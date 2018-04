EU má jasno o osudu mobilní televize, u 3G tápe

Tato rozhodnutí budou mít na vývoj evropského mobilního trhu zásadní vliv. Zatímco dříve ohlášený tlak komise na snižování roamingových poplatků se setkal s širokou podporou národních regulátorů, v případě dalších kroků ovšem není přístup členských států tak jednotný. - více o roamingu

Zatímco třeba Spojené státy už mají frekvence pro provoz mobilní televize vyhrazené, Evropa zatím nedokázala svůj postup sjednotit. "Nemůžeme si dovolit zaspat. Mimo Evropu už se daly věci do pohybu," komentovala současný přístup komisařka Viviane Redingová. Evropská komise proto hodlá vyhradit pro provoz mobilní televize jednotnou frekvenci a prosadit v Evropě standard DVB-H.

Technologií je několik

Evropský telekomunikační a standardizační institut (ETSI) přitom v tuto chvíli zvažuje dva standardy digitální televize: DVB-H a korejský DMB. Ve svém proslovu na veletrhu CeBIT ovšem Redingová uvedla, že správným řešením je cesta standardu DVB-H, který vychází z evropského systému terestriálního digitálního vysílání. Redingová se domnívá, že díky tomu bude jeho nasazení levnější a stane se tak i přístupnějším pro koncové uživatele.

I v rámci 3GPP je pro zajímavost definován odlišný standard MBMS (Multimedia Broadcast/ Multicast Service), který umožní operátorům relativně malou úpravou UMTS sítě vysílat obsah na libovolné množství mobilních telefonů s podporou této technologie. Jeho implementace by měla být dokončena již v roce 2007.

Na rozdíl od jiných systémů představuje MBMS nižší pořizovací náklady pro operátory, protože využívá infrastrukturu již vybudované sítě. Streamované vysílání po 3G síti, které můžeme vidět dnes, zatěžuje její kapacity nepoměrně víc a velkému zájmu uživatelů by toto řešení ani nebylo schopné odolávat.

S plánem prosadit v Evropě jednotný televizní standard kontrastuje záměr ponechat technologickou neutralitu pro plánované rozšíření 3G pásma na frekvence 2,5 až 2,69 GHz. Některé země lobují za striktní nasazování jen těch technologií, které podpoří evropský GSM/WCDMA průmysl. Jiní volají po technologické neutralitě, což by umožnilo příchod nových firem a systémů do odvětví.

U 3G zůstane neutralita

Podle průzkumu analytiků Informy se ovšem Evropská komise nedokázala se všemi národními regulátory na jednotném postupu dohodnout. Členské státy jsou rozděleny do třech táborů. Jedni chtějí získat pro nové spektrum technologickou neutralitu, druzí trvají na striktním nasazování standardů začleněných v rámci IMT-2000. Třetí skupina se domnívá, že není vůbec potřeba, aby komise v tomto směru zaujímala nějaké postavení.

Výbor pro rádiové spektrum RSC, který je v této problematice výkonným orgánem Evropské komise, má nyní podle Informy na výběr dvě možnosti. Rozhodnutí postoupí do nejvyšších politických kruhů a nechá jej projednat Evropskou radou. Méně konfliktní řešení spočívá v rozšiřování 3G spektra na základě tzv. WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) principech.

WAPECS aplikované na rozšířené 3G spektrum by národním regulátorům umožnily přijmout libovolné řešení - technologickou neutralitu, IMT 2000 nebo i kombinaci obou. V praxi by to znamenalo, že komise žádné konkrétní rozhodnutí neučiní. Regulátoři by tak mohli ponechat párovou část spektra pro systémy IMT-2000 a 50 MHz nepárové části nového spektra by zůstalo jako technologicky neutrální například pro systémy jako WiMax.

Konečné rozhodnutí by mělo být známo koncem roku 2007 a rozdělení frekvencí v jednotlivých členských státech se očekává v úvodu roku 2008.