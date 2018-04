EU chce diktovat pevné ceny roamingu. Takže neušetříme

Jak se zdá, kdo se jednou dostane do spárů bruselské byrokracie, má smůlu. A představa, že by něco mohlo fungovat bez jejich zásahu, je pro bruselské úředníky zřejmě děsivá.

O snaze Evropské komise nařídit operátorům v EU pevné ceny za roaming jsme vás informovali již několikrát. Už se zdálo, že se operátorům podaří zachovat svobodnou soutěž a snížením cen ukonejšit komisi. Jenže opak je zřejmě pravdou.

Podle informací serveru mobil.sme.sk se Komise rozhodla zavést maximální ceny roamingu ve výši 50 centů (asi 15 Kč) za odchozí a 25 centů (7 Kč) za příchozí hovor v rámci EU. Slovenské tiskové agentuře SITA to potvrdil europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD): „Europarlament by měl v květnu schválit dokument, kterým se stanoví maximální ceny za roaming. Toto nařízení by mělo platit od 1. ledna 2008.“

Co na to operátoři?

Z celkem pochopitelných důvodů se operátorům tato regulace příliš nelíbí. Pro nás, jejich zákazníky, to na první pohled vypadá velmi výhodně, ale jako v případě všech regulací, ne vždycky to musí být pravda. Ani ve svých oficiálních vyjádřeních se mluvčí českých operátorů netají tím, že pro snížení cen za roaming tu určitý prostor je.

Ostatně v posledních měsících jsme byli svědky několika poměrně výrazných zlevnění – naposledy přišel T-Mobile s příchozími hovory zdarma. Podobné plány mají i ostatní globální skupiny. Vodafone už na letošek ohlásil zavedení svojí služby Passport.

Stejně tak ale z vyjádření operátorů (našich i zahraničních) plyne, že v případě stanovení maximálních cen za roaming budou vážně zvažovat, jestli jsou schopní vůbec nějaké zvýhodněné balíčky poskytovat.





Takže jako obvykle, když zasáhne Evropská komise – budeme sice platit na první pohled o něco méně, ale za to všichni a pořád.

Přitom konkurenční boj mezi hlavními evropskými skupinami by poměrně brzy mohl vést k velmi zajímavým cenám. Nadnárodní skupiny mají totiž velký zájem udržet nás ve vlastní síti co nejdéle – ideálně pořád. Proto se snaží připravovat nabídky, abychom si i v navštívené zemi vybrali jejich síť.

Nedávno zavedla skupina 3 (provozující 3G operátory v několika evropských zemích) volání ve vlastní síti v jakékoli zemi za stejnou cenu, jako by byl uživatel doma. Podobné plány měl i Vodafone a dalo by se očekávat, že postupně bychom se propracovali do stavu, kdy bychom – aspoň v zemích, kde má „náš“ operátor svoji síť – volali za ceny blízké těm domácím, případně za jednotný sestavovací poplatek. Ten by se mohl pohybovat někde kolem 30 Kč, tedy 1 euro, takže veškerý hovor nad dvě minuty už by se nám vyplácel.

Ovšem pokud Evropská komise prosadí svou, můžeme pravděpodobně na podobné výhody zapomenout.

Jaký je váš názor na regulaci roamingových cen v EU? Napište svůj názor do diskuze pod článkem.