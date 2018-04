ETSI A IPv6 budují internet další generace

Evropský telekomunikační a standardizační institut společně s IPv6 Forum uzavírají partnerství za účelem budování sítě internet další generace.

Jedná se hlavně o návrh IP protokolu a číslování, které je známo jako IPv6. To by mělo být hotové kvůli případy, kdy by hrozilo, že číslování a označení, která skýtá nynější IPv4, již nebudou stačit.

K tomuto kroku nás pobídli mobilní operátoři právě díky tomu, že se již začínají plánovat 3G sítě, které budou s IP protokolem pracovat, řekla Bridget Cosgrove, zástupkyně generálního ředitele ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

IPv6 je internetový protokol, na kterém pracuje vývojový tým internetových odborníků a který by měl poskytovat téměř neomezený prostor pro adresaci v budoucím internetu. To by se mělo využít ještě dříve, než u stávajícího IPv4 dojde k vyčerpání možností.

Nový protokol nebude ale samozřejmě užitečný pouze v počítačovém světě, ale najde uplatnění i jinde. Jednodušším případem jsou domácí spotřebiče napojené do sítě, s jejíž pomocí by bylo možné je ovládat a řídit takto celou domácnost. Představte si například takový inteligentní toaster. Po té, co vám připraví toasty odešle požadavek, či email na váš počítač a vy nemusíte běhat od práce každou chvíli do kuchyně hlídat, jestli se jídlo hotové.

Ovšem nový protokol nebude samozřejmě sloužit pro opékání topinek, ale také pro to, aby výrobci telefonů a mobilních přístrojů mohli určovat standard a princip budoucích sítí, kde se budou pohybovat terminály, které umožní rychlé přenosy dat, videotelefonii, přístup k internetu a nebo například i vaření toastů.

Spojenectví ETSI a IPv6 fóra není ale jediné. Do chumlu se řadí ještě neopomenutelná GSM Association, 3GPP, WAP Forum a Bluetooth konsorcium.

Až poslední dobou se začíná rýsovat stín blízké budoucnosti telekomunikací. Až nyní začínáme poznávat to, co zanedlouho bude samozřejmostí. Mnozí z nás ještě před třemi, čtyřmi lety nevěřili, že jednou bude naše republika na takové úrovni mobilních komunikací, kde je nyní. Kdo ví, co bude za další dva roky, na kdy se připravují velké plány o rozvíjení mobilních sítí v gigantické globální multimediální sítě. Postupem času na to snad přijdeme.