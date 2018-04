EU se předběžně dohodla na zlevnění SMS zpráv

Pokud dohodu ještě posvětí členské státy EU a europoslanci, mobilní operátoři si tak od července nebudou moci za jednu SMS účtovat více než 11 eurocentů, tedy téměř tři koruny. V současnosti se přitom průměrná cena pohybuje kolem osmi korun.

S cenami za krátké textové zprávy ale mají klesat i ceny za takzvané datové služby. Ty zákazníci využívají například v případě, že se přes svůj telefon připojují k internetu, přičemž dosud mohli při případné neopatrnosti zaplatit horentní sumy. Od července by nicméně cena za jeden megabyte dat neměla přesáhnout jedno euro (zhruba 27 korun) a postupem času by se dále měla snižovat. V roce 2010 by strop měl být 80 eurocentů (21 korun a 60 haléřů), v roce 2011 dokonce 50 eurocentů (13 korun a 50 haléřů).

Vyjednavači z řad europoslanců a zástupců českého předsednictví souhlasili rovněž s tím, aby byla současná regulace cen hovorů ze zahraničí z mobilních telefonů (roaming) prodloužena o tři roky, tedy do roku 2012. Od letošního července by tak zákazníci za minutu hovoru ze zahraničí měli zaplatit nejvýše 43 eurocentů (11 korun a 60 haléřů), od července 2010 39 eurocentů (10 korun a 50 haléřů) a od července 2011 35 eurocentů (devět korun a 50 haléřů). V současnosti EU omezuje maximální cenu na 46 eurocentů (12 korun a 40 haléřů).

Pro mobilní operátory má nicméně nové nařízení, pokud bude definitivně schváleno, přinést i změnu v účtování telefonních hovorů. Nově by totiž každý operátor musel hovory ze zahraničí účtovat od 31. vteřiny po vteřinách, nikoliv po minutách.