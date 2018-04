EU plánuje telekomunikační revoluci: chce roztrhat operátory

V případě přijetí legislativních opatření se výrazně změní telekomunikační trh. Například dominantní operátoři budou muset zpřístupnit své sítě konkurenčním firmám. Ve výsledku by tak mohli fungovat podobně jako České dráhy - rozděleni na správce infrastruktury a prodejce služeb na ní provozovaných.

Součástí balíčku navrženého poslancem Malcomem Harbourem je i požadavek na zrychlení přenosu čísla. Evropský parlament požaduje, aby tento proces trval maximálně 24 hodin. Operátoři navíc budou muset nabídnout srovnatelné a transparentnější tarify.

Návrh počítá i s možností zažalovat rozesílatele takzvaných spamů (a to včetně instalace nedovolených cookies). Zároveň chce vyloučit jakékoli diskriminace spojené s využíváním a distribucí obsahů, aplikací a služeb dostupných na internetu.

Seberte jim síť, hamounům!

Z pohledu telekomunikačního trhu je nejdůležitějším krokem ustanovení, které se týká funkční separace. Parlament požaduje, aby firmy vzniklé z původních národních monopolů se zděděnou telekomunikační infrastrukturou zpřístupnily přenosovou síť konkurenci.

Tyto společnosti (v Česku typicky Telefónica O2) totiž disponují telekomunikačními rozvody, které noví operátoři nemohou z ekonomických důvodů nikdy vybudovat. Parlament proto požaduje, aby velcí operátoři vytvořili samostatnou společnost, která do vínku dostane tuto přenosovou síť a její kapacitu i služby na ní postavené bude prodávat všem operátorům za stejných podmínek.

Podle odborníků je ale tento návrh razantním zásahem do soukromého vlastnictví stávajících firem. Vlastníkem infrastruktury totiž už dávno nejsou státní společnosti. Nyní ji vlastní soukromé firmy, které za ně během privatizace zaplatily obrovské obnosy peněz. Během uplynulých let navíc do sítí investovaly miliardy korun.

Princip funkční separace už přes dva roky funguje ve Velké Británii, kde vznikla firma BT Openreach spravující síť původně patřící British Telecommunication. Britové si tak nyní mohou telefonní linky pořídit od několika desítek společností, vzrostl konkurenční boj. Zároveň ale došlo k určitému zpomalení investic do nových technologií.

Zdrženlivě se k problematice funkční separace staví i někteří poslanci Evropského parlamentu. "Vítám, že se ustoupilo od původního necitlivého záměru nařídit rozdělení operátorů na sítě a služby (tzv. funkční separace) a rozhodnutí o případném rozdělení bude ponecháno na jednotlivých státech," uvedl ve své tiskové zprávě český europoslanec Jan Březina (KDU-ČSL).

Dle něj nemá EU s tímto postupem dostatečné zkušenosti. "Zavedení povinnosti zpřístupnit síť pro konkurenci by jejího majitele s vysokou pravděpodobností odrazovalo od investic, a tedy potřebného rozvoje sítě, z něhož by těžili zejména spotřebitelé. Z hlediska zdravého vývoje telekomunikačního sektoru by aktivity EU měla podle mého názoru směřovat spíše k podněcování konkurence mezi jednotlivými typy sítí,“ dodal Březina.

Všichni stejné tarify

Malcom Harbour dále ve své zprávě navrhuje, aby operátoři nabízeli spotřebitelům "transparentní, srovnatelné, přiměřené a aktualizované informace o cenách a tarifech, případných poplatcích za vypovězení smlouvy a obecných podmínkách smlouvy“. Zákazníkům by to mělo přinést jednodušší orientaci na trhu a možnost snadněji porovnat si nabídky operátorů.

I zde se ale odborná veřejnost ptá, jak porovnat více volných minut proti vyššímu paušálu, u kterého lze navíc využít data a volné SMS? Jedinou možnost, jak tomuto návrhu dostát, je dle oslovených odborníků pevné určení struktury tarifů všem operátorům. V praxi je však tento postup nerealizovatelný.

Maximálně dva roky bez svobody

Parlamentu se nelíbí ani smlouvy a úvazky na dobu delší než 24 měsíců. Zákazníci by se tak neměli potkávat s delšími smluvními vztahy. Pokud by navíc nebyli poskytovateli služeb nijak zavázáni a chtěli odejít ke konkurenci, požadují poslanci urychlení procesu přenositelnosti čísla. Nově by tento úkon museli operátoři zvládat do 24 hodin. Parlament zde pamatuje na možnost získání výjimky, ale jen ve zvláštních případech.

Evropský parlament zároveň přijal plán na reformu při rozdělování rádiových frekvencí, které by se v budoucnu mělo v rámci EU sjednotit.

Nyní musí telekomunikační balíček schválit Rada EU, která má již připraveny pozměňovací návrhy zejména v otázce financování záměrů. Pokud návrh poslance Malcoma Harboura schválí ve spolurozhodovací proceduře ve druhém čtení Evropský parlament i Rada EU, telekomunikační trh čekají obrovské změny. Druhé čtení je odhadováno na listopad letošního roku.