EU nařizuje: konec tříletých smluv a falešných slibů operátorů

Po schválení v evropských institucích dorazí nová pravidla brzy i do Česka. Ministerstvo průmyslu obchodu totiž zahájilo konzultace, které mají vyústit v implementaci nových pravidel do českého právního řádu. Nová pravidla mohou stávající prostředí poměrně razantně změnit. Podle evropských zákonodárců mají pomoci spravedlivé soutěži v telekomunikacích. Kromě nových pravomocí pro regulátora (v Česku je jím ČTÚ) přináší balíček i vyšší ochranu zákazníků.

Jednou z nejdůležitějších novinek je povinné zavedení smlouvy na dvanáct měsíců. První smlouva se zákazníkem navíc nesmí být delší než dva roky. V Česku přitom operátoři nabízejí k některým tarifům i tříleté smlouvy. To nadále není možné. Regulátorům dává balíček možnost navrhnout Evropské komisi zavedení tzv. funkční separace, ale také uložit operátorům sdílení síťových prostředků a majetku či zabránit neefektivnímu využívání kmitočtového spektra. Z pohledu zákazníka je pak zajímavá možnost stanovit minimální kvalitu služby.

Hlavní novinky schváleného balíčku Možnost stanovit minimální kvalitu služby

Maximální délka smlouvy

Zabránění narušení bezpečnosti osobních údajů

Opatření k efektivnějšímu využívání kmitočtového spektra

Kolokace a sdílení infrastruktury

Funkční separace

Regulátor by tak mohl mimo jiné dohlížet třeba na kvalitu připojení k internetu, včetně mobilního, a zabránit tak operátorům lákat zákazníky na falešné sliby. V České praxi se bohužel nebezpečí skrývá v postoji ČTÚ, který má dlouhodobě na paměti spíše prospěch operátorů než zákazníků. Na tuto situaci Mobil.cz několikrát upozorňoval. Jasným dokreslením situace je fakt, že tisková mluvčí nereagovala na dotazy Mobil.cz ani několik dní po požadovaném termínu. Odpovědi z Ministerstva průmyslu a obchodu i od mobilních operátorů dorazily naopak obratem.

Zpomalování internetu by mělo skončit

Implementací nových pravidel do českého právního řádu získá regulátor, tedy ČTÚ, pravomoc stanovit minimální požadavky na kvalitu služeb. "Cílem je zabránit zhoršení jejich kvality, zamezit překážkám provozu v síti a odstranit jeho zpomalování," vysvětluje tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček. Aktuálně by se nová pravomoc mohla věnovat především internetovému připojení. Mobilní operátoři v řadě zemí se potýkají s problémy v důsledku zvýšení podílu smartphonů a rozvoje mobilního internetu. Ředitel britské pobočky O2 se musel dokonce veřejně omluvit. Mobil.cz o tom informoval zde.

Podle dřívějšího vyjádření českých operátorů podobné problémy v Česku nehrozí. Podle našich čtenářů je ale situace jiná. Po zavedení telekomunikačního balíčku by mohl ČTÚ stanovit, jaká je minimální kvalita a propustnost mobilního internetového připojení a žádat po operátorech nápravu. Teoreticky by tak mohl získat regulátor i další argument, kterým by donutil Vodafone k splnění podmínek, ke kterým se zavázal při získání 3G licence, a které stále neplní.

V hledáčku samozřejmě nebude jen mobilní internet. Stanovení minimální kvality se může týkat i dalších telekomunikačních služeb. Měli bychom se tak například dočkat konce dosavadní praxe, kdy operátoři slibují zákazníkům více, než jsou schopni zajistit. Příkladem může být i pevné připojení k internetu, ať už přes ADSL nebo kabelovou televizi, které často ani vzdáleně nedosahuje deklarovaných hodnot. "Při projednávání telekomunikačního balíčku se hovořilo například o blokování provozu VoIP operátorů ze strany Deutsche Telecom. Zákazník pak měl pocit, že dostává nekvalitní službu a nepoužíval ji," vysvětluje Jaromír Novák z Ministerstva průmyslu a obchodu. Máme tak naději, že skončí i blokování VoIP operátorů ze strany těch fyzických.

Už nyní stanovuje ČTÚ požadavky na kvalitu služeb v některých oblastech. Je například stanoveno maximální procento hovorů, kdy se uživatel nedovolá v důsledku problému v síti. Telekomunikační balíček tedy pravomoci rozšíří i do dalších oblastí. Otázkou samozřejmě je, jestli se do něčeho podobného bude chtít ČTÚ pustit. Z všech odpovědí, které dostal od regulátora Mobil.cz dříve, plyne nechuť tohoto úřadu operátorům situaci jakkoli komplikovat. Více si přečtěte zde nebo zde

Dáváme smlouvám rok, maximálně dva

Komise dlouhodobě bojuje proti dlouhým úvazkům, kterými se snaží operátoři udržet své zákazníky. V Česku to nebyl dlouho problém, relativně nedávno se ale i v Česku objevily smlouvy na tři roky. Podle nových pravidel bude smět první smlouva s operátorem trvat maximálně 24 měsíců, tedy dva roky. Kromě toho bude muset operátor povinně nabízet i variantu s dvanáctiměsíčním úvazkem. Platí to ale pouze pro fyzické osoby, jak upozorňuje Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobile: "Požadavek se týká pouze spotřebitelů (fyzické osoby nepodnikající) a pouze první smlouvy tohoto spotřebitele s příslušným operátorem. V současné době nabízíme smlouvy i na delší dobu než 24 měsíců, v jejich případě tedy toto opatření povede k omezení smluvní volnosti a pestrosti nabídky."

Možná se tak brzy dočkáme podobné situace, kterou známe z Velké Británie. Zde operátoři obvykle nabízejí variantu s dvouletou smlouvou, ale také variantu bez smlouvy nebo se smlouvou na rok. Jednotlivé nabídky se pak samozřejmě liší cenou, takže se zákazník může sám rozhodnout, jestli dá přednost vyšší dotaci nebo delšímu úvazku. To potvrzuje i Janeček, který dodává: "Rozhodnutí o způsobu splnění tohoto požadavku jsme ještě neučinili. Obecně lze ovšem říci, že odlišné délce trvání smluvního vztahu bude logicky přizpůsobena i velikost výhody, kterou zákazník při podpisu smlouvy na dobu určitou získává. Toto opatření zřejmě povede k nižším nabízeným výhodám, např. slevám na koncová zařízení."

O něco méně sdílnější je Telefónica O2. Její tiskový mluvčí Martin Žabka na dotaz Mobil.cz uvedl: " Projekt technické, procesní a smluvní implementace revize regulačního rámce do prostředí TO2 je teprve na svém začátku. Vzhledem k tomu, že existuje několik variant řešení, nemůžeme k této záležitosti zatím poskytnout bližší informace."

Modla funkční separace

Jednoho z nejkontroverznějších institutů nového telekomunikačního balíčku se v Česku s největší pravděpodobností nedočkáme. Tzv. funkční separaci totiž v Česku odmítají všichni, počínaje operátory a ČTÚ konče. Je to v podstatě rozdělení telekomunikačních operátorů, kteří vlastní infrastrukturu pevné sítě na dvě části. Jedna z nich by pak vlastnila samotnou síť a poskytovala by služby všem operátorům na komerční bázi. Samotný koncept funkční separace je ale technicky poměrně problematický, na což upozornil několikrát i Mobil.cz. Více si přečtete například v článku: Nezlevníte? Znárodníme! I Harry Potter by záviděl, jak EU kouzlí lepší zítřky

Jediným trhem, kde byla dosud funkční separace zavedena, je Velká Británie a zkušenosti jsou prozatím hodně rozpačité. Podle dobře informovaných zdrojů blízkých evropským institucím byl právě ČTÚ jedním z nejhlasitějších odpůrců zavedení tohoto institutu do telekomunikačních předpisů EU. Má to být právě národní regulátor, kdo by měl Evropskou komisi podle rámcové směrnice o zavedení funkční separace požádat. O2 ústy mluvčího Martina Žabky uvádí: "Nedomníváme se, že by se ČTÚ rozhodl takové opatření zavést, protože podmínky, za jakých funguje český trh elektronických komunikací, k tomu nedávají vůbec žádný důvod."

Podobného názoru je ale i konkurenční T-Mobile. Janeček doplňuje: " S tímto opatřením nejsou v Evropě žádné zkušenosti, proces jeho uložení je komplikovaný a jeho realizace nákladná. Předpokládá se, že by se toto opatření využívalo k řešení tzv. problému nediskriminace, kdy dominantní subjekt "sám sobě" poskytuje velkoobchodní vstupy za odlišných podmínek než svým konkurentům. Což v podmínkách České republiky přichází v úvahu pouze u velkoobchodního přístupu k xDSL."

Méně stožárů i ústředen

Jestliže proti funkční separaci operátoři většinou protestují, další novinka už v praxi funguje. Tak zvané sdílení infrastruktury už dnes funguje. Operátoři se často dělí například o stožáry, na kterých jsou umístěny vysílače základnových stanic. Totéž platí o prostorech telekomunikačních ústředen, které Telefónica O2 sdílí s operátory využívajícími místní smyčky. Podle nových pravidel může jít vše ale ještě dál. "Regulační orgán tak získá pravomoc uložit operátorům sdílení prostředků nebo majetku včetně budov, vstupů do budov, kabelových rozvodů v budovách, stožárů, antén, rozvodných skříní apod.," vyjmenovává Jan Duben, ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb MPO.

Nutno ovšem podotknout, že to je skutečně jen sdílení infrastruktury. Nemůžeme tak očekávat, že by nový regulační rámec pomohl posunout operátory směrem ke sdílení 3G sítí, o kterém se v Česku také diskutovalo. "Článek 12 rámcové směrnice se týká sdílení a společného umístění síťových prvků a přiřazených prostředků operátorů, tedy nikoliv sítí," vysvětluje Novák z Ministerstva průmyslu a obchodu. Totéž potvrzují i operátoři. "Tato možnost na těchto jednáních nic nemění. Domníváme se, že jakákoliv životaschopná dohoda o sdílení 3G infrastruktury může být založena pouze na oboustranné výhodnosti pro obě smluvní strany," uvedl ve vyjádření za T-Mobile Janeček.