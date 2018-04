EU má jasno. Chce, abychom po celé Evropě volali za domácí ceny

12:20 , aktualizováno 12:20

Evropská komise zveřejnila své plány, podle kterých by do léta měly skončit roamingové poplatky. Po celé Evropě by se tak volalo za cenu domácích hovorů. Návrh, který se operátorům nelíbí, ještě musí schválit členské země a Evropský parlament.