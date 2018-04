eTunelujeme v eCity

Virtální město eCity vypuštěné do světa Expandia Bankou, RadioMobilem a IOLem, je oblíbené téma hovorů v poslední době. Zatímco minulý týden jsme si povídali především o tom, jak se do tohoto města nedá dostat, tento týden si naopak můžeme říci něco více o městu, do něhož se již dostat lze.

Ač eCity provázely spousty potíží při jeho startu, je třeba připomenout, že jde o úctyhodný projekt. Ne snad samotným provedením - na českém internetu najdete dostatek služeb, jež jsou komplexnější, propracovanější i fungují lépe a zábavněji. Úctyhodné je v první řadě to, že se do projektu pustily velké a finančně jinak situované firmy, než dosavadní stálice českého internetu složené povětšinou z dva roky vyřazeného počítače umístěného v garáži. To samozřejmě vrhá na celý projekt a odleskem i na internet úplně jiné světlo, v jehož stínu (i světlo má svůj stín - někdy) se počáteční problémy eCity ztrácejí. Většina velkých partnerů a se ani nikdy nedozví o tom, že nějaké takové problémy kdy existovaly a byly závažné.

Jaké tedy je nynější eCity? Když jsem icékvéčkoval (nový terminus technikus?) s lidmi na internetu a shodli jsme se, že eCity je trochu nuda. V zásadě jen vyplňujete objednávkové formuláře a pak platíte v eBance a převádíte peníze z účtu na účet. Všechny úkoly, na které jsem doposud narazil, představovali nutnost něco (virtuálně) koupit, objednat, vyplnit. Obecně jsme následně tuto zábavu - kupování a vyplňování platebních příkazů - sesunuli pod pojem propadák.

Označit eCity jako propadák ale není spravedlivé. Je pravda, že není příliš záživné - pro lidi, kteří mají internet jako každodenní součást života je to opravdu nuda. Stejně jako na eCity nakupuji velmi často na amerických serverech, zprávodajství si také objednávám on-line. Co byste čekali od člověka, jehož firma podniká na internetu, než že internet používá naprosto běžně jako samozřejmou součást života.

Jenže kromě takových lidí jsou tu i lidé, kteří na internet lezou jednou za týden přes dial-up linku, znají jej převážně z doslechu a používají jej jen na pár striktně vymezených služeb, s nimiž se seznámili kdysi a kdesi. Řekl bych, že eCity je určeno právě jim - sporadickým uživatelům internetu či lidem, kteří mají šanci se k němu dostat a přitom nevědí, proč by ho vlastně používali. Pro ně mohou být - a asi i jsou - úkoly na eCity i poměrně zajímavé a vonící novotou. Svět nepředstavuje jen lidi mající prohlížeč spuštěný 90 procent své pracovní doby. A u lidí, kteří před internetem trpí rozpaky, může eCity výrazně pomoci rozpaky ztratit; pokud právě běží. A samozřejmě - jaksi mimochodem - slouží eCity jako úžasná reklama Expandia Bance. A reklama zasloužená: Expandia Banka je stále jedna z málo bank plně podporující bankovnictví po internetu.

Nicméně i virtuální eCity má své první eTuneláře. Nebyl jsem sám, koho napadlo, jak eBanku vytunelovat hezky a elegantně - když jsme vyhlásili soutěž o trička Mobil serveru (ne eTrička, ale trička), našlo se mnoho zájemců. eTunelování je jednoduché - zaregistrujete si více nových obyvatel města a jediné, co s nimi provedete, že na účet vámi zvoleného virtuálního obyvatele pošlete celý ten půlmilion. Kolik účtů si uděláte, tolik půlmiliónů můžete převést. Po pravdě vám nejsou tak moc k ničemu, potřebné peníze na nákup dostanete od eBanky a tak máte více peněž, než kolik jich spotřebujete.

Expandia Banka si je možnosti eTunelování vědoma, ale vzhledem k tomu, že zatím pro něj není opodstatnění, mu nezabraňuje. Ale proč bychom se ve virtuálním eCity neměli dočkat akce Čisté eRuce - když dojde na lámání chleba a stav na účtu bude z nějakého důvodu signifikantním ukazatelem stavu hry a hráče, může eCity zavést povinnost prokázat původ peněz a jejich legální nabytí. I virtuální eTuneláři by se tak trošku zapotili.

Díky ePodvodníkům se virtuální svět velmi rychle přibližuje světu reálnému. I v eCity. Dobrá příležitost uvědomit si, že my lidé jsme taková nenechavá cháska … :)