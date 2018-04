EU potřebuje peníze, chce zdanit chytré telefony. Víme, kolik zaplatíte

Daň je pro unijní pokladnu lákavá. V Evropě se loni prodalo zhruba 250 milionů smartphonů a podle předběžného klíče by se z tohoto počtu přístrojů podařilo vybrat až sedm miliard eur, což je v přepočtu závratných 180 miliard korun. Zhruba tuto sumu Evropská unie právě investovala do sanace kyperského bankovního systému.

Nová daň je zatím ve stádiu návrhu, který musí schválit Evropský parlament. Ale podle předběžného schvalovacího kolečka v podvýborech to vypadá, že jeho schválení by mělo projít. A priori negativně se k návrhu francouzského eurokomisaře staví jen poslanecký klub Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. A ta nemá sílu konsenzus ostatních poslanců přehlasovat.

Nejhůř dopadnou levné modely

Nová daň by se podle návrhu, který má redakce Mobil.cz k dispozici, měla týkat všech mobilních telefonů, které lze označit za chytré, tedy takzvané smartphony s otevřeným operačním systémem. Naopak obyčejné mobily se zdanění vyhnou. Daň nebude nastavena plošně, ale bude odstupňovaná podle míry "chytrosti" konkrétního přístroje. Paradoxně nejhůře dopadnou levné přístroje. Za ty se sice bude absolutně platit méně, ale v porovnání s jejich cenou daň vystoupá na desítky procent.

Důvod, proč se Evropská unie odhodlala k tomuto kroku, je prostý: smartphony jsou dnes velmi žádané a patří mezi nejprodávanější spotřební zboží, jehož prodeje meziročně stále rostou. Navíc zákazníci přístroje často obměňují, takže přísun financí do unijní pokladny bude kontinuální. To by třeba u televizí neplatilo.

Eurokomisař Luc Bertrand navíc připouští, že Unie chce využít ještě jedno telekomunikační specifikum: "Většina smartphonů, které se v rámci Evropské unie prodají, jsou dotované operátory. A v tomto případě se daň podaří rozprostřít mezi zákazníky a operátory," uvádí Bertrand.

Petice proti dani

Inspirace na Kypru EU se rozhodla přispět strádající kyperské ekonomice. Za to však žádá zdanění vkladů v tamních bankách nad základní hodnotu 100 tisíc eur (asi 2,6 milionu korun). Daň v některých případech může dosáhnout až na 80 procent vkladu. Více zde.

Výrobcům smartphonů se návrh nové daně samozřejmě nelíbí, ale zatím ho žádná z předních firem oficiálně nekomentovala. To samé platí o operátorech, kteří mají s eurokomisaři své dlouholeté zkušenosti (například úspěšný atak komisařky Redingové proti vysokým roamingovým poplatkům - více zde).

Nejvíce se zatím ozývají nezávislí prodejci, jichž by se daň dotkla nejvíce, protože ji nemohou schovat do dotací jako operátoři. Největší polský nezávislý prodejce mobilů, obchodní síť Pyszna Komorka, už interpeloval všechny polské europoslance, ale podle všeho bezúspěšně. Proto alespoň spustil internetovou petici proti nové dani. Zatím ji podepsalo přes 50 tisíc lidí.

Daň se nelíbí ani českým prodejcům. Majitel sítě prodejen MZH Marcel Prchal se s daní rozhodně nechce smířit: "Budou se pašovat telefony jako před vstupem do Unie. Ale tentokrát z Ruska nebo z Číny. Doplatí na to velké značky, lidé si budou kupovat laciné čínské smartphony pod rukou. Je to prostě další eurozhůvěřilost." Naopak tuzemští operátoři se zatím k nové dani vyjadřovat nechtějí.

Podle návrhu by zdanění probíhalo podle následujícího klíče: daň bude platit na všechny přístroje, do kterých lze nahrávat aplikace a které jsou schopny připojení k internetu. Sazba se bude zvyšovat podle typu internetového připojení, podle velikosti paměti a podle velikosti displeje. Původně se měl danit i výkon procesorů, ale tento návrh neprošel. Podle Bertranda totiž mohou výrobci takty procesorů záměrně snižovat.

Spočítejte si daň za váš smartphone

Daň ze smartphonu si můžete spočítat sami podle tabulky. Upozorňujeme, že uvedené částky zatím nejsou konečné, ale již by se neměly výrazně měnit.

Připojení* Paměť vnitřní** Velikost displeje GPRS 1 euro do 1 GB 1 euro do QVGA 1 euro EDGE 3 eur do 2 GB 3 eur do HVGA 3 eur 3G 5 eur do 5 GB 5 eur do WVGA 5 eur HSDPA 10 eur do 8 GB 10 eur do qHD 10 eur HSUPA 15 eur do 16 GB 15 eur do HD 15 eur LTE 20 eur nad 16 GB 20 eur full HD 20 eur

* Platí se vždy za nejvyšší variantu, kterou přístroj podporuje, nikoliv za kumulaci technologií.

** Pokud telefon podporuje paměťové karty, tak se připlácí dalších 10 eur bez ohledu na velikost karty.

V případě nejnovějších modelů, jako jsou HTC One nebo Samsung Galaxy S 4, tak bude daň činit 70 eur, tedy v přepočtu přibližně 1 750 korun. Jelikož tyto modely stojí přibližně 16 tisíc korun, činí daň přibližně 11 procent z ceny.

U základních modelů pak bude výhodou co nejslabší výbava. Ale běžně daň úplně nízká nebude. Třeba za Samsung Galaxy Pocket, který stojí asi 2 500 korun, zaplatíte navíc 26 eur, což je nezanedbatelných 650 korun a zároveň čtvrtina ceny.

Nokia obrátila

V kontextu nové daně je zajímavý veletoč finské Nokie. Ta se dlouhodobě snažila o zařazení svých modelů z řady Asha mezi smartphony, ač to jsou obyčejné mobily. Jenže v kontextu nové daně naopak začala všechny přesvědčovat, že tyto modely žádnými smartphony nejsou. Pokud by se totiž zdanění vyhnuly, získala by Nokia v kategorii nejlevnějších přístrojů nezanedbatelnou výhodu.

Případný podpis pod petici proti nové dani můžete připojit zde.