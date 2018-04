EU schválila reformu telekomunikací. Operátoři se otřesou v základech

Jednotlivé členské státy EU musejí reformu telekomunikačního trhu EU převést do národní legislativy do června 2011. "Je to konec dlouhého období nejistoty v sektoru telekomunikací," uvedla asociace ETNO, která sdružuje velké evropské telekomunikační operátory.

Reforma jako celek počítá s celou řadou změn, které mají především posílit ochranu spotřebitelů a mají vést k většímu rozvoji moderních komunikačních nástrojů v celé EU. "Opravdový jednotný trh pro operátory a spotřebitele máme na dosah," uvedla eurokomisařka Viviane Redingová, která přišla s počátečním návrhem reformy.

Součástí balíčku je například požadavek na maximálně jednodenní přenos telefonního čísla v případě, že se zákazník rozhodne přejít ke konkurenci. V Česku tento proces trvá i několik týdnů. T-Mobile však již dříve naznačil, že takový krok bude mít vliv na cenu služby pro koncové zákazníky. Bude totiž potřeba přepracovat dosavadní systém. - čtěte Přenos čísla by měl trvat jeden den. V Česku by tím služba podražila

Balíček reforem nově umožní národním regulátorům, v Česku tedy ČTÚ, direktivně nařídit rozdělení operátorů na dva nezávislé podniky spravující zvlášť infrastrukturu a služby (tzv. funkční separace). Tím by byl umožněn pronájem části sítí stávajících operátorů konkurenci. Tento krok ale Unie podmiňuje prokazatelnou potřebou zvýšit hospodářskou soutěž na trhu.

Podle návrhu má na jaře příštího roku vzniknout telekomunikační úřad pro celou EU (BEREC), který bude dohlížet na férovost hospodářské soutěže. Úřad se má také zasadit o rozšíření sítí s rychlým internetem do venkovských oblastí a dohlédnout na zmíněné právo uživatelů opustit v případě nespokojenosti svého operátora během jediného dne.

Operátoři reformy vítají i kritizují

"Jsme rádi, že balíček je konečně schválen, protože jeho projednávání trvalo velmi dlouho, což přispívalo k nejistotě ohledně budoucího vývoje legislativy pro oblast telekomunikací," uvedl tiskový mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka. Zároveň ale nezapomněl upozornit na jeho úskalí.

"Určitým zklamáním je, že v této revizi telekomunikačního rámce se neuskutečnil žádný posun k postupnému utlumení sektorové regulace a přechodu k obecným soutěžně-právním nástrojům. Spíše vidíme náznaky utužování sektorové regulace," dodal.

Nejmenší tuzemský operátor Vodafone schválení reforem naopak zcela vítá: "Balíček vítáme, protože je ve prospěch zákazníků a podporuje stejné myšlenky jako Vodafone. Konkrétně například vítáme zrychlení procesu přenositelnosti, protože nyní trvá zbytečně dlouho. Stejně tak dlouhodobě bojujeme proti smlouvám na roky, které omezují svobodné rozhodování zákazníků," řekl jeho mluvčí Miroslav Čepický.

Balíček telekomunikačních reforem mohl Evropský parlament schválit již v květnu letošního roku, kdy Evropě předsedala Česká republika. Návrh ale nakonec neprošel z důvodu sporných podmínek pro odpojování internetových pirátů od internetu. České předsednictví bylo tehdy postupem EP překvapeno. - čtěte EP odmítl schválit telekomunikační balíček kvůli odpojování od internetu