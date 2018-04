EU povolila použít GSM frekvence pro 3G sítě. První mají v Polsku

Možnost využití stávajících GSM frekvencí pro sítě UMTS ale i budoucí sítě LTE má za úkol zvýšit konkurenci na evropském trhu. Nové nařízení budou muset přijmout a do svých právních řádů zabudovat všechny členské země EU.

Český telekomunikační úřad v návaznosti na rozhodnutí EU prodloužil lhůty, ve kterých se mohou subjekty vyjadřovat k možnostem využití některých ostatních frekvenčních spekter, především třeba spektra, které bude uvolněno po úplném vypnutí analogového televizního vysílání. Využití 3G a dalších technologií na stávajících GSM frekvencích totiž může změnit původní plány na využití jiných spekter.

Zatím není jasné, v jakém režimu umožní ČTÚ českým mobilním operátorům GSM frekvence využít. Nařízení EU totiž umožňuje i přerozdělení stávajících spekter, takzvaný refarming. Je ale otázkou, zda k němu ČTÚ přistoupí, nebo zda ponechá operátorům volnou ruku. Ti by pak mohli na stávajících GSM frekvencích vybudovat UMTS sítě nebo sítě čtvrté generace LTE.

Zákazníci se přitom nemusí obávat toho, že by jejich stávající GSM telefony přestaly náhle fungovat. Nic takového jako vypnutí bývalé NMT sítě se konat nebude. Sítě GSM a UMTS by totiž na stejných frekvencích mohly existovat vedle sebe. Jen některé kanály frekvenčního spektra by byly využity pro GSM, jiné pro UMTS. Operátoři by tak mohli ponechat jen nejnutnější GSM kapacitu pro zachování provozu a zbytek spektra by využili pro daleko rychlejší sítě UMTS.

Výhodou možnosti spustit UMTS sítě na GSM frekvencích je fakt, že operátoři mohou využít své stávající kapacity a základové stanice. Nebylo by nutné stavět nové BTS a signál 3G sítí by se poměrně snadno mohl dostat i do odlehlejších oblastí, kde by bylo jeho rozšiřování na frekvenci 2100 MHz příliš nákladné.

Vzhledem k tomu, že čeští operátoři momentálně poměrně usilovně upgradují své GSM sítě a zároveň začínají budovat sítě UMTS, je možné, že by případný přechod na novější generaci mohl být částečně pouze softwarovou záležitostí – moderní technika BTS by to měla zvládnout. Operátoři by tak vlastně museli pořizovat pouze nové antény.

Jak jednoduché spuštění UMTS sítě na GSM frekvenci je, ukázal polský mobilní operátor Aero2, kterého provozuje společnost Sferia. Operátor spustil na frekvenci 900 MHz síť s technologií HSPA+. A to pouhé dva týdny po zveřejnění nařízení EU. Ta díky modulaci 64 QAM umožňuje přenášet data směrem k uživateli rychlostí až 21 mbit/s. Technologii operátorovi dodala čínská společnost Huawei, která má momentálně téměř monopol na dodávky i našim operátorům.