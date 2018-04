EU dnes spouští bezplatnou infolinku pro fotbalové Euro

Chystáte-li se na některý z fotbalových zápasů v rámci letošního Eura do Rakouska či Švýcarska, přijde vám zajisté vhod telefonní číslo 00 800 6 7 8 9 10 11. Od 1.června na ni mohou zavolat všichni obyvatelé zemí, které jsou členy Evropské unie, a bezplatně získat nejdůležitější informace o celém šampionátu. Služba bude v provozu ve všech jazycích EU po celý měsíc.

Evropská fotbalová asociace UEFA ve spolupráci s EU spouští informační kampaň, která fotbalovým fanouškům zodpoví všechny základní otázky ohledně brzkého mistrovství Evropy. To se bude konat od 7. do 29. června na rakouských a švýcarských stadionech. Kromě infolinky se lidé mohou dozvědět vše potřebné také na internetovém portálu www.euro2008.com.

Linka vám pomůže i s falešnými vstupenkami

Asistenti na bezplatné infolince budou připraveni odpovídat na nejrůznější dotazy. Prozradí vám například roamingové ceny za používání mobilního telefonu v Rakousku a Švýcarsku, poskytnou informace o nejvýhodnějším pojištění do těchto zemí či jak se lze na šampionát nejsnadněji dopravit.

V případě nemoci se můžete na zmíněném telefonním čísle také informovat, jak vstupenku převést na jinou osobu. Operátoři vám také poví, jak se zachovat, když narazíte na falešné lístky.

"Chceme fanouškům co nejvíce zpříjemnit jejich cestu a pobyt na fotbalovém šampionátu v Rakousku a Švýcarsku," řekl William Gaillard, ředitel pro komunikaci UEFA. "Jako obyvatelé Evropské unie máte velmi silná spotřebitelská práva. Buďte si jich vědomi a využívejte je. My zkrátka chceme, aby fanoušci měli z celého šampionátu co nejlepší zážitky," dodala Meglena Kuneva, evropská komisařka pro ochranu spotřebitelů.