.

Nápad zdaňovat textové vzkazy se již v minulosti zvažoval v Itálii, která se potýká s vysokými deficity. Minulá vláda Silvia Berlusconiho však tento návrh rázně odmítla.

Lamassoure argumentuje ve prospěch zdanění komunikačních technologií tím, že díky EU se objem komunikační výměny mezi jednotlivými zeměmi prudce zvýšil. EU tak má právo využít tohoto svého přínosu k získání peněz, řekl.